Para Rafael Ramírez la salida de El Aissami de Pdvsa es un coqueteo con EEUU - Runrun

A juicio del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, la salida de Tareck El Aissami del Ministerio de Petróleo podría relacionarse con un avance en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos.

En una entrevista transmitida en Youtube con el periodista César Batiz, director de El Pitazo, Ramírez especuló sobre las verdaderas razones de la salida del gobierno de uno de los hombre fuertes del chavismo a quien tildó como «operador político y económico de Maduro».

El pasado 20 de marzo, El Aissami anunció su renuncia de la cartera petrolera tras el escándalo de corrupción y malversación de fondos que causó pérdidas millonarias a Pdvsa.

«No puedo llegar al punto de saber si Tareck tenía intenciones de candidatearse, puede ser. Tenemos de todo en el espectro político, así que eso es posible. Pero yo creo más en el tema de que esta gente avanza en acuerdos con los norteamericanos y ellos querían sacarse a este hombre del camino. Además, también creo que la cantidad de poder acumulado por El Aissami, donde la guinda fue el control de Pdvsa, se ha convertido en un factor peligroso para el madurismo y los distintos grupos que lo integran», expresó Ramírez en el live.

Sin embargo, a su juicio, no se producirá ninguna judicialización del exministro del Petróleo.

«Yo creo que lo de Tareck no va a pasar de allí, ese es el hombre de confianza extrema de Maduro y él lo está protegiendo. A Tareck El Aissami no lo sacaron en shorts como a Eulogio del Pino una madrugada con esposas, y ojalá no lo dejen morir en una prisión como a Nelson Martínez. El fiscal sicario no ha salido con sus shows y aspavientos a decir están dando una lucha contra la corrupción, han estado calladitos. Dieron un debate en la AN donde ni lo mencionaron (…) creo que no le va a pasar nada, tiene un tratamiento VIP como hicieron con Asdrúbal Chávez», consideró.

«Maduro y Delcy no pueden decir que no sabían»

Ramírez rechazó las pretensiones de Maduro y de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de simular que no conocían lo que ocurría en la estatal petrolera.

«A ella, siendo ministra de Finanzas y vicepresidente del país, no se le puede pasar un hueco tan grande al ingreso de la nación. No se le puede pasar, a menos que tenga un interés directo en lo que está pasando. Maduro no puede decir tampoco que no sabía, que se despertó y se dio cuenta un día de esta tramoya, porque ha construido junto a él (El Aissami), su mano derecha, un entramado terrible de poder que han utilizado ambos: Maduro para sostenerse y El Aissami para aspirar a tener más poder», expresó.

Precisó que si hay más de $25.000 millones que no se cobran en Pdvsa desde 2020, «no se trata entonces de que el presidente o tal ministro no se enteraron de que un funcionario violó los mecanismos y cometió la corrupción», sino de que desde el alto gobierno «apagaron todos los controles y propiciaron el acto de corrupción».

«Promovieron la ley antibloqueo en donde todo se hace secreto, cómo van a decir que no saben nada, si es un Estado policíaco donde todo se graba», remarcó.

«Esta gente se llevaba el petróleo, cobraban el precio del barril, lo dejaban depositado en cuentas en Turquía, Rusia, Bulgaria y ese dinero no vuelve. Vuelve el dinero en efectivo, en aviones de Rusia llenos de efectivo. Es una situación absolutamente irregular, cómo puede un país sostenerse así, no hay plata. Maduro ha eliminado 300 millones por ciento al bolívar, no tiene dólares para sostener la moneda nacional. Igual el tema de la criptomoneda, el petro es ilegal, nadie puede comprometer las reservas de petróleo, sino que fue un mecanismo para escamotear a trabajadores y jubilados su pensión y salario y también para lavar dinero», argumentó.

Remate de petróleo venezolano

Agregó que desde que Pdvsa se militarizó y pusieron a un cercano a El Aissami en áreas clave, el petróleo empezó a ser comercializado por terceros

«Ysmel Serrano es un hombre cercano a Tareck El Aissami, que manejaba su cuenta en Twitter, terminó siendo vicepresidente de comercio y suministro y toda la comercialización de petróleo se lo entregaron a terceros, eso nunca había sucedido. Pdvsa tenía su capacidad de comercialización, entonces luego de eso el petróleo venezolano empezó a venderlo Ruperti, militares y empresarios. En todo el mundo se sabe, llegan las ofertas de petróleo venezolano, remates. Lo venden con descuento y lo vende cualquier tipo, cualquier clase de aventurero, gente sin experiencia, y esto es una lástima para el país, porque no hay ingresos para Venezuela», advirtió.

Ramírez recordó que la ley obliga a que sea el Estado venezolano el que comercialice el petróleo: «No puedes entregarle eso a un privado».

«Había una empresa que funcionaba»

Al ser interrogado sobre las irregularidades denunciadas en su gestión al frente de Pdvsa y del despacho de Petróleo, Ramírez aseguró que mantuvo la empresa «a flote» y que el manejo de las finanzas era «transparente».

«En mi gestión no había descuento de petróleo. Antes se vendía el petróleo, el dinero entraba en cuentas pagadoras de Pdvsa y en 48 horas iba al BCV a las cuentas que tienen inmunidad soberana.

Aunque Ramírez fue acusado en el año 2022 por un fraude de casi $5.000 millones por una operación aprobada en marzo de 2012, en la entrevista se desligó nuevamente de estas denuncias, así como de los señalamientos por el uso político de los recursos de Pdvsa.

Insinuó que, pese a esto último, mantuvo la empresa operativa y produciendo.

«Esta gente -el madurismo-destruyó a Pdvsa. Le gusta a la gente o no mi gestión, estuviera de acuerdo con Chávez o no, aunque digan que se usó el dinero para misiones o no, había una empresa que funcionaba. En 2013 era una empresa de 281 mil millones de dólares de activos, que producía 3 millones de barriles, ese año ingresamos 134 mil millones de dólares a Venezuela. No me vas a comparar eso con este desastre, esta gente asaltó la industria petrolera y la colapsó, ahora entraron en conflicto con Tareck El Aissami, uno de los operadores más eficaces y peligrosos del madurismo y porque acumuló mucho poder, y lo han puesto de lado, utilizando de nuevo el argumento de la corrupción», comentó.

«Producíamos a full capacidad, teníamos el mercado interno abastecido, gas, combustible, lubricantes, gasolina, diésel, se producía petróleo, se exportaban más de dos millones de barriles de petróleo. Era una empresa que estaba produciendo, ¿tú crees que eso se logra si fuera una taguara de ladrones cómo es ahorita?», preguntó.

«No tengo necesidad de lavar platos»

Un participante del live le preguntó a Ramírez por qué él no trabajaba en un restaurante, como le ha tocado a millones de venezolanos migrantes que, aún siendo profesionales, han tenido que empezar desde cero en otros países.

La pregunta le incómodo y, tras asegurar que no salió del país con millones en su haber, respondió: «No tengo necesidad de trabajar en un restaurante, porque tengo cuarenta años trabajando en el sector petrolero, trabajo dando asesorías en sector petróleo y energía. No voy a salir lavando platos en ningún sitio, yo soy ingeniero».