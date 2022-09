Migrantes venezolanos fueron llevados a Martha’s Vineyard bajo engaño: les dijeron que irían a Boston - Runrun

Unos 50 migrantes venezolanos fueron enviados, bajo engaño, a la exclusiva isla Martha’s Vineyard, en Massachussetts, el miércoles 14 de septiembre.

El grupo se trasladó en dos aviones a esta isla, que es destino turístico de lujo para multimillonarios y famosos.

De acuerdo con el medio local Vineyard Gazzette, esta acción se llevó a cabo como parte de una como campaña política coordinada para desviar a los migrantes de los estados fronterizos.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, señaló en un comunicado enviado a los medios que el puente aéreo “era parte del programa de reubicación del Estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario”.

En conversación con el citado medio, el congresista Bill Keating dijo que muchos de los migrantes estaban ansiosos por salir de la isla Martha’s Vineyard.

“La gente está muy ansiosa por irse”, dijo Keating, señalando que muchos pensaron que se iban a Boston.

Además, señaló que ninguno de los miembros del grupo planeaba llegar a Vineyard, y que las agencias estatales y federales trabajaban juntas para conectar a las personas con amigos y familiares en los Estados Unidos.

Por su parte, el canal de noticias de Boston WCVB-TV, informó que abogados de inmigración conversaron con los integrantes del grupo de migrantes venezolanos para comprender mejor cómo terminaron en dos aviones alquilados.

«Se les dijo en Texas que iban a llegar a un lugar que tenía trabajos, hogares y refugio esperándolos», dijo Larkin Stalangs, de Maratha’s Vineyard Community Services.

No obstante, un traductor de los migrantes señaló: “Sienten que les mintieron, se sienten traicionados y eso, sí, esto no era lo que esperaban”.

Ante eso, Keating a la condena de la medida del gobernador DeSantis.

“Simplemente, creo que es una forma cínica de promover lo suyo a expensas de los contribuyentes”, dijo.

También, los abogados indicaron que a los migrantes les entregaron un folleto con información engañosa.

«Los relatos de los inmigrantes que llegaron por la noche dejan en claro que les mintieron una y otra vez y los indujeron de manera fraudulenta a abordar los aviones», dijo Rachel Self, de un bufete de abogados de inmigración.

Además, relató Self, el folleto contenía fragmentos del sitio web de la Commonwealth de Massachusetts e instrucciones «para cambiar su dirección con USCIS cuando se mudaran».

These were some of the documents the migrants who arrived on #MarthasVineyard were provided by whomever transported them here. Local immigration lawyers are now working with the 50 or so men woman and children. #wcvb pic.twitter.com/YH3OXn5mTc

— Peter Eliopoulos (@petereliopoulos) September 15, 2022