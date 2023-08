Informe Otálvora | Lula fantasea con liderazgo global, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Lula da Silva arriba a Johannesburgo, Suráfrica, el 21AGO23. Foto: Palacio de Planalto.

Los “incentivos” petroleros acordados por EEUU, como era de esperar, no han cambiado la pretensión hegemónica del régimen chavista

La hipótesis de los operadores del gobierno Biden sobre Venezuela, según la cual mediante adecuados “incentivos” lograrían una conducta democrática de la dictadura chavista, quedó nuevamente en entredicho.

Por tercera vez en menos de tres años, la dictadura venezolana procedió el 24AGO23 a reorganizar la directiva del ente electoral, la cual quedó como es usual bajo control del chavismo. El Consejo Nacional Electoral deberá convocar, organizar y ejecutar las votaciones para un nuevo periodo de gobierno, las cuales se deberían producir oficialmente en 2024, pero cuya fecha será impuesta por el régimen a su conveniencia. En tanto, un significativo silencio se sentía en Washington donde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, a 24 horas de los sucesos en Caracas, no se habían pronunciado sobre lo que aparece como la demostración del fracaso de las negociaciones que el asesor presidencial de EEUU, el colombo-estadounidense Juan González, ha mantenido con el régimen chavista.

Permitir a la petrolera Chevron reiniciar actividades de explotación y exportación petrolera desde Venezuela fue el principal “incentivo” entregado por EEUU a la dictadura venezolana, bajo el supuesto de que se adelantarían negociaciones con la “oposición” con vista a la realización de elecciones “libres y justas”. La decisión a favor de Chevron, hecha pública el 26NOV22 mediante una licencia del Departamento de Tesoro, emitida simultáneamente con una aparente reactivación de las negociaciones entre Maduro y la llamada “Plataforma Democrática”.

La empresa Chevron, quien durante el gobierno de Donald Trump logró que las sanciones al régimen chavista le fueran benévolas, permitiéndoles mantener su presencia mínima en Venezuela, logró con Biden que se le permitiera reactivar operaciones. El lobby de Chevron en Washington, del cual los operadores del gobierno Biden en el tema Venezuela parecieran especialmente sensibles, está trabajando para un nuevo paso: la emisión de una licencia que le permita perforar nuevos pozos para aumentar su producción de crudo en Venezuela. La agencia Bloomberg, que informa y editorializa a favor de la suspensión de las sanciones al régimen chavista, emitió en los últimos días varios reportajes de típico apoyo a las gestiones de Chevron. El 23AGO23 “informó” sobre negociaciones entre el gobierno de EEUU y la dictadura venezolana, como si se tratara de una novedad que tendría inminentes resultados. El 24AGO23 Bloomberg publicó un reportaje basado en documento obviamente filtrado por Chevron según el cual ya tiene los planes para iniciar perforaciones en 2024.

La designación de autoridades electorales mayoritariamente chavistas, además de los anuncios sobre la prohibición de ingreso de observadores electorales de la Unión Europea en las hipotéticas elecciones de 2023 o 2024, se suman a las inhabilitaciones impuestas por el régimen a varios dirigentes opositores. Los “incentivos” petroleros, como era de esperar, no han cambiado la condición hegemónica del régimen y, por el contrario, le ha aportado una burbuja de ingresos de divisas a la economía. El operador de la Casa Blanca para Venezuela, Juan González, además de “incentivos” ha promovido la intervención de gobiernos izquierdistas de la región, Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia y Lula da Silva de Brasil, para ayudar a lograr un compromiso democrático del chavismo. Los nulos resultados de esa línea eran predecibles.

Más de 30 corresponsales de medios extranjeros basados en Brasilia fueron convidados por la presidencia de Brasil para un desayuno con Lula da Silva el 02AGO23 en el Palacio de Planalto. Para mostrar la importancia de la convocatoria, a la derecha de Lula en la cabecera de la mesa, se encontraban los dos ministros de exteriores del gobierno: el titular de la cancillería de Itamaraty, Mauro Vieira y, el jefe verdadero de la diplomacia brasileña y operador de la diplomacia paralela presidencial, Celso Amorim. Desde el primer día de su gobierno, Lula intenta anotarse un sonoro triunfo internacional, la prensa oficial gusta referirse a Lula como un líder mundial, pero cada uno de sus movimientos a lo largo de seis meses han sido evidentes fracasos.

