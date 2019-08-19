El Mañanero de hoy #19Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #19Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es18 agosto, 20194min1

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LOS FAMILIARES DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, fueron notificados el pasado viernes, 16 de agosto, de la suspensión de visitas a varios de los detenidos. Así lo confirmaron dos videos publicados por la ONG Foro Penal, en los que parientes contaron que les impidieron ver a los suyos.

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“Lo hemos dicho desde el primer día: no hay improvisaciones, hay coherencia y firmeza. Tengamos presentes todos los logros alcanzados, los respaldos construidos y la presión que hemos ejercido para llegar a este momento, y avancemos hasta saber que ganamos”, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela #18Ago.

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