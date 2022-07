15 videos y audios de la travesía de los venezolanos por el “infierno del Darién” - Runrun

William Monterola, oriundo de Nueva Esparta, murió hace unas semanas dentro de la selva del Darién

La cantidad de venezolanos que cruzan la selva del Darién ha aumentado drásticamente en este año 2022. Es tanto así que ya superan a poblaciones de Cuba y Haití en cruzar este peligroso paso.

De acuerdo con Human Rights Watch, actualmente, los venezolanos representan más de un tercio del total de los migrantes que utilizan este peligroso camino.

Asimismo, la organización advierte que los venezolanos, junto a personas de otras nacionalidades, sufren robos y graves abusos, incluyendo violaciones sexuales.

Los venezolanos que cruzan este paso, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, se enfrentan a incontables peligros y sus testimonios dan cuenta de lo difícil que es atravesarlo.

También, los migrantes se enfrentan a peligros que ocasionan las condiciones naturales, tales como ríos caudalosos y animales salvajes.

Durante su travesía por el Darién, muchos venezolanos documentan a través de videos y fotos las dificultades que enfrentan. Y estos materiales se han difundido en redes sociales.

Venezolanos desaparecidos, que sufren lesiones o pierden la vida, mujeres abusadas sexualmente. Es parte de la realidad de los migrantes que cruzan la selva del Darién.

A continuación, recopilamos quince testimonios que dan cuenta de las dificultades de atravesar el «infierno de Darién», como lo definen los propios migrantes.

“Lo que uno sufre para tener una mejor vida”: Venezolano agonizó 15 días con una pierna fracturada

William Monterola, oriundo de Nueva Esparta, murió hace unas semanas dentro de la selva del Darién.

«Esta es la verdad del Darién», se escucha decir al hombre cuando lo grabaron después de tener un accidente y quedar agonizando.

Monterola murió tras permanecer en la zona La Llorona durante 15 días con una fractura en su pierna que le impedía trasladarse.

“Se nos están acabando los países”

Un hombre, quien no reveló su nombre, contó que cruzó el Darién junto a su esposa e hijo. Solo el niño mantuvo el ritmo. Los adultos se quedaron atrás.

En una entrevista que ofreció al canal argentino TN, el venezolano relató que su hijo siguió adelante por orden de sus padres. Nadie sabía si volverían a verse.

«Mucha irresponsabilidad mía traerme al niño por ahí», reconoció el hombre en la conversación.

Al explicar los motivos que lo llevaron a cruzar el Darién dijo: «No podemos estar en nuestro país porque el socialismo no sirve. A los americanos, lo último que nos queda es Estados Unidos».

«Se nos están acabando los países», pronunció el hombre entre lágrimas.

Mensaje de un sobreviviente: “Me partí el tobillo, esa verg* es el infierno”

Los sobrevivientes dejan sus mensajes tras salir del horror del Darién. Así lo hizo un hombre quien declaró que la selva es «el infierno».

«Mano, ya estoy aquí en Panamá. Vos no sabes la verg* que me llevé. ¿Que te digan pa’ la selva? Ni se te ocurra, Carlos. Esa verg* es el infierno», cuenta a un conocido en un audio que circuló en redes.

También, el hombre contó que lo dejaron «botado», se le partió el tobillo y la rodilla se le llenó de líquido.

«El diablo está metido allí adentro. Los monos te gritan desde arriba como el diablo», añadió.

Estos testimonios del paso de migrantes por la selva del Darien son aterradores, y eso tiene muchisimos años, cuantos muertos desconocidos habrá en esa selva, les dejo 3 videos 👇🏻👇🏻

“Coronaron casi 80.000$ en un robo y violaban a las niñas”

En Darién son comunes los robos y abusos sexuales. Así lo deja saber, a través de un audio en WhatsApp, un hombre que presenció episodios de ambos tipos.

«Esto no se lo recomiendo a nadie, es una locura», comienza el hombre en su relato.

Además, dijo que iba con un grupo de 50 personas y, de pronto, se escuchó un disparo. «Todo el mundo quieto. Robaron a todos los migrantes y coronaron casi 80.000 dólares», dijo.

También, relató que a las niñas les preguntaban su edad y las hacían entrar a un sitio. «Violaban a las niñas. Un tipo dijo que iba a dar 500 dólares para que no le violaran a la mujer. Le dijeron que sí. Igualito, lo violaron a la mujer y lo violaron a él».

“Muchos murieron, una niña se cayó, se mató y luego se ahorcaron los papás”

Son variados los testimonios de personas que no recomiendan cruzar por este paso. Así lo dejó saber una mujer, quien calificó el proceso como «muy duro».

«Es muy difícil. Hubo muchas personas que se murieron. Hubo una niña que se mató y se ahorcaron los papás», contó entre lágrimas a un periodista tras cruzar el peligroso paso.

La mujer, que no dice su nombre, reconoce que es muy difícil el proceso. «Lo que vivimos en esa selva es horrible, yo no quiero más. No hallaba la hora de salir».

Este testimonio de una Venezolana que cruzó el Darién me estremeció, cruzar la selva es arriesgar tu vida al 100% , frente a ella vió como mucha gente perdió su vida, personas de todas las edades. Ayúdame a difundir este mensaje para evitar que más personas hagan esto. pic.twitter.com/SMmlBLsCnT — Jorge Vergara (@JorgeVergaraVE) July 17, 2022

La agonía del expolicía de Carabobo que falleció en la selva

Un expolicía venezolano del estado Carabobo murió tratando de cruzar la selva de Darién en Panamá.

