Vacaciones en inflación: Padres apelan a la creatividad para distraer a los niños - Runrun

Karla Lugo tiene dos hijos, uno de nueve años y otro de seis. Actualmente vive en Caracas, pero su familia reside en Anzoátegui. Karla cuenta que tanto ella como su esposo este año presentaron mayores dificultades que el anterior para poder llevar a sus hijos a visitar a su familia fuera de Caracas durante las vacaciones escolares. Hicieron un gran esfuerzo.

“Los gastos generales han aumentado, como los alimentos e incluso los pasajes, y los padres seguimos percibiendo los mismos salarios, lo que acorta mucho el presupuesto para el viaje”, cuenta Karla, quien solo puede llevar a sus hijos a parques públicos, plazas o centros comerciales.

“Algunas veces se aburren, pero intento que salgan, hacemos actividades en casa que ayudan, como repostería o comidas en las que ellos se divierten ayudando y comparten con nosotros. A ambos les gusta jugar videojuegos y también tienen un tiempo diario destinado a ese fin”, añadió.

En plena época de vacaciones escolares a los padres se les hace difícil poder brindarle espacios de esparcimiento y recreación que son necesarios para que los niños puedan desarrollarse como individuos. Pero además,son derechos que tienen según la propia legislación venezolana.

Actualmente, los planes vacacionales tienen diferentes costos, unos más elevados que otros. En el Área Metropolitana de Caracas, los precios pueden variar desde los 30 dólares hasta los 120 dólares a la semana.

Un derecho olvidado

Según la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

En el caso específico de Venezuela, el artículo 63 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego.

Angela Villafranca, abogada de la organización Cecodap, explicó que cada uno de esos derechos que se reconocen “es completamente diferente al otro”. Por ejemplo, indicó la abogada, el descanso, la recreación, el esparcimiento, el deporte y el juego “son cosas distintas”.

“Un chamo puede recrearse mientras hace deporte, pero no necesariamente el deporte implica la recreación cuando este sea de forma profesional (…) En el caso del juego, este no puede ser dirigido por un adulto (…) El juego depende completamente del niño o adolescente en el momento en el que se esté llevando a cabo”, declaró Villafranca en entrevista con Runrun.es.

Villafranca explicó que cuando los papás no tienen suficientes recursos económicos para que sus hijos participen en actividades que impliquen un costo durante sus vacaciones, “tienen que ser completamente creativos” y buscar opciones como parques, canchas comunitarias y que los niños, niñas y adolescentes puedan “recrearse de alguna manera”.

La abogada señaló que el Estado es quien debe encargarse de “brindar estos espacios cercanos a las comunidades como parques y canchas que sean de forma gratuita”.

“Esto está también en el artículo 63, en el segundo parágrafo, que habla de la participación de la sociedad, el Estado debe garantizar estos espacios y programas que puedan satisfacer las necesidades de los chamos y de diferentes capacidades”, indicó.

Villafranca recordó que estos espacios deben adaptarse a todas las necesidades de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, para niños con discapacidad motora o con discapacidad auditiva. “Estos niños tienen que ser contemplados en estos programas en estos lugares».

“No me alcanza el sueldo”

Francisco Zambrano es periodista y vive en Caracas con su hija de 15 años, ya que es viudo. En años anteriores, cuenta, cuando su hija era más pequeña y existían los cupos Cadivi, solían viajar él, su esposa y su hija fuera del país durante las vacaciones escolares. Llegaron a viajar a diversas ciudades de Estados Unidos como Orlando, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, entre otros lugares. También, viajaban dentro de Venezuela a Margarita, a visitar a sus padres en Falcón y a sus suegros en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

“Fuimos cuando el pasaje estaba más caro porque era temporada alta, pero eso no representaba un descalabro económico. Pero la situación fue cambiando. Desapareció Cadivi, nuestros sueldos se empobrecieron, el dólar se disparó y llegó la hiperinflación”, relató en entrevista con Runrun.es.

Al irse complicando su situación económica, la hija de Francisco llegó a participar en planes vacacionales que pagaban sus tías. Pero, en la actualidad, dice, no tiene “ninguna posibilidad” de llevar a su hija a “ninguna parte” en las vacaciones.

“El poco dinero que tengo, lo tengo que ahorrar para pagar la inscripción y la matrícula escolar, que está por las nubes, y se me hace muy cuesta arriba”, relató.

“Es un tema muy complicado. Yo sé que el ocio y el esparcimiento es fundamental, y además se lo merecen. Pero es que no se puede, no en estas condiciones, con estos sueldos y con los precios que hay en la calle. Es imposible tener unas vacaciones, eso les quedará a los enchufados (…) Pero uno que pertenecía a la clase media, ya no puede salir para ninguna parte”, finalizó.

Buscar opciones que no impliquen mayor gasto

Rosa Pellegrino, psicóloga del servicio de Atención Psicológica de Cecodap, explicó que se pueden aprovechar recursos que puedan ayudar a niños, niñas y adolescentes a salir de la rutina, sin que eso necesariamente implique pagar mucho.

“Yo creo que lo clave es que se les pueda dar un espacio diferente más allá de las cuatro paredes de la casa con el teléfono, con la tablet o con la televisión (…) Tratar de involucrarlos en actividades distintas y que, en la medida de lo posible, puedan estar en compañía de de personas importantes para ellos, o de sus seres queridos o padres”, indicó Pellegrino en entrevista con Runrun.es.

Pellegrino señaló que se pueden buscar actividades alternativas en donde puedan participar todos o algunos miembros del grupo familiar, como “juegos con cosas que tengan en casa o en Internet”.

Al respecto, Cecodap dispone en su página web de un listado de actividades que pueden realizarse en familia, dentro y fuera de casa durante las vacaciones. Algunas de las que no implican un costo mayor son las siguientes:

Dibujar

Realizar manualidades

Origami

Títeres

Esculturas

Karaoke

Un misterio que resolver

Experimentos

¿Y fuera de casa? Cecodap también brinda algunas sugerencias: