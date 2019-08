Guaidó continúa en La Guaira agenda de recorridos por el interior de Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, reiteró que el “régimen” de Nicolás Maduro está aislado y conminó a sus aliados a acordar su salida del poder porque el cambio es “indetenible”.

“Están tan distorsionados (los miembros del gobierno de Maduro) que decían en los discursos de las últimas semanas: no, nos vamos a parar nunca de la mesa, no nos vamos a parar jamás, y al día siguiente se levantaron. Otro decía: no vamos a volver. Ayer salió otro y dijo: bueno sí, es que fue una farsa, no es que nos paramos. Yo me pregunto: ¿será que el general (en referencia al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López) los regañó?. Pónganse de acuerdo, señores del régimen. Nosotros estamos claritos, lo que queremos es cambio y ese cambio es indetenible”, señaló Guaidó.

Durante una visita al sector La Pólvora, de La Guaira, en un recorrido de aproximadamente tres horas, Guaidó concentró a cientos de seguidores que le acompañaron y escucharon en un discurso al final de la caminata.

“Durante años escuché que era imposible ganar en La Guaira, que era imposible derrotar a una tendencia u otra. A lo que derrotamos fue a la desesperanza, a lo que estamos derrotando es a la la mediocridad, a la corrupción (…) Vamos ganar esta lucha por Venezuela (…) Hoy los que tienen miedo son los corruptos, los ladrones”, insistió.

El presidente aseguró que los chavistas ya no cuentan con el respaldo de sus aliados comerciales como Turquía (donde el Ziraat Bank cerró operaciones con el Banco Central de Venezuela) y China (donde la China National Petroleum Corp dejó de comprar petróleo venezolano).

Guaidó aseveró que su gobierno no se prestará para “farsas”, en referencia a los comicios legislativos adelantados a los que pretende convocar Maduro.

