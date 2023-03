Tareck El Aissami ha salido del grupo - Runrun

El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció este lunes 20 de marzo a su cargo tras recientes investigaciones por presuntos hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En otro trino, El Aissami se puso a disposición de la dirección del Psuv para apoyar la «cruzada» que, según comentó, inició el gobernante Nicolás Maduro «contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas».

La Policía Nacional Anticorrupción, creada en 2014 vía habilitante por Nicolás Maduro, informó el pasado 17 de marzo que le solicitó al Ministerio Público el encauzamiento de individuos vinculados al poder judicial, industria petrolera y alcaldías municipales.

A través de un comunicado, el organismo señaló que «una serie de individuos podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos», sin especificar nombres ni cargos.

Entre los detenidos en el marco de estas investigaciones resaltan figuras muy cercanas a El Aissami durante su trayectoria como funcionario oficialista, e incluso, desde su época de dirigente estudiantil.

El merideño de padres sirios, que se define en su cuenta en Twitter como «radicalmente chavista», se ha paseado por una serie de cargos para trascender en poco más de una década de dirigente estudiantil de izquierda a hombre fuerte del chavismo.

El Aissami fue el primer jefe de la Misión Identidad que se inventó el fallecido Hugo Chávez para cedular a venezolanos de regiones apartadas.

En 2005, obtuvo un curul como parlamentario en Mérida y dos años más tarde dejó ese cargo para iniciar labores como viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Un año después, en septiembre de 2008, fue designado ministro de Interior y Justicia, cartera que ocupó hasta el año 2012. Indica el sitio web Insight Crime que las modificaciones que adelantó en el sistema penitenciario propiciaron la aparición de los pranes en las cárceles venezolanas.

En 2012, El Aissami se convirtió en gobernador de Aragua, pero su máxima cuota de poder llegó en enero de 2017, cuando Nicolás Maduro lo ascendió a vicepresidente ejecutivo de la República.

Maduro además le delegó 14 funciones importantes del manejo del Estado como el control de presupuestos y la creación de entidades gubernamentales, un gesto que algunos interpretaron que podía significar la «unción» como figura de relevo de Maduro.

En junio de 2018, el gobernante venezolano lo designó titular del recién creado Ministerio de Industrias y Producción Nacional y lo mandó a ocuparse de la vicepresidencia sectorial de economía.

En 2020, en los albores de la pandemia, Maduro le encomendó ponerse al frente del Ministerio del Petróleo, cargo que mantuvo hasta el 20 de marzo de 2023.

El primer funcionario detenido en las recientes investigaciones por corrupción fue Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), quien ocupó ese cargo desde el 19 de junio de 2018.

Ramírez Camacho, oriundo del estado Mérida al igual que El Aissami, fue director del despacho de este en la gobernación de Aragua en 2012.

El diario oficialista Últimas Noticias reveló que Ramírez Camacho habría participado desde la Sunacrip en un esquema para «para impedir el ingreso al Ejecutivo Nacional de las divisas obtenidas por venta de petróleo».

Un experto petrolero consultado por el medio explicó que entre octubre y noviembre de 2022, Venezuela vendió cerca de 120 millones de barriles de crudo por un monto de más de $3.000 millones.

Para supuestamente evadir las intenciones de EEUU de «torpedear dichas operaciones», se recurrió al mecanismo de las criptomonedas. La Sunacrip era el ente que debía concretar las transacciones y hacer que el dinero bajara al gobierno. Pero, según la versión que publica Últimas Noticias, en una revisión en diciembre, el Ejecutivo Nacional no encontró ese dinero en sus cuentas.

Sobre la «mano derecha» de El Aissami, como es calificado Ramírez Camacho, pesa una acusación de EEUU que data de 2020 por su presunta vinculación con el “crimen organizado transnacional” y por «lavar dinero obtenido ilícitamente”.

EEUU ofreció entonces una recompensa de $5 millones por por información que llevara a su arresto. Lo señalaron de tener «profundos lazos políticos, sociales y económicos con múltiples supuestos capos del narcotráfico, incluyendo a Tareck El Aissami”.

EEUU ratificó con su acusación lo que se empezó a conocer desde 2010: los supuestos vínculos de El Aissami con el crimen organizado.

El narcotraficante venezolano Walid Makled aseguró entonces que un hermano de El Aissami facilitaba sus negocios ilegales, y que El Aissami, como ministro de Interior y Justicia, estaba al tanto de estos procedimientos y colaboraba con ellos.

En 2017, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a El Aissami por «desempeñar un papel importante en el tráfico de sustancias ilícitas».

El documento de la OFAC afirmaba que, como vicepresidente, El Aissami “facilitó, coordinó y protegió” al narcotráfico en Venezuela. Lo acusaban de hacer negocios directos con el narcotraficante venezolano Walid Makled y de coordinar envíos de droga hacia México y Estados Unidos para el cartel mexicano Los Zetas.

En julio de 2019, el gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de El Aissami por el delito de narcotráfico internacional, tras acusarlo de facilitar el envío de narcóticos desde Venezuela a través de aviones que partieron de Venezuela, así como también de supervisar las rutas de la droga a través de los puertos.

