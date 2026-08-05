Proponen plan de tres fases para remover más de dos millones de toneladas de escombros en La Guaira

El manejo de los desechos generados por eventos naturales como un desastre sísmico de gran escala requiere de un abordaje profesional y de una planificación rigurosa, ya que el peso y la cantidad de material no pueden gestionarse como desechos comunes.

Ante lo ocurrido en el estado La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) firmaron una solicitud urgente para exigir que la recolección de restos se ejecute bajo metodologías técnicas y protocolos de ingeniería forense.

La advertencia de estos gremios apunta a que una recolección apresurada o improvisada destruirá evidencias técnicas, puesto que estos elementos resultan indispensables para que los especialistas puedan evaluar las fallas en el terreno y determinar, con precisión, las causas físicas y materiales que provocaron el colapso de las estructuras durante el sismo.

Planeación y evaluación

El presidente de la CVC, Gustavo García Carrasquero, detalló en una entrevista a Unión Radio que el abordaje en esta contingencia debe construirse en tres etapas para poder garantizar tanto la seguridad como la validez del análisis posterior a los colapsos.

La primera fase de este plan, enfocada en la búsqueda y rescate de sobrevivientes mediante extracciones controladas por parte de los cuerpos de ayuda y bomberos, quedó concluída en la zona.

La segunda etapa requiere de la presencia determinante y prioritaria de especialistas para aplicar el análisis técnico necesario sobre las edificaciones antes y durante el movimiento de los restos, mientras el personal calificado procede a despejar la zona con maquinaria pesada.

“Consiste en aplicar los conocimientos técnicos post-colapso para determinar físicamente en las estructuras por qué han colapsado. Es una evaluación que hay que hacerla conjuntamente con la remoción”, detalló el ingeniero García Carrasquero sobre la función que cumple la ingeniería forense en la zona de desastre.

Esta fase incluye implementar maquinarias específicas para permitir que los ingenieros y peritos puedan entrar a las zonas afectadas de forma segura, para inspeccionar mientras se movilizan grandes cantidades de desechos, estimados preliminarmente como 2.5 millones de toneladas en todo el estado La Guaira. A esa cantidad se le sumará el peso de los inmuebles que necesiten demoliciones.

Reciclaje y procesamiento

La tercera etapa del plan implica el retiro, corte y traslado final del material hacia sitios temporales o vertederos permanentes donde los desechos serán sometidos a procesos industriales de trituración. Para poder garantizar este proceso, se requiere el acondicionamiento de las vías de acceso exclusivas hacia el vertedero de La Guaira para evitar que se entorpezca el traslado de la población.

Cuando el material es procesado por medio de maquinaria especializada, los expertos procederían a la separación sistemática de los componentes para posteriormente reutilizarlos en tareas de infraestructura y construcción.

“Estas trituradoras separan el material ferroso del material ceméntico… El material ferroso se utiliza, se recicla como chatarra para la producción de cabilla, oproducción de acero. El otro material se utiliza para la producción de bloques”, precisó el especialista.

Según el presidente de la CVC se prevé el funcionamiento progresivo de cuatro a cinco trituradoras industriales, de las cuales algunas ya se encuentran operando y otras serán instaladas en el vertedero principal. Los productos obtenidos en este proceso se comercializarán posteriormente, pero la totalidad del material permanecerá dentro de La Guaira para cubrir las necesidades de la zona.

Proyección e impacto

El gremio señala que las labores podrían extenderse por todo un año continuo debido al volumen y la necesidad de demoler de forma controlada alrededor de 200 edificaciones comprometidas de inmuebles individuales o conjuntos residenciales.

La viabilidad del plan dependerá de la disponibilidad de maquinaria pesada, de la logística de transporte y de la capacidad del talento humano disponible. García Carrasquero reconoció que el fenómeno migratorio ha disminuido en el sector construcción, pero al mismo tiempo considera que la capacidad de las empresas nacionales, la experiencia en proyectos y la disposición del personal calificado permitirán hacer frente a la reconstrucción.

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