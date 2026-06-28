¿Dónde está la Fuerza Armada Venezolana? la pregunta que muchos se hacen tras los terremotos en Venezuela

Si se compara la actuación de la Fuerza Armada Nacional Venezolana ante la actual emergencia por los dos terremotos del pasado 24 de junio que ya dejan más de 1.000 muertos, con la de otros desastres naturales como la de El Limón (1987) o el deslave de Vargas (1999), muchos se preguntan dónde están los militares del país.

Con una vocería centralizada en Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, los militares están en un segundo plano.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas de la Universidad de Los Andes (ULA), José Antonio Rivas Leone, una de las repuestas a este bajo perfil se debe a la «limitada capacidad de respuesta del Estado», donde la Fuerza Armada es uno de los componentes del marcado deterioro que vive el país, ahora magnificado por el doblete sísmico.

«La capacidad de respuesta del Estado ha sido muy limitada. El papel de nuestras Fuerzas Armadas en las primeras horas y días ha sido sumamente escaso por no decir nulo, lugares muy afectados donde la presencia de militares y socorristas de México, El Salvador, Estados Unidos, Republica Dominicana fue oportuna y rápida, pero donde paradójicamente pese al equipamiento técnico en el que se han invertido millones de dólares, como ocurrió el pasado 3 de enero (captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores) quedaron muy mal en sus actuaciones y ahora más».

Militares en acopios

Y aunque Miraflores anunció la militarización de La Guaira poco después de declararla zona de desastre, la presencia sigue siendo insuficiente. Mientras tanto los efectivos castrenses, el sábado 27 de junio, eran los encargados de llenar el registro de voluntarios en El Poliedro de Caracas, como constataron varias personas en el lugar. Mientras, ciudadano remueven escombros con las manos, porque no hay personal suficiente para ayudar a rescatar a personas que están bajo las edificaciones.

La misma Delcy Rodríguez durante la madrugada del domingo, 28 de junio, compartió en su canal de Telegram, un video en el que estaba con una gorra de la Fuerza Armada, donde en una forma de intentar responder a las críticas, aseguró que en el Complejo Deportivo José María Vargas, los militares estaban en labores dentro de un centro de acopio, el más grande para la región.

«Para que vean como nuestra Fuerza Armada está participando en la clasificación de la ropa, de la vestimenta, de los medicamentos, de la comida y de aquí entonces se distribuye a los centros de refugio, a los centros de hospitales que lo requieran. Es una organización extraordinaria donde el esfuero de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Sistema Nacional de Misiones y grandes Misiones Sociales, de la Gobernación del estado La Guaira y de la Alcaldía, es un esfuerzo mancomunado para que no le falte nada a nuestro pueeblo que ha sido víctima de esta terrible tragedia que ha enlutado a familias venezolanas».

Son escenas que contrastan con lo que vio El Pitazo en recorridos por la entidad, donde los rescatistas de otros países eran quienes llegaban a labores de control del orden público ante la ausencia de los venezolanos.

Un reflejo del retroceso institucional

El académico Rivas Leone, que es doctor en Ciencia Política, insistió en que el estamento castrense señalada de abusos, y una masiva violación a los derechos humanos como parte del aparato represivo del chavismo, son parte del deterioro institucional acumulado en más dos décadas de gestiones chavistas.

«La tragedia nacional que hoy vive Venezuela y los venezolanos lamentablemente es un reflejo del retroceso que hemos experimentado en muchas áreas no así el gentilicio nacional de los venezolanos y de la sociedad civil que a una sola voz una vez más demuestran su solidaridad y empatía», destacó.

Una fuente que prefirió el anonimato explicó que dentro de la Fuerza Armada tiene sus unidades melladas, más allá de lo que quiere aparentar el alto mando militar lleno de generales y mayores generales.

Destacó que las tropas son pocas, no están entrenadas para eventos como el actual y los antiguos batallones fueron convertidos en las llamadas URRA (Unidades de Reacción Rápida) que muy poco tienen un perfil técnico para situaciones como las vividas después de dos terrremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que dejaron a La Guaira como una zona de desastre.

Aseguró que se trata de un problema operacional, donde los sistemas de comando, operativos y de control no están engranados para atender la emergencia. «No hay oficiales, no hay tropas, no hay entrenamiento, no hay logística y sobre todo no ha habido desde hace mucho tiempo ejercicios, no ha habido maniobras, no ha habido despliegue y no ha habido nada de eso porque no hay Ejército», destacó.

Fuerza Armada está sin liderazgo y operatividad

El exdirector de Protección Civil, Ángel Rangel, coincide con la fuente sobre la ausencia de la Fuerza Armada como una voz de mando frente a la tragedia. A él le tocó estar al frente de la institución durante el deslave de Vargas, de 1999, por lo que se hace la misma pregunta que muchos en la calle.

Aunque difirió al asegurar que tenían el equipamiento, sí mencionó que hay una falta de mando en la institución en una entrevista que ofreció al medio argentino Infobae.

“Eso es inconcebible, porque los militares tienen el recurso humano y los equipos, pero extrañamente eso no ha funcionado porque no hay una unidad de mando que haya previsto qué hacer en casos de desastres”, explicó al sitio web del país suramericano.

