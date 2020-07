Runrunes de Bocaranda: ALTO – ¿NORUEGA? - Runrun

¿NORUEGA?

Fue sorpresivo el desplazamiento hasta Caracas de una parte del equipo que tanto en Oslo como en Barbados promovieron el truncado diálogo entre la dictadura y los demócratas. Entre el madurismo y los opositores.

En algún momento se insinuó que esos encuentros habían logrado acordar en 50 de 57 puntos de las negociaciones. Así lo había apuntado en un informe a principios de este año el llamado “chavismo disidente”. Los representantes noruegos fueron Dag Nylander y su asistente. Los mismos funcionarios que participaron en los anteriores encuentros.

No se planteó ninguna negociación. El objetivo fue explorar el ambiente e informarse.

De la reunión con los personeros del gobierno no se supo nada. No hubo intercambio de información con los demócratas criollos. El rechazo primordial a comenzar otro diálogo se basa en la falta de cumplimiento y las escaramuzas acostumbradas por los representantes del gobierno de Maduro. Los rojos piensan que pueden seguir engañando a sus contrarios. Es difícil que alguien les crea a estas alturas. No hay nada previsto a futuro inmediato.

SAAB

El gobierno de Cabo Verde tiene la paciencia del santo Job. Quiere que el proceso de extradición de Alex Saab cumpla todos los requisitos y las legalidades necesarias. Por eso han atendido todos los reclamos y escaramuzas de los abogados defensores del colombiano que el gobierno de Maduro quiere presentar como venezolano.

¿En qué Gaceta Oficial salió su designación como asesor o en qué Gaceta Oficial salió la autorización de su pasaporte diplomático? ¿Presentarán una gaceta reciente para justificar la farsa?

Tan solo ayer 29/7/20 el diario El Tiempo de Bogotá daba una última lectura a las argucias que se están dando en el archipiélago africano: “En medio de las presiones y amenazas judiciales del régimen de Nicolás Maduro, la justicia de Cabo Verde alista un fallo de fondo en torno a la extradición del barranquillero Álex Saab. Esperan que este viernes, o a más tardar la próxima semana, se resuelva la solicitud de amparo que su defensa elevó ante el Tribunal Supremo Constitucional. Se trata del último recuso judicial que le queda para frenar su extradición hacia Estados Unidos, que lo requiere por el lavado de 350 millones de dólares ligados a contratos corruptos con el régimen, para la construcción de casas subsidiadas”.

Por todo ello Cabo Verde es paciente y sigue su propio ritmo. Cada petición se escucha y se estudia. No tiene apuro. Quiere demostrar que no se sale de ninguna de sus leyes. Paciencia es lo que les sobra. Es el ritmo de las islas del archipiélago…

DIRECTV

Todo apunta que antes de 90 días podría volver a funcionar la plataforma de televisión satelital que el gobierno de Maduro cerró intempestivamente, como respuesta al apagón que de esa señal efectuó la casa matriz de la empresa en California, parte del conglomerado comercial de la estadounidense AT&T.

Negociaciones fueron y vinieron (aún continúan) mientras permanecen como “rehenes” de una película de terror los 3 ejecutivos de Directv que fueron sorprendidos por su empleador al no avisarles del corte de la señal.

Contra ellos se afincó el régimen venezolano encarcelándolos y presionándolos como si fueran los dueños de la empresa. En medio de esta tensa situación arrancaron las conversaciones que parecen terminarán retornando la señal en una especie de franquicia como las hay en África, el sudeste asiático y Centroamérica.

Las interrogantes continuarán en torno a Globovisión y los canales que Conatel había prohibido en su parrilla.

La necesidad que para el gobierno es mantener una plataforma de propaganda e información, sesgada a sus intereses, fue el motor que los llevó a la mesa de negociación. Se dieron cuenta del error de no sacar los dos canales a los que el gobierno de Estados Unidos había pedido retirar a DIRECTV de su oferta: Globovisión y PDVSA TV. Con la roja destrucción de la tv digital oficial y el exageradamente costoso satélite Simón Bolívar perdido en el espacio, quedaron desguarnecidos de la vía principal de su propaganda política. Veremos pues…