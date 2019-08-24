Confederación de Beisbol del Caribe estudiará situación de peloteros venezolanos en MLB - Runrun

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Confederación de Beisbol del Caribe estudiará situación de peloteros venezolanos en MLB

Panorama24 agosto, 20191min43

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La Confederación de Béisbol del Caribe dijo que estudiará la situación de los jugadores venezolanos miembros de organizaciones de la Major League Baseball (MLB) ante la restricción de las permisologías para jugar en territorio venezolano.

El comisionado de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Herrera afirmó que “está recabando todas las informaciones y detalles sobre lo que será el impacto que tendrá la medida impuesta por la Major League Baseball a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp)”.

La medida influenciará en las actividades deportivas de “los nativos de Venezuela y los que accionan en las Ligas Menores, no podrán participar en el venidero Torneo Invernal de ese país”.

“Es una verdadera pena que la política y deporte se confundan en esa forma, pero entiendo que la posición de la MLB se debe estrictamente a disposiciones giradas por su gobierno”, aseveró Herrera en el comunicado.

No habrán más declaraciones públicas y seguirán las evaluaciones pertinentes.

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