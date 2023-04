Guaidó llegó a Colombia en el marco de la cumbre convocada por Petro - Runrun

El dirigente Juan Guaidó anunció, el 24 de abril y a través de comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que viajó a Colombia, en el marco de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro para el 25 de abril.

El comunicado lo publicó luego de rumores que circularon el pasado domingo sobre que declinaría a ser el candidato de Voluntad Popular a las primarias opositoras.

Añadió que solicitará reunirse con las delegaciones internacionales que asistirán a esa cita y con la diáspora venezolana en Colombia.

De igual manera, Guaidó expresó que su «lucha» es para hacer valer los derechos de los venezolanos. También aseguró: «No voy a parar de denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro».

Además, exigió que se deje de perseguir a su familia y que se libere a «los casi 300 presos políticos que permanecen en los calabozos».

«En los últimos días, nuevamente el régimen ha elevado las amenazas en mi contra y su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo», sostuvo.