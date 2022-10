Videos | “Iba por el sueño americano para ayudar a mi familia”: testimonios de venezolanos expulsados a México - Runrun

Un joven dijo que pasó por unos siete retenes penitenciarios durante cuatro días y, al final, los entregaron a México

Tras implementarse la medida migratoria contra venezolanos que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, son muchos los ciudadanos que fueron expulsados de ese país y enviados hacia México desde este miércoles, 13 de octubre.

A través de las redes sociales, venezolanos que ya estaban en territorio estadounidense desde hace al menos una semana, muestran cómo se encuentran y lo que sienten tras ser expulsados, a pesar de que entraron a ese país antes de que se anunciara la medida

Auden B. Cabello, reportero y videógrafo en el lugar, compartió las declaraciones de Hermelo Castillon, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras.

Según este funcionario, el miércoles «comenzaron las deportaciones con un grupo de 35 a 40 personas».

«Hoy fue el segundo grupo de 130-140. Los venezolanos serán trasladados al interior de México, al estado de Guerrero», señaló Cabello este viernes, 14 de octubre.

According to Hermelo Castillon, Secretary of the City Hall in Piedras Negras, he clarifies that the deportations began yesterday with a group of 35-40. Today was the second group of 130-140. The Venezuelans will be transferred to the interior of Mexico, to the state of Guerrero pic.twitter.com/ciOytgTqXf — Auden B. Cabello (@CabelloAuden) October 14, 2022

Llegaron 10 días antes de la nueva medida migratoria de Biden y aún así los expulsaron

«Nos sacaron injustamente», señaló un venezolano que estaba en un grupo de expulsados que enviaron hacia Tamaulipas, México.

En un audiovisual compartido en Twitter, tanto el hombre como el resto del grupo indicaron que les quitaron la documentación y no les dieron certificado de deportación.

Además, fueron expulsados a pesar de que tenían más de 10 días de haber cruzado y haberse entregado a la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo.

Venezolanos expulsados por EEUU a Tamaulipas denuncian que las autoridades les retuvieron sus documentos de identidad y no les dieron ningún certificado de deportación a México https://t.co/xlimvXoBOB pic.twitter.com/3nQ4dxTbM7 — Monitoreamos (@monitoreamos) October 14, 2022

“Solo quería el sueño americano para ayudar a mi familia”

Un joven con apenas 18 años, contó entre lágrimas cómo se nubló su esperanza de vivir el «sueño americano» luego de que lo expulsaron de EEUU.

«Estamos dándole pa’ lante juntos (…) Queremos trabajar. En Venezuela hay trabajo, pero la economía está mala, por eso vamos a otro país», dijo el joven.

Además, el joven pidió «justicia» para él y quienes ya se encontraban en territorio estadounidense desde antes de aplicarse la medida.

«Yo tengo son 18 añitos recién cumplidos. Yo dije que voy por el sueño americano para sacar a mi familia adelante», añadió el joven.

Finalmente, contó que su hermano vendió su teléfono para darle 100 dólares más para poder pagar su pasaje.

🇺🇸 | Cientos de venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos y abandonados a su suerte a pesar que habían entrado días antes del anuncio que impide a venezolanos entrar a EE.UU por las fronteras terrestres. Los mantuvieron presos para luego deportarlos. pic.twitter.com/LSWqnP0QpE — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 14, 2022

Marchan a la frontera y caminan por sus derechos: “Tenemos miedo por nuestras vidas”

Un grupo de venezolanos que también fue expulsado hacia México marcha este viernes, 14 de octubre, hacia la frontera de EEUU para que les permitan ingresar.

«Necesitamos los derechos humanos, señores. Que nos acompañen, que nos custodien porque tenemos miedo por nuestras vidas», señaló un hombre en un video difundido en Twitter.

ÚLTIMA HORA | Grupo de venezolanos expulsados a México se movilizan a la frontera de EEUUpara exigir soluciones a la crisis: «Necesitamos apoyo de los DDHH» https://t.co/dOr9JTiS55 pic.twitter.com/e0kzGJKrN1 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 14, 2022

“Teníamos siete días en Texas y nos regresaron”

Otro grupo de venezolanos que llevaba una semana de haber llegado al estado de Texas también denunció que los expulsaron de territorio estadounidense.

«Ya teníamos siete días en Estados Unidos, en Texas y nos regresaron (…) No puede ser así, vale», dijo un hombre en un video publicado en la cuenta de TikTok Táchira Noticias.

En el mismo video, otro hombre comentó que pasó por más de siete recintos de detención de migranges. «Queremos ingresar a suelo estadounidense de buena manera», dijo el hombre.

“Nos están regresando como unos perros»

Otro joven dijo que pasó por unos siete retenes de migrantes durante cuatro días y, al final, los entregaron a México.

«Este es el sueño americano de los Estados Unidos. Nos están regresando como unos perros. Nos retuvieron, nos pasaron como a siete retenes. No nos decían nada, solamente nos montaban en autobuses. Engañados nos entregaron«, dijo, sin poder contener el llanto.

El joven recomendó a quienes quieran irse a EEUU igual que él, que no lo hagan. «No lo intenten, regrésense. No gasten su plata, no dejen su familia. No vale la pena», señaló.

Expulsados de albergues en Matamoros manifestaron tener miedo

Venezolanos que fueron expulsados y enviados a un albergue en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, manifestaron tener miedo por la situación.

«No hay espacio. El centro de acopio lo colapsamos«, dijo un hombre que grabó dentro del albergue.

Muchos venezolanos fueron deportados desde #EEUU No hay un cifra exacta,las imágenes lo dicen.Algunos de ellos tenían días en suelo americano y habían comenzado procesos.Hoy fueron deportados a #Mexico sin explicación. Imágenes en albergue en #Matamoros “Tenemos miedo” pic.twitter.com/n7qF8r3Z05 — Idania Chirinos (@IdaniaChirinos) October 14, 2022

Venezolana que cruzó el #7Oct fue expulsada y separada de su esposo

La venezolana Yitzy Hernández cruzó a los Estados Unidos hace una semana junto a su esposo John. Ahora, él está en Nueva York; mientras ella está en tránsito a Guerrero, México.

Según dijo el reportero Auden B. Cabello, el presidente Joe Biden y Alejandro Mayorkas «están separando familias».

Cabello señaló que Yitzy cruzó a EEUU el 7 de octubre. «Muchos de los venezolanos deportados hoy cruzaron a los EEUU entre el 7 y el 10 de octubre y fueron expulsados ​​el 13», expresó.

Her name is Yitzy Hernandez from Venezuela. She crossed into the US with her husband John. He is now in New York; she is in transit to Guerrero, Mexico. @POTUS and @AliMayorkas are separating families. pic.twitter.com/zD8Err5Yg6 — Auden B. Cabello (@CabelloAuden) October 14, 2022

Yitzy crossed into the US on October 7. Many of the Venezuelans deported today crossed into the US between October 7 through 10 and got expelled on the 13th. pic.twitter.com/1KZURJPTNw — Auden B. Cabello (@CabelloAuden) October 14, 2022

«Ya lo perdimos todo, no nos queda nada»

A las puertas de un punto de control fronterizo, un grupo de venezolanos mostraban brazaletes que indicaban que habían entrado hasta 11 días antes de la nueva medida migratoria, aún así, fueron expulsados.

«Tenemos nuestras vacunas, estábamos dentro antes (…) no nos iremos porque ya lo perdimos todo, no nos queda nada», expresaba un migrante.