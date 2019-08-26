El Mañanero de hoy #26Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #26Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es25 agosto, 20194min6

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“Un dictador es un dictador, no importa si es de derecha o de izquierda. Pinochet y Maduro han estado al frente de regímenes brutalmente represivos. El número de muertos por la violencia política en Venezuela en 1 año (2018) es superior al de toda la dictadura chilena (1973-1990)”, Jorge Ramos, periodista #25Ago.

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