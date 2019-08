Denuncian suspensión de visitas en Ramo Verde a varios presos políticos - Runrun

LOS FAMILIARES DE VARIOS PRESOS POLÍTICOS detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, fueron notificados el pasado viernes, 16 de agosto, de la suspensión de visitas a varios de los detenidos. Así lo confirmaron dos videos publicados por la ONG Foro Penal, en los que parientes contaron que les impidieron ver a los suyos.

De acuerdo con el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, estos reclusos están incomunicados en el Anexo B de la cárcel. A través de los familiares se supo que al menos dos de los afectados, el teniente Luis Alejandro Mogollón y el sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, tienen medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de Mogollón, quien padece de Linfoma de Hodgkin (un tipo de cárcer), la CIDH ordenó al Estado venezolano el pasado 7 de marzo que protegiera el derecho a la vida, integridad personal y salud del militar detenido y que posibilitara su tratamiento médico conforme a los estándares internacionales aplicables.

“Necesito saber qué está pasando, porque mi hijo tiene una condición de salud muy delicada. Si ustedes recuerdan, mi hijo sufre de Linfoma de Hodgkin, tiene convulsiones. El Estado no se ha hecho cargo de su salud y no ha sido medicado ni nada”, denunció la madre de Mogollón, quien agregó que el teniente tenía fracturas craneales laterales que no habían sido tratadas.

Las medidas cautelares sobre Bandres Figueroa fueron dictadas el 28 de febrero de este año y contemplaron, además de la protección de sus derechos humanos, la adopción de condiciones de detención apegadas a normas internacionales.

“Yo exijo una fe de vida, quiero saber que Bandres está bien, que está en Ramo Verde y no le ha sucedido nada malo”, pidió la esposa del sargento detenido, Andrea Hernández.

#17Ag Esposa del SM3 del Ejército Luis A. Bandres pide fe de vida de su conyuge. Familiares de #PresosPolíticos denuncian la prohibición de visitas en Ramo Verde. Bandres tiene medidas cautelares de la @_cidh. Varios presos políticos son víctimas de tortura. #LiberenABandres pic.twitter.com/lcM2OUILLu — Foro Penal (@ForoPenal) August 18, 2019

#16Ag madre del 1er tte. Luis Alejandro Mogollón pide fe de vida de su hijo. Familiares de #PresosPolíticos denuncian la prohibición de visitas en Ramo Verde y que tienen a varios Presos Políticos incomunicados. Mogollón tienen medidas cautelares de la @_cidh. #LiberenAMogollon pic.twitter.com/X7ZJTFFmKB — Foro Penal (@ForoPenal) August 18, 2019

