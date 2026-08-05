El Mañanero del 5 de agosto: Marco Rubio insiste en que venezolanos deben tener paciencia

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 5 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

En declaraciones ofrecidas a la prensa ayer martes 4 de agosto junto al vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió en que los venezolanos deben tener “paciencia” ante la llegada de una eventual transición democrática en el país.

A siete meses de la captura de Nicolás Maduro, sostuvo que están “avanzando en dos caminos”, uno “para mejorar las vidas diarias de los venezolanos económicamente” y otro para una “reconciliación nacional”.

Lee acá más información sobre el nuevo balance

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

“Nos siguen tratando como criminales, no nos sentimos normales, no sentimos que estamos haciendo un proceso migratorio justo. Nos siguen tratando como delincuentes. Hay mujeres embarazadas”, hay mujeres que perdieron por falta de atención médica”, Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana liberada bajo fianza por ice en estados unidos

Lo que rompe en redes

🙏 Finalmente lo logró. Miriam y su terquedad dieron con el cuerpo de Olga, su madre.



Lo hizo solita, en términos familiares.



Estuvo ahí, día y noche, con sol, hambre y polvo.



Su cuñada de apoyo, sus vecinos y voluntarios, dieron con el cuerpecito, quemado, que espera ser… pic.twitter.com/jJ4nE7lGPg — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 4, 2026

Azuquita pa’l café

La banda Jamiroquai, antigua asidua de escenarios en Venezuela, anunció su gira por Latinoamérica.

La ñapa (recomendamos…)

Durante la proyección de Spiderman exhibieron el trailer oficial de Doomsday, la quinta entrega de la saga Avengers.