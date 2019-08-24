Podcast | Tres en uno: Aniversario de cono monetario, descarrilamiento de Metro y enfermos desamparados - Runrun

EN EL PODCAST 3 EN 1 de la penúltima semana del mes de agosto nos conseguimos tres reportajes que ahondan en la crisis por la que atraviesa el venezolano: la económica, de transporte y la de salud.
El primero tiene que ver con el primer aniversario del más reciente cono monetario del actual gobierno.
Ahiana Figueroa y Carlos Seijas Meneses coescribieron un trabajo para Tal Cual llamado El Cono Monetario de Maduro se esfumó en apenas un año.
Transcurridos los primeros 365 días de la modificación, la capacidad de compra del cono monetario es casi nula y la mayoría de los establecimientos comerciales no aceptan los billetes de más baja denominación.
Apenas diez meses de la entrada en circulación, el Banco Central se vio obligado a emitir nuevos billetes de 10, 20 y 50 mil bolívares.
En Runrunes, un trabajo de Lorena Meléndez que lleva por nombre La lista de errores que descarriló al Metro de Caracas expone con lujo de detalles el accidente ocurrido el pasado sábado 17 de agosto en la estación de Los dos Caminos.
Al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas debieron ser trasladadas a la emergencia del Hospital Pérez de León. Es el tercer descarrilamiento que se produce en el sistema ferroviario de transporte en los últimos cuatro meses.
Finalmente en El Pitazo sobresale el reportaje 29 pacientes fallecieron entre 2017 y 2019 mientras esperaban un trasplante de médula ósea hecho por Armando Altuve.
Según la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia ocho venezolanos murieron en 2017, 19 en 2018 y dos en 2019. Todos a la espera de una operación que no se produjo debido a la deuda que mantiene el gobierno de Maduro con hospitales del país europeo. Desde 2016, Pdvsa y la mencionada asociación tenían un convenio para intervenir quirúrgicamente a pacientes venezolanos, acuerdo que se rompió debido a los problemas de caja por los que atraviesa la estatal petrolera.
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