Lula suele recibir de la prensa global una cobertura amplia que refleja simpatía en ocasiones cómplice, cuenta con amigos en posiciones de gobierno a lo largo del mundo desde el Vaticano hasta el Kremlin y, la red de la izquierda mundial le sirve de plataforma propagandística. La convocatoria a la prensa del 02AGO23 tenía como propósito informar sobre los preparativos de un evento del cual Lula esperaba altos réditos políticos internacionales: la denomina “Cumbre de la Amazonía”. Jair Bolsonaro ganó pésima imagen internacional, entre otros temas, por la deforestación de la Amazonía y su apoyo al agronegocio. Lula al igual que el colombiano Gustavo Petro procura ganar canonjías internacionales con su “defensa” de la Amazonía asegurando que detendrá la tasa de deforestación. Aparte de defensor de la Amazonía, Lula se ha propuesto convertirse en el paladín mundial de la lucha contra el hambre y la desigualdad. Así se lo ha hecho saber al papa Francisco, lo pregonó en la cumbre de la Unión Europea – CELAC y lo remarcó a los corresponsales extranjeros invitados a desayunar.

El 30MAY23 Brasilia fue sede de un encuentro de los mandatarios suramericanos citados por Lula, inicialmente para una reunión privada de reflexión en las afueras de la ciudad que al final se desarrolló como un evento de alto perfil mediático en la sede de la cancillería. Veintitrés años antes, el 01SEP00, Fernando Henrique Cardoso había congregado a sus pares de la subregión para lo que se calificó como la I Cumbre Suramericana, con la cual el gobierno brasileño aspiraba a liderar la constitución de un esquema de integración que unificara al Mercosur y a la Comunidad Andina y sumara a los restantes países, el cual se denominaría Comunidad Suramericana de Naciones con el acrónimo de CASA. El nuevo organismo y hasta su nombre fue colonizado por el chavismo valiéndose de petrodólares de las arcas venezolanas y de la llegada al poder de una primera oleada de mandatarios izquierdistas asociados a la dictadura cubana. En 2008 fue creada la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y Brasil presidido por Lula da Silva perdió a manos de Hugo Chávez el proyecto largamente ideado por la diplomacia brasileña para formalizar el liderazgo de Brasil.

La llegada de Lula para su tercer gobierno, el 01ENE23, encontró a Unasur paralizada, sin sede, ni presupuesto, sin secretario general y muchos de sus antiguos miembros separados incluyendo al propio Brasil. La reunión de 30MAY23 tenía como propósito declarar la reactivación de Unasur y, de ser posible, abrir las negociaciones para designar un nuevo secretario general. El documento redactado para su firma por los mandatarios presentes, a solicitud de Brasil, tendría el rimbombante nombre de “Consenso de Brasilia”. Según el texto, los mandatarios “decidieron establecer un grupo de contacto, encabezado por los cancilleres, para evaluación de las experiencias de los mecanismos sudamericanos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para la integración de América del Sur, a ser sometida a la consideración de los jefes de Estado”, es decir, Lula fracasó en su intento de revivir Unasur y sus colegas apenas acordaron hacer una suerte de trabajo escolar sobre integración suramericana.

El día anterior, el 29MAY23, Nicolás Maduro había aterrizado en Brasilia para realizar una visita oficial bilateral previa a la reunión del día siguiente. De esa manera Lula reabría las puertas de los salones diplomáticos suramericanos a Maduro quien pese al carácter ilegítimo de su gobierno ahora se sentaba entre los mandatarios electos del subcontinente. El fracaso de la oposición venezolana para desplazar a la dictadura chavista, pese al gran apoyo internacional que la causa democrática venezolana logró sumar en 2019, ahora quedaba en evidencia ante la presencia de Maduro en Brasilia. Un mes después, Lula seguía justificando su defensa a la dictadura venezolana.

