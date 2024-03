Corina Yoris es la designada por María Corina para ocupar la tarjeta de la MUD - Runrun

María Corina Machado, candidata electa en las primarias opositoras, anunció este 22 de marzo que la profesora y doctora en Filosofía, Corina Yoris, será la candidata que inscribirá la oposición en las elecciones presidenciales, mientras ella seguirá presionando en paralelo para que se le retire la «ilegítima» inhabilitación.

Tal y como lo describe la base de datos Mujeres Referentes, un producto de la Alianza Rebelde Investiga, Yoris es presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y miembro de las juntas directivas de la Sociedad Interamericana y de la Red Iberoamericana de Filosofía. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Lógica y de la International Étienne Gilson Society.

«He encontrado una persona confiable, una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, trayectoria y su trabajo por Venezuela (…) Estoy muy emocionada porque de la mano de Dios conseguimos a la correcta y que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido», expresó Machado, tras asegurar también que su lucha contra la inhabilitación «no se para».

«Todos saben que la ley establece que hasta diez días antes de la elección puede haber una sustitución, así que vamos a trabajar hasta el último día. No le vamos a permitir al régimen ninguna excusa», remarcó.

#EnVivo | María Corina Machado, anunció que asignará como sustituta a Corina Yoris. “Estoy emocionada porque encontramos la persona correcta”, afirmó. Conéctate a nuestra señal de #VPItv aquí: https://t.co/baDGE1Ll1u pic.twitter.com/ELehhUnlLy — VPItv (@VPITV) March 22, 2024

«Estamos pariendo el país»

«Corina es profesora desde hace años en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Metropolitana. Es doctora en historia de la UCAB, con un master en filosofía en la Universidad de Salamanca (…) y no está inhabilitada», recalcó Machado en tono sarcástico. Agregó también que el régimen no tiene excusas para inhabilitarla porque no ha sido funcionaria pública.

#EnVivo | María Corina Machado “No hay trampa posible ni excusa para la inhabilitación de Corina Yoris (…) que los venezolanos sepan que aquí hay unidad y un apoyo total”. Conéctate a nuestra señal de #VPItv aquí: https://t.co/baDGE1Ll1u pic.twitter.com/3NhQlFoL95 — VPItv (@VPITV) March 22, 2024

Tras conocer la designación en la rueda de prensa celebrada en la sede del partido Vente Venezuela, y en presencia de varios dirigentes opositores, Yoris agradeció por la confianza que depositó la oposición en su persona.

«Todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí, a nosotras las mujeres Dios nos puso a parir y ahora estamos pariendo el país, pero necesitamos el apoyo de los hombres», pidió.

Prueba de fuego para la comunidad internacional

Por otra parte, Machado confirmó que al menos hasta las 5:30 p.m. del viernes 22 de marzo no había tenido acceso al código para la postulación en el sitio web del CNE. Hizo un llamado a la comunidad internacional sobre esta y otras irregularidades que han empañado el proceso.

«Es importante que el mundo sepa que aquí hay una unidad perfecta. Es inaudito que no se permita postular al candidato de la unidad (…) A la comunidad internacional que dice avalar el Acuerdo de Barbados: las fuerzas democráticas y quienes estamos acá hemos cumplido todos los puntos, desde la primera a la última letra, el régimen ha violado todos los compromisos (….) Esta sí es la prueba de fuego para la comunidad internacional, ha quedado claro lo que estamos dispuestos a hacer para seguir en el camino electoral», recalcó.