El Mañanero de hoy #26Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

UNA EXPLOSIÓN EN EL LLENADERO de Pdvsa Gas “Jefa Apacuana” en Ocumare del Tuy se produjo la tarde de este sábado.
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Explotó llenadero de gas en Ocumare del Tuy
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“Un dictador es un dictador, no importa si es de derecha o de izquierda. Pinochet y Maduro han estado al frente de regímenes brutalmente represivos. El número de muertos por la violencia política en Venezuela en 1 año (2018) es superior al de toda la dictadura chilena (1973-1990)”, Jorge Ramos, periodista #25Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $50.7 base a WTI de $53.20
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