Explotó llenadero de gas en Ocumare del Tuy - Runrun

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Una explosión en el llenadero de Pdvsa Gas “Jefa Apacuana” en Ocumare del Tuy se produjo la tarde de este sábado.
Vecinos de la Urbanización La Guadalupe fueron evacuados por medidas preventivas y trasladados hasta la redoma Los Cuatro Vientos.
Al parecer, la explosión se originó cuando estalló una bombona lo que produjo que otros cilindros a su alrededor estallaran de forma masiva en el almacén
Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y funcionarios de la Policía Municipal cerraron los accesos a Ocumare del Tuy.
Se desconoce hasta el momento si el accidente produjo muertos o heridos.
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