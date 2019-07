Estados Unidos inició la búsqueda de Tarek El Aissami por narcotráfico internacional - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS inició este miércoles la búsqueda del ex gobernador del estado Aragua y ahora vicepresidente de Economía del régimen, Tareck El Aissami, por el delito de narcotráfico internacional.

En la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue publicada la ficha del ministro en donde aparece su descripción física, el cargo actual que ocupa en el gobierno de Venezuela, los delitos por los cuales es buscado y un número de contacto para ofrecer información sobre el paradero de El Aissami.

El ex gobernador es acusado de facilitar el envío de narcóticos desde Venezuela a través de aviones que partieron de una base aérea venezolana y también de supervisar las rutas de la droga a través de los puertos.

En febrero de 2017, la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Tareck Zaidan El Aissami por desempeñar un papel importante en el tráfico de sustancias ilícitas.