Durante la rueda de prensa conjunta con Maduro en el Palacio de Planalto, Lula se plantó a favor de la dictadura chavista y calificó los “problemas de democracia en Venezuela” como una simple “narrativa” y aupó a Maduro: “la narrativa que han construido con respecto a Venezuela sobre un autoritarismo, la antidemocracia, esa narrativa ustedes la tienen que deconstruir mostrando su propia narrativa para que la gente cambie de opinión” (…) “es necesario vencer esa narrativa”. Igualmente atacó las sanciones que la UE y EEUU mantienen sobre altos jerarcas chavistas y empresas estatales venezolanas: “es increíble e inexplicable que una nación sea objeto de 900 ilegales sanciones porque no le cae bien a otro país”. Para Lula, las sanciones son un simple asunto de simpatías y modales entre gobiernos. Al día siguiente, ya con todos los mandatarios suramericanos congregados, Lula debió escuchar los reclamos de los mandatarios de Uruguay, Paraguay y Ecuador a propósito de su cumbre adelantada con Maduro y su calificativo de “narrativa” a la grave y larga crisis venezolana. El 29JUN23, entrevistado en Rádio Gaúcha Lula aseguró que “el concepto de democracia es relativo”, cuando le preguntaron porque le era tan difícil calificar al gobierno de Maduro como una dictadura.

El 04JUL23 Lula tuvo una nueva escena a propósito de Venezuela. Ese día se realizaba en Puerto Iguazú la cumbre presidencial de Mercosur y países asociados en la cual recibiría Brasil la presidencia semestral rotatoria de manos de Argentina. Mercosur vive una profunda crisis, no ha podido avanzar en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, Uruguay exige manos libres para negociar acuerdos bilaterales especialmente con China, los esquemas proteccionistas se mantienen entre los socios, Argentina vive una nueva crisis económica y Lula se niega a aportar recursos financieros para que Alberto Fernández financie la crisis fiscal. Pero la diplomacia paralela del gobierno de Brasil dejó saber a sus socios que era otro el tema que inquietaba a Lula: procurar el reingreso de Maduro como miembro del mecanismo. La membresía de Venezuela en el Mercosur fue suspendida el 05AGO17 cuando los mandatarios de los países fundadores del mecanismo constataron “la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela” violando el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur. Durante la reunión en Iguazú del 04JUL23, los mandatarios de Paraguay y Uruguay, Mario Abdo Benítez y Luis Lacalle Pou, hicieron referencias directas en sus discursos a los recientes acontecimientos en Venezuela. Benítez y Lacalle denunciaron la inhabilitación a María Corina Machado que le impediría competir en las votaciones que hipotéticamente convocará la dictadura en los próximos meses.

Lula manifestó que desconocía “los pormenores” de problemas de candidatos en Venezuela, pero dejó implícito su deseo de ver a Maduro sentarse en la mesa del Mercosur: “creo que entre nosotros debemos intentar no dejar a nadie afuera”, alegando que el Mercosur no debe mantener aislado al régimen venezolano. La crisis del Mercosur continúa, las exigencias ambientales europeas especialmente de parte del gobierno de Francia se han incrementado como condición para avanzar en el acuerdo con los mercosurianos. Lula fracasa en su intento para destrabar el acuerdo con la UE y no logra avanzar en su deseo de levantar la sanción de Mercosur a la dictadura venezolana.

En tanto, en Venezuela se encuentra un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, brazo armado del lulismo, recibiendo instrucción política.

Si bien Lula ha ofrecido al gobierno de EEUU activar sus “influencias” ante la dictadura venezolana para presionar por un proceso electoral creíble, el brasileño no ha gastado mucho esfuerzo en ese sentido. Con motivo de la realización el 17-18JUL23 en Bruselas de una cumbre de mandatarios de la CELAC (el organismo americano que incluye a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y excluye a las democracias de EEUU y Canadá) y la Unión Europea, el mandatario francés decidió realizar una segunda reunión para tratar el tema Venezuela. Nuevamente extendió invitación al régimen chavista y al jefe negociador de la llamada Plataforma Democrática. Tal como ya lo había hecho en París el 11NOV22, Emmanuel Macron invitó al colombiano Gustavo Petro y al argentino Alberto Fernández para que sirvieran de refuerzo en el intento francés de estimular para que la dictadura y la oposición alcancen un acuerdo electoral. Para la reunión en Bruselas, Macron también invitó a Lula.

