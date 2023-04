A pocas horas de cumbre de Bogotá: Gobierno condiciona diálogo a suspensión de investigación en la CPI - Runrun

Jorge Rodríguez dijo que exigirán ante cualquier espacio de negociación que se detengan las «políticas de ataques a través de aventuras en tribunales de EEUU y la CPI», porque según alegó, «afectan directamente» a los líderes más importantes del chavismo

“Es una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones, no aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá», resaltó Nicolás Maduro

A pocas horas de celebrarse una cumbre internacional sobre Venezuela en Bogotá, el gobierno de Nicolás Maduro condicionó el avance del diálogo con la oposición, entre otros aspectos, a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el país.

Jorge Rodríguez, presidente del parlamento oficialista invitado al programa semanal de Nicolás Maduro, comentó que ante cualquier instancia de negociación llevarían cinco puntos «a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad».

Entre las condiciones mencionadas estaban el levantamiento de sanciones «ilegales», la devolución del oro «ilegalmente retenido» en Inglaterra, la devolución de dineros bloqueados en bancos europeos y utilidades de Citgo y que se detengan las «políticas de lawfare (persecución judicial) o de ataques a través de aventuras en tribunales de EEUU y la CPI», porque según alegó, «afectan directamente» a los líderes «más importantes» del chavismo.

Como último punto, dijo que seguirán pidiendo la libertad de Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro y que está detenido en Estados Unidos.

#ÚLTIMAHORA En la víspera de la cumbre en Bogotá, el régimen de Maduro condiciona el diálogo a la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/Q3pLQOMnwE pic.twitter.com/AZIQXg3NeO — Monitoreamos (@monitoreamos) April 24, 2023

Más de 8.900 víctimas piden continuar y ampliar la investigación

El pasado 20 de abril, la Corte Penal Internacional publicó la versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de Venezuela.

Al menos 8900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones apoyan mayoritariamente que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude e incluso amplíe la investigación por crímenes de lesa humanidad contenidos en la Situación «Venezuela I»

La VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, según destaca la ONG Provea, de «asesinatos, encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual y desapariciones».

La CPI concluyó, tras este proceso de consultas, que las víctimas venezolanas apoyan mayoritariamente la reanudación de la investigación de la CPI, incluso más allá del alcance previsto.

Resaltaron que en la «gran mayoría» de los formularios transmitidos se pidió que se investiguen también otros crímenes de lesa humanidad como asesinatos ocurridos en diversos contexto, desplazamiento forzado por crisis humanitaria y persecución política.

«Está detrás de la visita abusiva e imbécil de Guaidó»

En su programa semanal Con Maduro + el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, también señaló a James Story, embajador para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, de promover y facilitar el reciente viaje de Juan Guaidó a Colombia.

En horas de la mañana de este 24 de abril, el expresidente interino anunció que había llegado a Colombia, con la intención de reunirse con los representantes de al menos veinte países que participarán en la conferencia convocada por Petro.

«No tengo duda de que detrás de la visita intempestiva, abrupta, abusiva, e imbécil de Guaidó a Bogotá está Jimmy Story, seguro fue el quien pagó los pasajes, porque hará lo que sea en contra de Venezuela», señaló Maduro en su alocución.

Minutos antes, tanto él como Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista, acusaron a Story de haber impedido que se girarán los recursos para el acuerdo social firmado entre el gobierno y la oposición venezolana el pasado mes de noviembre.

«El acuerdo social por 3.600 millones para la inversión social, firmamos ítem por ítem y el dinero se iba a obtener a través de un fondo de naciones unidas que saldría de los dineros de los activos ilegalmente retenidos. No habían pasado cuatro días cuando Jimmy Story prohibió que el dinero para el fondo social se girara. Fue boicoteado por el nefasto personaje Jimmy Story, que le ha hecho tanto daño a la población, oposición y Venezuela», denostó Maduro del funcionario estadounidense.

Maduro resaltó que el sector de la oposición presente en la cumbre de Bogotá es el más «progringo».

«Ellos no van al baño sin pedirle permiso a los gringos, y si no les dan permiso, se hacen en los pantalones. Eso es muy lamentable, porque son políticos, nacieron en Venezuela, no se respetan a sí mismos, miran para el norte. Si el norte dice no, es no para ellos”, se burló Maduro.

Maduro, quien cumplió recientemente diez años frente al poder en Venezuela, envió un mensaje a los participantes de la cumbre de Bogotá.

«Presidente Petro, canciller Levya, representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional por la paz: si alguien de ustedes quiere y aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición y el gobierno chavista de Venezuela vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de EEUU deposite los $3.200 millones secuestrados en cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Una vez que depositen, vamos de nuevo a México. Si no hay cumplimiento de ese acuerdo, olvídense», sostuvo.

Sobre la conferencia, Maduro aseguró que tiene una expectativa «positiva»: «Es una jugada riesgosa, pero consideramos que podía hacerse, y la hemos apoyado».

“Es una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones, no aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones, sin condicionamientos de ningún tipo, para que Venezuela tenga la libertad comercial, económica y financiera y poder recuperar todo lo que tenga que recuperar en lo económico, productivo y social (…) No aceptamos menos, no nos tranzamos por menos”, insistió una y otra vez Maduro.