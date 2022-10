Migrantes venezolanos que iban a EEUU deciden entre devolverse o seguir hacia otros destinos - Runrun

En las playas de Necoclí, unos diez mil migrantes están varados. Las autoridades están preocupadas porque aseguran que no tienen recursos para atenderlos

Los migrantes venezolanos que iban camino a Estados Unidos ahora se enfrentan al dilema de devolverse a Venezuela o seguir a otros destinos de Latinoamérica, luego del reciente anuncio de la administración de Joe Biden sobre expulsión a México.

A través de las redes sociales, se han hecho virales varios videos donde se puede apreciar numerosos grupos de personas en las calles que, describen, son venezolanos que están decidiendo qué hacer.

«Todos estos son venezolanos que se están devolviendo a Venezuela, a Chile o Perú, porque pararon las lanchas a la selva», publicó una usuaria de TikTok.

En Guayaquil pernoctan en espacios públicos

El usuario de Twitter, Jefferson Díaz, posteó que unos 2 mil venezolanos que venían de Chile y Perú y querían llegar a EEUU se quedaron varados en Guayaquil luego de que el gobierno estadounidense cerrara puertas.

Díaz señaló que ahora a pernoctan en espacios públicos, mientras que desde la Alcaldía de Guayaquil les ofrecen ayudas.

Migrantes en Colombia que iban a entrar al Darién optaron por devolverse

El el municipio de Necoclí en Colombia, los migrantes venezolanos decidieron regresar a Medellín en vista de que Estados Unidos cerró las fronteras.

TeleNoticias Antioquia recogió testimonios de una de las migrantes venezolanas: «Ahora tengo que empezar desde cero. Vendí todo lo que tenía para tener un mejor futuro», dijo la migrante.

En las playas de Necoclí, unos diez mil migrantes están varados. Las autoridades están preocupadas porque aseguran que no tienen recursos para atenderlos.

«Hay mucha población migrante en las playas, tenemos que actuar ya porque vemos con gran preocupación que son demasiados a los que tenemos que instalarles baños y tanques de agua potable», dijo el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón.

Por su parte el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, anunció que esperan la visita del Embajador de los Estados Unidos, James Story, para la atender la crisis que está generando en la región.

«No podrán entrar»

El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, envió un mensaje este jueves, 13 de octubre, a todos los venezolanos que van en camino a la frontera de México con EEUU.

En una rueda de prensa virtual, el funcionario estadounidense les instó a desistir de la idea de internarse en ese país con la intención de «cruzar ilegalmente» a Estados Unidos.

«Los que están en movimiento, quiero decirles claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México, o no serán elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la posibilidad de recibir autorización de trabajo casi inmediatamente después de estar en EEUU», dijo Nuñez-Neto a través de una conferencia de prensa este jueves, 13 de octubre.

El funcionario enfatizó en su mensaje a los venezolanos que contemplan «un viaje tan peligroso» y a que tienes ya están en camino hoy en día: «No sigan para el norte porque no podrán entrar a la frontera con EEUU».