En La Guaira hubo saqueos el jueves 25 de junio ante la presencia de funcionarios policiales que no impidieron el desorden que se generó en varias tiendas y comercios del litoral central. En ese momento, allí no había militares como constató el equipo de El Pitazo en el lugar.

Rangel insistió en que el chavismo desmontó la estructura organizativa de la Fuerza Armada, la dedicó al tema político y al llamado control del orden interno al considerar a los opositores a esa corriente política como los enemigos a combatir.

“No hay una planificación y un comando único para dirigir operaciones, mientras se perciben serias limitaciones para establecer mecanismos de información y comunicación para los ciudadanos», dijo a Infobae al que detalló que el interinato no está en capacidad de ejercer un liderazgo sobre la institución.

Una caja negra usada para la represión

Una fuente experta en Ciencia Colítica, consultada por El Pitazo para este análisis, que prefirió mantener su nombre en reserva, dijo que la Fuerza Armada quedó convertida en «una caja negra» por lo que hay más preguntas que respuestas sobre su papel en esta tragedia.

«El principal problema es uno de entrenamiento y capacitación. Especialmente a partir de 2013 han estado enfocados en la represión interna. Hay que preguntarse: ¿Existen, como antes, unidades especializadas en manejo de emergencias y desastres? Se ve el nombramiento de un militar como ‘autoridad única’ pero ¿Qué capacidad técnica e institucional tiene en la gestión de emergencias? ¿Qué dotación tiene actualmente la FANB para el manejo de esta situación de desastre y emergencia? Como se aprecia son más las interrogantes que certezas», destacó.

Entre las interrogantes también destacó cuál es la capacidad y preparación de los militares ante una emergencia de esta magnitud, especialmente por la politización del estamento militar.

«Adicionalmente influye su politización que ha llevado a otro problema fundamental en la actual circunstancia. La falta de credibilidad y confianza que tiene la sociedad en esta institución. Lo muestran las encuestas que miden el apoyo a determinados actores, donde la FANB se ubica entre los últimos lugares. En la actualidad se pone en duda su capacidad de coordinar y colaborar ante la tragedia. Habrán casos puntuales de colaboración con civiles, pero probablemente sean los menores», explicó.

Lo que se debió hacer antes de la tragedia

En la Conversa ARI-Con La Luz de este viernes, 26 de junio, el general en retiro Ángel Rivero, quien también estuvo al frente de Protección Civil, dijo que una «consternación fuerte» por la catástrofe con una baja capacidad de respuesta institucional. Y aseguró que se podría preveer o reducir el impacto de eventos de este tipo, al ser Venezuela una zona sísmica al estar atrevesada por tres fallas geológicas (El Pilar, San Sebastián y Boconó).

Citó estudios que se hicieron con asesoría de Japón en el año 2005 en el que se compararon los terremotos de Caracas de 1812 y 1967 que permitirían generar programas para reducir la vulnerabilidad de estos eventos telúricos.

En recorridos de El Pitazo también se constató a miembros del Ejército de México ejerciendo labores de control y orden público ante la ausencia de los miitares venezolanos. Incluso, Estados Unidos envió al mayor general Kevin J. Jarrard, del Cuerpo de Marines, para estar a frente de un contigente de más de 200 hombres que participan en labores de rescate.

Las autoridades anunciaron el viernes una reunión con Jarrard y el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Jonh Barret, para coordinar cómo recuperar la operatividad del aeropuerto de Maiquetía, severamente dañado por los terremotos.

«Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas», escribió Delcy Rodríguez en su cuenta de Telegram.

El Comando Sur actualizó que están enviando un «Elemento de Respuesta ante Contingencias (CRE, por sus siglas en inglés) para asistir al gobierno venezolano y a las autoridades de aviación en estudios, evaluaciones y gestión de aeródromos, con el fin de restablecer de forma segura el tráfico aéreo y las operaciones de aviación en las zonas afectadas».

Esto responde, como detalló Rivero, a la precariedad de organizaciones de emergencia en Venezuela, en las que además de la Fuerza Armada se incluye a Protección Civil y Bomberos, instituciones que al igual fueron politizadas y partidazadas, pero no entrenadas para actuar en este tipo de eventos como ha quedado demostrado en las primeras horas de la tragedia.

La fuente con conocimiento militar insistió en que «el Ejército no puede desplegar batallones, una brigada con cinco o seis batallones, no puede desplegar compañías aisladas con capitanes y todo su su tren logístico para hacer una operación o llevar a cabo operaciones de sostenimiento de la paz, porque no no hay esa capacidad».

¿Quién dirige la Fuerza Armada?

Rivero añadió que la Fuerza Armada debió ser desplegada en unidades y sectores para el control y la gestión del desastre, lo que no ha ocurrido. «Lo que hay es una visión política de personas que no tienen el tecnicismo ni el equipamiento necesario para salvar vidas», lamentó en la Conversa ARI Con La Luz.

«El ministro de la Defensa está haciéndose fotos y no está dirigiendo una Fuerza Armada que debe estar concatenada estrictamente a las labores de seguridad y coordinación», criticó el general en retiro.

El experto que guardó su nombre en reserva recordó que cuando Vargas se trajeron tropas de otros batallones que no tenían la experiencia para responder a la contingencia por lo que involucraron en saqueos, por lo que ese temor quedó instalado en la institución. Además, los que deberían actuar serían los cuerpos de ingenieros que están sin equipamiento, lo que reduce la participación castrense ante el evento.