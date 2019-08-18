The Washington Post: Maduro ofreció elecciones durante negociaciones en Oslo - Runrun

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA CON NICOLÁS MADURO en el poder a cambio del levantamiento de las sanciones. Esa fue la oferta que, según el diario estadounidense The Washington Post, pusieron sobre la mesa los chavistas durante la ronda de negociaciones con la oposición venezolana que se llevó a cabo en mayo pasado.
El medio norteamericano señala que tales comicios podrían llevarse a cabo entre 9 meses y un año. Sin embargo, Estados Unidos insistió en que las medidas de Washington contra los funcionarios gubernamentales venezolanos no se eliminarían hasta tanto Maduro dejara el poder.
“El escepticismo sigue siendo alto entre los líderes de la oposición y los funcionarios de EE UU. Algunos de ellos dicen que Maduro simplemente está estancado, colgando cebos para tratar de evitar un mayor aislamiento internacional. Pero la oferta, reiterada por el gobierno en la ronda de conversaciones más reciente de este mes, sin embargo ha aumentado las esperanzas de un avance en las próximas semanas, según cuatro personas familiarizadas con las negociaciones que ofrecieron detalles previamente no informados sobre las conversaciones secretas”, apunta The Washington Post.
El periódico destaca que mientras la oposición presiona para que las elecciones se lleven a cabo con “las estrictas condiciones necesarias” de unos comicios libres, ofrece su disposición para dar medidas de amnistía sólidas y protección contra el enjuiciamiento para funcionarios gubernamentales y militares.
“En un intento por endulzar su posible partida, Washington, a través de intermediarios, ha intentado ofrecer a Maduro garantías de seguridad si acepta un nuevo voto y se exilia, según dos personas familiarizadas con las ofertas”, añade el diario.
Más información en The Washington Post.
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