Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó este 4 de agosto una resolución en la que reafirma su respaldo a una transición democrática en Venezuela e insta a celebrar elecciones libres, justas y transparentes, liberar a todos los presos políticos y garantizar la participación sin restricciones de todos los actores políticos.

Resolución bipartidista

La iniciativa fue presentada por el senador republicano Ted Cruz y la senadora demócrata Jeanne Shaheen, con el respaldo de John Curtis, Dick Durbin, Tim Kaine y Rick Scott, entre otros legisladores.

El documento sostiene que el pueblo venezolano debe poder elegir democráticamente a sus autoridades y considera que el restablecimiento del orden constitucional es fundamental para la estabilidad del país y para los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Elecciones, presos políticos y garantías

La resolución solicita la liberación inmediata de todos los presos políticos y exige que todos los dirigentes puedan participar libremente en la vida pública, incluido el “regreso seguro” de la líder opositora María Corina Machado para ejercer plenamente sus derechos políticos.

Asimismo, plantea la imposición de sanciones contra las personas que intimiden, persigan o impidan la participación de candidatos, dirigentes políticos o ciudadanos en un eventual proceso electoral.

El informe también expresa el respaldo del Senado estadounidense a un proceso de transición pacífico que permita reconstruir las instituciones democráticas y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Llamado a una transición democrática

En un comunicado difundido tras la presentación de la resolución, Ted Cruz afirmó que “el pueblo de Venezuela merece elecciones libres, justas y transparentes” y sostuvo que es “vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que esas elecciones se celebren de manera expedita“.

Por su parte, Jeanne Shaheen señaló que la comunidad internacional debe seguir respaldando al pueblo venezolano y reiteró la necesidad de liberar a todos los presos políticos y garantizar que los actores democráticos puedan participar sin amenazas ni represalias.

En medio del diálogo político

La resolución fue presentada en un contexto marcado por una nueva ronda de conversaciones entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición venezolana, proceso que ha generado expectativas, pero también cuestionamientos por la ausencia de avances verificables en materia de derechos políticos y garantías electorales.

Aunque este tipo de resoluciones no tiene carácter vinculante, fija la posición política del Senado de Estados Unidos sobre la situación venezolana y busca orientar la política exterior del país hacia el respaldo de una transición democrática basada en elecciones libres, el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos.

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