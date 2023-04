Colombia dice que Guaidó no está invitado a cumbre sobre Venezuela y advierten que entró de forma "inapropiada" - Runrun

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió a la llegada de Juan Guaidó a ese país y aseguró que el opositor ingresó a la vecina nación de forma «inapropiada» y que «podría ser deportado»

Foto: EFE/Rayner Peña

Aunque el dirigente opositor Juan Guaidó anunció que llegó a Colombia este lunes, 24 de abril, a propósito de la cumbre convocada por el presidente Gustavo Petro, el gobierno colombiano informó que el antichavista no participará en tal evento porque no fue invitado.

En un comunicado, Guaidó dijo que espera que «la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negocaciones en México, y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas como solución al conflicto».

Horas después del anuncio del opositor, la Cancillería de Colombia publicó en Twitter cuáles son los invitados para la «Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela», a realizarse en el Palacio de San Carlos, en Bogotá.

Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Turquía y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea (UE) son los invitados.

#Atención 🧵| Los invitados a participar en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela🇻🇪, convocada por Colombia para este 25 de abril en Bogotá, en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores son:👇 pic.twitter.com/SEPyCRqGub — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 24, 2023

Entró a Colombia de forma «inapropiada»

Pero además, Leyva aseguró que Guaidó no está invitado a la cumbre sobre Venezuela, desmintiendo los rumores de que él lo había invitado a participar.

“No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado», dijo el canciller colombiano en declaraciones reseñadas por Noticias Caracol.

Asimismo, señaló: «Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”.