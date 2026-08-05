Las perlas de Trump: A pesar del terremoto, Venezuela es un país feliz

A pesar de que hace poco más de un mes un doble terremoto causó más de 6000 muertos, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) va en vía a los 800 bolívares, los cortes del suministro eléctrico son cada vez más constantes, el sistema represivo del Estado no ha sido desmantelado y aún hay más de 500 presos políticos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en la tesis de que los venezolanos son ahora más felices.

“Tuvieron la tragedia el otro día, un terremoto, supongo que así se le llamaría. Fue uno muy malo, pero aparte de eso, tienen un país que es muy feliz de nuevo”, dijo el mandatario estadounidense en el marco de una entrevista con el periodista Trace Gallagher de la cadena Fox News.

Durante la entrevista, el presidente republicano sostuvo que sus decisiones luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, han traído beneficios económicos tanto para Washington como para Caracas.

“La gente se oponía a lo que hice en Venezuela. Eso duró un día. Ahora estamos ganando cientos de millones de dólares y ellos también”, aseguró.

Trump indicó que Venezuela es un lugar diferente después de la operación que llevó a Maduro y a Flores a una cárcel en los Estados Unidos a la espera de un juicio por supuesto tráfico de drogas, terrorismo y manejo de armas de guerra.

“Venezuela es como un lugar diferente, estamos sacando cientos de millones de dólares y ellos también están haciendo lo mismo. Es un lugar diferente”, afirmó el mandatario.

Trump hizo un paralelismo de Venezuela con su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

“Todos estaban en contra y luego cuando gané, todos piensan que fue genial. Pero nadie habla de eso, así que tengo que recordarles”, sentenció.

La realidad post-sismo es menos feliz aún

De acuerdo con el más reciente balance oficial, el doblete sísmico del pasado 24 de junio dejó 6125 muertos y más de 40 000 viviendas afectadas, además de miles de desaparecidos, pese a que el gobierno chavista mostró esta estadística hasta un día después de la tragedia y la mantiene estacionada en 127 personas.

Según el Banco Mundial, los daños físicos directos alcanzan los 19 600 millones de dólares, 47% en viviendas residenciales, 27% en infraestructura y 26% en edificios no residenciales. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar una eventual recuperación económica del país durante la próxima década.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) trabaja de la mano con otras instituciones para brindar asistencia en cuanto a reconstrucción de infraestructura, restitución de servicios básicos como agua y electricidad y fortalecimiento de la asistencia humanitaria para más de un millón de personas.

Inflación imparable

Mientras Trump dice que los venezolanos danzan de felicidad en calles y avenidas, el economista Luis Oliveros sentenció en una entrevista radial que luego de un primer semestre con 130 % de inflación, el año 2026 posiblemente termine en 300 %.

Oliveros manifestó que una devaluación mensual de entre 15 % y 17 % de su moneda nacional “es una tragedia en cualquier país”.

A pesar del impacto del doble terremoto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana manifestó que la economía crecerá entre 8 % y 9 %, frente al 10 % y 12 % previsto inicialmente.

Haciendo caso omiso al constante incremento de la tasa oficial del BCV, el salario mínimo se mantiene estancado en 130 bolívares, es decir, 0,17 centavos de dólar mensual, una cifra que es paliada con tibios aumentos de bonos que no poseen incidencia en los pasivos laborales del trabajador.

Aunado a la precariedad económica, los venezolanos se han visto severamente afectados por los cortes del suministro eléctrico, especialmente en el interior, donde suelen pasar entre cuatro y ocho horas sin luz. La situación ha acarreado una serie de protestas, especialmente en los estados Táchira, Portuguesa, Barinas, Zulia, Monagas, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Apure y Mérida. En esas manifestaciones, a la gente que ha salido a la calle no se le percibe muy feliz como dice Trump.

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