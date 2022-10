Registran primeras expulsiones de venezolanos a México: ONG condenan medida de EEUU - Runrun

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), lamentó las primeras imágenes de venezolanos expulsados de EEUU

Este jueves, 13 de octubre, se registran las primeras expulsiones de venezolanos que ingresaron de forma ilegal hacia los Estados Unidos.

Cabe recordar que un día antes, el gobierno del país norteamericano informó que los connacionales que ingresaran ilegalmente a ese país serían expulsados y enviados a México.

Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció las acciones conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a su frontera suroeste y «crear un proceso más ordenado y seguro» para quienes huyen de la crisis humanitaria.

Griff Jenkins, reportero nacional de Fox News, anunció que el primer grupo de venezolanos que ingresaron de forma ilegal a EEUU, fue expulsado y enviado a México.

En un video que compartió Jenikns vía Twitter, se aprecia un que el grupo es transferido de una camioneta a otra en el puente internacional entre Eagle Pass y Piedras Negras.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy — Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022

Por su parte, el también reportero de Fox News en Los Ángeles, Bill Melugin, destacó que es «interesante que la Patrulla Fronteriza los transfiera directamente a las autoridades mexicanas».

«Con el Título 42 de otras nacionalidades, los dejan en el puente y simplemente caminan de regreso a México», señaló Meluguin sobre este primer grupo expulsado.

First images of Venezuelans being expelled to Mexico after big DHS announcement yesterday.

It’s interesting that Border Patrol is transferring them directly to Mexican authorities.

With Title 42 of other nationalities, they are dropped off at bridge & just walk back into Mexico. https://t.co/QKkDAfJN3k — Bill Melugin (@BillFOXLA) October 13, 2022

A su vez, Reinaldo Bravo, corresponsal de Azteca Noticias, informó que un grupo de venezolanos cruzó el Río Bravo este jueves hacia EEUU. Los ciudadanos llegaron a un centro de procesamiento que activó la Patrulla Fronteriza, informó Bravo.

«Aquí fue donde comenzó todo y aquí es donde termina porque ellos serán expulsados a México por el Título 42 de Salud», expresó el reportero.

También, el periodista Miller Alvino Medina publicó un video en Twitter que, según indicó, le envió un venezolano que está en México.

Según explicó Alvino Medina, se trata de una carpa de Migración situada en San Pedro de Tapanetepec, en Oaxaca, «Algunos llevan cuatro días allí, esperando un permiso para avanzar».

Finalmente, indicó que en ese lugar hay 127 listas, cada una con 50 personas anotadas.

Uno de los venezolanos que está en #México, me envía este video de una carpa de Migración en Oaxaca, específicamente en San Pedro de Tapanatepec. Algunos llevan 4 días allí, esperando un permiso para avanzar. 127 listas existen, cada una con 50 personas anotadas. #13Oct pic.twitter.com/ULhWNLadd0 — Miller Alvino Medina (@Milleralvinom) October 13, 2022

Reportero en Eagle Pass: “Desde la semana pasada planeaban deportar a venezolanos solteros”

Auden B. Cabello, reportero y videógrafo, señaló el miércoles, 12 de octubre, que desde la semana pasada los funcionarios en Eagle Pass «ya estaban hablando de deportar a hombres venezolanos adultos solteros a Tapachula, Chiapas».

«Los venezolanos ahora se unirán a los migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador como los que se cuelan en los EEUU y evitan ser detectados», señaló Cabello en Twitter.

Last week, officials in Eagle Pass were already talking about deporting single adult Venezuelan males to Tapachula, Chiapas. Venezuelans will now join migrants from Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador as those who sneak into the US and avoid detection. — Auden B. Cabello (@CabelloAuden) October 13, 2022

Directivo de WOLA lamenta expulsiones

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), lamentó las primeras imágenes de expulsiones de venezolanos de EEUU.

Mediante su cuenta de Twitter, señaló: «Realmente hubo un momento, en enero de 2021, en el que pensé que no tendríamos que ver más imágenes como esta».

There really was a moment, in January 2021, when I thought we wouldn't have to see more images like this. https://t.co/6JPcO4UfjB — Adam Isacson (@adam_wola) October 13, 2022

Un día antes, Isacson señaló que la medida implementada por EEUU es una «campaña contra los migrantes de Venezuela que buscan protección, es un esfuerzo de libertad condicional muy pequeño y limitado».

«Este régimen de expulsiones masivas es lo opuesto a lo que Colombia ha ofrecido a los 2,5 millones de venezolanos refugiados allí», señaló el directivo de WOLA.

This is a crackdown on protection-seeking migrants from #Venezuela. Wearing the tiny fig leaf of a very small, constrained humanitarian parole effort. This mass expulsions regime is the opposite of what #Colombia has offered to the 2.5 million Venezuelans taking refuge there. https://t.co/oozGGUHUgD — Adam Isacson (@adam_wola) October 13, 2022

Por otra parte, también señaló que los ros refugios para migrantes en México y las ciudades fronterizas ya estaban cerca o por encima de su capacidad.

«¿Qué pasará cuando miles de venezolanos expulsados sean empujados a esas ciudades en las próximas semanas? No veo ningún plan para gestionar este «efectivo inmediatamente»», criticó.

Migrant shelters in #Mexico border cities were already near, or over, capacity. What will happen when thousands of expelled Venezuelans get pushed into those cities over the next few weeks? I see no plan for managing this "effective immediately." — Adam Isacson (@adam_wola) October 12, 2022

HIAS: Es un plan plagado de fallas

HIAS, una organización judía estadounidense sin fines de lucro que brinda ayuda humanitaria a los refugiados, criticó la medida migratoria que se implementó para expulsar venezolanos que ingresen de forma ilegal a EEUU.

A través de una nota de prensa, HIAS manifestó que «se opone a gran parte del nuevo programa de la administración Biden que ofrece libertad condicional humanitaria a un número limitado de refugiados venezolanos».

Al respecto, criticaron la dependencia de los patrocinadores y «su plan para expulsar a un número mucho mayor de venezolanos que han cruzado la frontera entre puntos de entrada bajo el Título 42″.

“Reconocemos los complejos desafíos en nuestra frontera sur y los enormes peligros de hacer el viaje al norte desde Venezuela por tierra, y apoyamos cualquier paso hacia un proceso ordenado que permita a los venezolanos ingresar a los EEUU. Pero este programa, tal como está diseñado actualmente, está plagado de fallas”, dijo Naomi Steinberg, vicepresidenta de política y defensa de EEUU de HIAS.

La organización señaló que el Título 42 «permite que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza impida que las personas soliciten asilo en los EEUU y ha dado lugar a 2 millones de expulsiones tanto en este como en el anterior administración».