Se trataba de la continuación de las gestiones francesas sobre Venezuela, pero la reunión en Bruselas fue presentada por el gobierno de Lula como una iniciativa suya. En declaraciones a la prensa en Bruselas el 19JUN13, Lula afirmó que “yo no esperaba resultados de la reunión. Si ellos acordaran las reglas y la fecha de las elecciones, creo que nosotros tendremos autoridad moral para pedir el fin de las sanciones”. En el escenario europeo, Lula prefirió bajar el tono a sus ataques contra la UE y EEUU por las sanciones impuestas al régimen chavista. Lula se mostró ganado para la idea de hacer depender el fin de las sanciones a la firma de un acuerdo electoral entre su amigo Maduro y la oposición, lo que está propugnando Francia, la UE y los asesores de la Casa Blanca que mantienen puentes abiertos con la dictadura.

Nicolás Maduro debió aterrizar en Belem do Pará el 08 o 09AGO23 donde Lula intentaba revivir la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La violación de DDHH o la ruptura del régimen democrático en Venezuela es para Lula solo un asunto de mala narrativa que afecta al gobierno de su hermano Maduro. Igualmente, la destrucción de la Orinoquia y la Amazonia venezolanas promovida por la política minera del régimen no pareciera que afectará la recepción de Maduro en la capital paraense, aunque al final la paranoia del dictador le impidió acudir al evento de Lula. La cita en Belem no logró mayores acuerdos entre los gobiernos participantes.

Lula se ha ofrecido como intermediario entre Ucrania y Rusia asegurando que un par de cervezas entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski bastarían para poner fin a la guerra. También dijo que Zelenski debía olvidarse de recuperar Crimea y dejarla em manos de Putin.

El 06AGO23 en Yeda, Saudi Arabia, se congregó un importante grupo de representantes de cuatro decenas de gobiernos encabezados por el Asesor de Seguridad Nacional del Reino Saudi y miembro del Consejo de Estado Mosaad bin Mohammad Al-Aiban. EEUU envió al asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y China estaba representada por Li Hui, enviado especial de la cancillería china para Eurasia y representante especial de China en las negociaciones de paz en Ucrania. El gobierno brasileño fue invitado a participar, pero el asesor Celso Amorim se negó a viajar a Yeda alegando que debía permanecer en Brasil ante la inminente cumbre amazónica. La intervención brasileña fue vía internet, dejando la sensación de que el interés real de Lula sobre Ucrania es mero discurso.

Ese mismo día, en Kiev, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski recibió a un grupo de periodistas de medios latinoamericanos. Preguntado sobre la posición de Lula ante la invasión rusa a Ucrania, Zelenski fue particularmente crítico. Afirmó que Lula estará mintiendo a los brasileños sobre la situación en Ucrania: “Me parece que el presidente Lula es una persona con experiencia. Pero no lo entiendo muy bien. ¿Cree que su sociedad no entiende completamente lo que está pasando y cuenta con eso?”. Lo acusó de actuar como un altavoz de la posición de Putin: “Las declaraciones de Lula no traen paz en absoluto. Es extraño hablar de la seguridad de Rusia. Solo Rusia, Putin y Lula hablan de la seguridad de Rusia, de las garantías que hay que dar para la seguridad de Rusia”. Y puso en duda la comprensión de Lula sobre los acontecimientos: “Para ser honesto, si el presidente Lula quiere decirme algo, que se siente y me lo diga. Y creo que vamos a terminar con esto. Para ser honesto, pensé que él tenía una comprensión más amplia del mundo. Creo que es muy importante ver el mundo entero. Porque lo que me dices que dijo es triste, muy triste”.

Zelenski, en definitiva, descalificó a Lula como agente de paz para Ucrania.

Lula prometió al papa Francisco gestionar ante su socio político Daniel Ortega la libertad del arzobispo Rolando Álvarez y, en contrario, la dictadura nicaragüense emprendió una operación contra la orden jesuita de la cual forma parte el propio papa. Lula prometió a Alberto Fernández que le conseguiría financiamiento o por lo menos garantías por parte del “Nuevo Banco de Desarrollo” de los BRICS, pero solo logró que Argentina fuera invitada a integrarse a los BRICS, sin que el banco asome dinero para cubrir la crisis del fisco argentino.

Lula afirma que en seis meses ha logrado que Brasil regrese al escenario internacional del cual fue sustraído por Jair Bolsonaro. Pero Lula dista mucho de ser el líder internacional que pregona la propaganda de su gobierno y su partido.

¿Existe la oficina de prensa de la Organización de Estados Americanos OEA?

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