La víctima llevaba por nombre Freddy Alejandro Lira. La cuenta en Instagram de Chamos Noticias Panamá reportó el 10 de julio que, días atrás, sus familiares reportaron su desaparición.

En un video que se difundió en Twitter, mostraron el deteriorado estado de salud de Lira.

La persona que grabó dijo: «Lo dejaron aquí, no sé si resistirá».

Freddy Alejandro Lira Murio en la selva del darién,era natural del estado Carabobo.

Lira fue reportado como desaparecido por sus familiares en días pasados .

Testimonio de venezolana violada por siete hombres

Las mujeres están en un alto estado de vulnerabilidad en esta inhóspita ruta.

Muchas de ellas sufren abusos sexuales mientras están en la selva.

Una de las afectadas contó que fue abusada sexualmente por siete hombres. El testimonio da cuenta de la violencia de la que fue víctima

«Se burlan de ti, te pegan (…) te dicen ‘muévete, siente’ (…) delante de mil personas», contó, indignada.

Además, relató que nadie puede hacer nada, porque los amenazan como matarlos. «Yo vi a una niña de 13 años que la estaban violando. Yo le decía ‘mírame a los ojos, ya esto va a acabar’ (…) El tipo me decía ‘si vuelves a hablar, te voy a partir la cara’, y por eso no pude hablar más».

“Ella se lanzó a salvar a la niña y el río las arrastró”

Una madre y su hija venezolanas murieron ahogadas en la selva del Darién. Luz Asleidys Steile Arguelles y su hija Luised Chirinos Steile eran los nombres de las víctimas.

Los familiares las reportaron como desaparecidas debido a que no se comunicaban con ellas desde el 3 de julio. Luz y Luised fueron vistas por última vez en un sector de la selva llamado la Llorona.

«El día viernes me dan la noticia de que ya salieron», dijo el esposo de la mujer venezolana, pero le advirtieron que sus parientes no habían salido de la selva.

Después de publicar la desaparición en Instagram, alguien lo contactó y le avisó que un día, cuando estaban en unas carpas, el grupo debió salir intempestivamente, cuando escucharon el río.

«Todo el mundo empezó a correr. Cuando subieron la loma, ella se quedó entre los últimos. Tumbaron a la niña y ella se lanzó a agarrar la niña y murieron las dos. El río las arrastró», relató el hombre al sitio web En Frontera.

“Los guías no ayudan, están un rato y luego desaparecen”

Una mujer venezolana contó que los guías que ofrecen los viajes, en ocasiones, acompañan los grupos. Pero no siempre ayudan.

«Están un rato y luego se desaparecen (…) No todos son buenos, la verdad», añadió.

La venezolana narró que vio el cadáver de un haitiano en la selva. «Esa fue una de las peores cosas que vi, estaba explotado», relató.

Un hombre venezolano contó que hubo padres que se ahorcaron en el Darién porque se les murieron sus hijos. Los testimonios son devastadores. “Caminamos sin comida, sin agua, veíamos negro de no tener alimento y caminar. Piénselo bien, no se vengan con sus hijos. No es fácil”. pic.twitter.com/EM3SU63Wew — Directo a la Fuente (@directolafuente) July 14, 2022

“A un venezolano le dio un infarto y lo enterraron los indios”

Al cruzar este paso, donde mueren algunas personas, los cuerpos de quienes pierden la vida se quedan en la selva. A algunos les dan sepultura en el lugar.

Así lo contó un hombre cuya nacionalidad se desconoce en un video que se publicó en redes sociales. «A un venezolano le dio un infarto días atrás. Lo enterraron los indios», relató.

«No se venga, mi gente de Venezuela»

TikTok se ha convertido en una red social de difusión masiva de videos de aquellos venezolanos que cruzan la selva del Darién y cuentan su experiencia.

«No se vengan par acá», dice uno de quienes se arriesgaron, mientras carga una botella de alcohol para protegerse de los zancudos.

Dejaron a una señora abandonada: estaba lesionada

En un video que se compartió en TikTok, mostraron a una señora que, al parecer, fue abandonada por sus hijos en medio de la selva.

Según se escucha de la persona que graba, la señora tenía una lesión que parecía ser un esguince, aunque ella creía tener una fractura.

La señora, de nombre Raquel de Pérez, contó: «Me resbalé y creo que es una fractura».

Dormir en la oscuridad y la intemperie

En plena noche, un grupo de hombres se cubría bajo las bolsas y una carpa acampando.

«Estamos en la pata de La Llorona (…) Botamos toda la ropa (…) Está lloviendo», cuenta uno de los migrantes.

Añadió que se les había perdido una carpa y solo tenían una carpa para que la usaran cuatro personas.

«Esto no es juego, hay que tener resistencia»

Un venezolano que tenía una pierna lesionada le recomendó a la gente no llevar ropa y peso.

«Esto no es juego (…) Hay que tener resistencia (…) No traigan nada de ropa», dijo, añadiendo que las personas lleven vendas y medicinas.

También, señaló que las personas deben prepararse psicológicamente porque es «el infierno». El hombre recibió ayuda de dominicanos y ecuatorianos con su lesión.

Cumpleaños en medio de la selva

En el video de lo que parece ser un grupo familiar, aunque no dicen sus nombres, le cantaron cumpleaños a un niño en medio de la selva del Darién.

«Mi amor, te prometemos que el próximo año va a ser mejor. Te amamos. Tu cumpleaños en la selva del Darién», se lee en el texto que acompaña al video.