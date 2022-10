Funcionario de EEUU a venezolanos camino a la frontera: no sigan, no podrán entrar - Runrun

«No sigan para el norte, porque no podrán entrar a la frontera con EEUU», recomendó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración, Blas Nuñez-Neto, a los venezolanos que están en tránsito y a quienes sorprendió la nueva medida de control migratorio de Biden

El funcionario también informó que están hablando «muy de cerca» con organizaciones internacionales para proveer albergues y lugares para que los venezolanos que sean devueltos a México «tengan dónde quedarse»

A los venezolanos que lleguen a la frontera y pidan asilo político tras la nueva medida migratoria anunciada por Biden les será aplicado el título 42: «No tienen derecho a pedir asilo y serán devueltos a México», ratificó Nuñez-Neto

No descartó aumentar a futuro las 24.000 plazas para «regularización con patrocinante» que el gobierno de EEUU anunció como nuevo «beneficio migratorio» para venezolanos

El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, envió un mensaje a todos los venezolanos que van en camino a la frontera de México con EEUU.

En una rueda de prensa virtual, el funcionario estadounidense les instó a desistir de la idea de internarse en ese país con la intención de «cruzar ilegalmente» a Estados Unidos.

«Los que están en movimiento, quiero decirles claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México, o no serán elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la posibilidad de recibir autorización de trabajo casi inmediatamente después de estar en EEUU», dijo Nuñez-Neto a través de una conferencia de prensa este jueves, 13 de octubre.

El funcionario enfatizó en su mensaje a los venezolanos que contemplan «un viaje tan peligroso» y a que tienes ya están en camino hoy en día: «No sigan para el norte porque no podrán entrar a la frontera con EEUU».

El comentario lo hizo luego de que una corresponsal del New York Times cifrará en 60.000 el número de venezolanos que están en camino a la frontera con Estados Unidos, procedentes de países como Colombia y Panamá.

¿Qué pasará con los venezolanos devueltos a México?

Al ser cuestionado sobre el destino de los venezolanos que serán devueltos a México, Blas Nuñez-Neto explicó que están hablando «muy de cerca» con organizaciones internacionales para proveer albergues y lugares «para que esa gente tenga lugares donde quedarse».

«Otra cosa que les queremos decir a los venezolanos es que son elegibles si estaban en México cuando se anunció este proceso, pero no tienen que intentar cruzar la frontera. Pueden aplicar desde cualquier lugar en México, sabemos que la zona fronteriza es muy peligrosa, no hay necesidad de estar en la frontera para acceder a este proceso, porque no se permitirá que la gente entre por la frontera, la gente tendrá que entrar a EEUU vía aérea», indicó el subsecretario interino de Política Fronteriza.

Por otra parte, y sobre la posibilidad de que México deporte a venezolanos cuya vida podría correr riesgo en su país, Nuñez-Neto agregó: «El gobierno de México tiene sus obligaciones bajo la ley internacional (…) eso es una pregunta para el gobierno mexicano, yo sé que tienen procesos importantes para verificar que no van a devolver a alguien que saben que necesita asilo».

Aplicación del título 42 para negar asilo a venezolanos

Al funcionario estadounidense también le preguntaron qué pasaría si un venezolano llega a la frontera y pide asilo político, y ratificó que quienes crucen de manera ilegal no tienen derecho de pedir asilo.

«Por el momento, estamos bajo una obligación judicial para aplicar la autoridad del título 42, que es una autoridad de salud pública, y esa autoridad tiene prioridad sobre nuestras autoridades de inmigración. Eso quiere decir que los individuos que cruzan ilegalmente en la frontera no tienen derecho de pedir asilo, pueden ser devueltos a México bajo esta autoridad de salud pública, que es un proceso judicial nos está obligando a implementar en la frontera», explicó el funcionario.

No obstante, el subsecretario interino de Políticas Fronterizas e Inmigración de EEUU recalcó que hay mecanismos a los que pueden apelar las poblaciones vulnerables y que, desde hace algunos meses, se aplican en la frontera.

«Hay procedimientos para que individuos vulnerables se puedan presentar en los puntos de entrada para recibir excepciones al título 42 y ser procesados para entrar a los Estados Unidos de una manera más regular y ordenada», refirió.

Sin embargo, insistió en su mensaje de conminar a los venezolanos a no cruzar la frontera ilegalmente:

«Usen el proceso nuevo que anunciamos ayer, o si son vulnerables, utilicen el proceso de excepciones del título 42», aseveró Blas Nuñez-Neto.

¿Se ampliará el cupo de las 24.000 visas?

El funcionario explicó que el proceso del sistema de patrocinios que anunciaron ayer para permitir la entrada legal de 24.000 venezolanos va a ser «muy parecido» al programa Unidos por los Ucranianos: un proceso totalmente online.

«El requerimiento es que el venezolano que quiera participar tenga una persona con vínculo en Estados Unidos, que esta persona esté legal y que compruebe que pueda brindar asistencia financiera y de otro tipo durante el tiempo que va a estar la persona patrocinada en EE.UU.», dijo.

Blas Nuñez-Neto continuó explicando que, una vez el patrocinante esté aprobado y se revisen sus fondos, el beneficiario va a tener la oportunidad de registrar sus datos biográficos.

Luego, tendrá que ingresar una foto al sistema y esperar por un proceso de autorización de viaje, donde se chequeará esa información contra las bases de datos de seguridad pública y seguridad nacional de Estados Unidos.

«Si pasan esa revisión, recibirán autorización para volar directamente a los Estados Unidos desde donde estén, desde cualquier país que estén», explicó.

Cuando se le interrogó sobre lo insuficiente que resulta el número de las plazas (al ritmo actual de migración, se cubriría en tres semanas), el funcionario no descartó la posibilidad de ampliar los permisos especiales.

«Vamos a estar revisando la efectividad y eficacia de este proceso muy de cerca. Y, si funciona y tiene el efecto que esperamos que va a tener, vamos a tener un proceso para aumentar y expandir esto», agregó.

¿Qué se necesita para ser elegible al programa de regularización «con patrocinante»?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) precisó el pasado 12 de octubre las condiciones que deben cumplir los venezolanos para ser elegibles a este plan de regularización especial.

Entre ellas, se encuentran:

Tener un patrocinante en los Estados Unidos que brinde «apoyo financiero y de otro tipo».

Pasar «rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública».

Vacunas completas y otros requisitos de salud pública.

Los venezolanos que no serán elegibles son:

Aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los cinco años anteriores.

Quienes crucen sin autorización las fronteras del país después de la fecha del anuncio.

Aquellos que ingresen irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio.

Tampoco podrán optar quienes son residentes permanentes o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, o quienes tienen actualmente la condición de refugiado en cualquier país.

de cualquier país que no sea Venezuela, o quienes tienen actualmente la condición de refugiado en cualquier país. Descartarán también a quienes no han completado las vacunas y otros requisitos de salud pública.

Nuñez-Neto aclaró que la regularización que concederían a 24.000 venezolanos mediante el sistema de «patrocinantes» sería por dos años. Estos ciudadanos podrán optar por un permiso de trabajo.