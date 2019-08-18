Humano Derecho #131 con Derbys López, director de Fundhea - Runrun

¿Cómo surge esta organización?, ¿cómo ha sido la receptividad de las personas cuando comenzaron hacer estos recorridos?, ¿cómo les hacen llegar estas convocatorias a los ciudadanos para hacer los recorridos? Estos y otros temas los estaremos conversando con Derbys López, Director de Fundhea, una organización no gubernamental que nace de la pasión de varios amigos que solían hacer senderismo de montaña, el amor por la historia de cada lugar que visitaban hizo que surgiese esta iniciativa que se dedicada a promover el patrimonio histórico y cultural de Caracas, a través de la historia oral, para así recuperar y construir la memoria urbana.
“A través de la fotografía comenzamos a reconstruir la historia de Caracas y de muchos sitios”.
En la primera pausa del rock cambiamos la dinámica y ahora escucharás a Bad Bunny y J Balvin y su canción “Como Un Bebé”, seguido del tema “La Canción” y finalmente escucharás el tema “Qué Pretendes” de su nuevo disco OASIS; estas son las pausas musicales planeadas por @HecMenes para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio webshow semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com.
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