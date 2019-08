Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 19.08.2019: ALTO: LAS TRANCAS - Runrun

ALTO:

LAS TRANCAS

Una de las posibles y difícil de superar condiciones solicitadas en las reuniones auspiciadas por el Reino de Noruega sería la de mantener a Maduro en Miraflores y que sea su gobierno el que convoque elecciones generales. Ya eso se le ha dicho que es imposible. Con él hay solo una condición reiterada y repetitiva: “Usted debe abandonar el poder”. Otro el de levantar sanciones y liberar cuentas para algunos personeros de su entorno y su gobierno. Igualmente el tema sancionatorio a familiares y la imposibilidad de viajar libremente por el mundo. Los países que los acojan apenas se han pensado. Las discrepancias dentro del gobierno estadounidense entre los halcones y los diplomáticos, léase entre los radicales y el Departamento de Estado que ha venido ganando espacio en temas como el de permitir a la petrolera Chevron seguir usufructuando sus pozos por un semestre adicional, también han tenido su efecto. Esta semana se supo de acercamientos, contactos, emisarios o canales de comunicación entre militares activos o retirados y funcionarios estadounidenses. Viendo el barco llenarse de funcionarios ya comprometidos mas de uno saltó la talanquera gringa sin mas escrúpulos que salvar su pellejo y su dinero. Ven que los jefes negocian sin ellos. Las filtraciones ocurrieron de la misma forma que ocurrieron los acercamientos. El hecho es que ya algunos han soplado su existencia tanto desde una oficina en Washington como de un organismo policial desde Caracas. ¿La nota de Associated Press vendría por allí? Los intermediarios buscados asombrarían a todo el mundo. A uno de ellos le cerraron las puertas de la Casa Blanca, no solo por sus dudosas credenciales, sino por su propuesta que era salvarle el pellejo a un alto capitoste colocándolo en Miraflores con un vicepresidente opositor para la transición. Por eso han surgido tantos rumores. ¿Por ello el viaje de la vicepresidenta a Moscú? Las negociaciones no paran. Barbados sigue. Seguimos pendientes de que reine la paz aquí. El mantra sigue…

EL ESPÍA 007 y 1/2

Los sicofantes del régimen siguen difundiendo mentiras en torno a mi actividad profesional -que como periodista tiene mas de 57 años- tratando de crear una matriz de opinión acusándome de ser un espía de las potencias imperiales de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. La ridiculez es tal que buscaron las entrevistas que desde la Naciones Unidas hice para el programa “Lo de Hoy” por RCTV en 1982 cuando viajaba a Nueva York y cubrí en el Consejo de Seguridad la “guerra de las Malvinas” que se desarrolló durante diez semanas entre los británicos y los argentinos. Información libre y sin tapujos ni confidencialidad pues todo se puso al aire en el canal y en Radio Capital. Siempre me cuidé de dar las dos versiones de la guerra y así -sin darse cuenta- lo colocaron en su denuncia en mi contra. Lo mismo continúan insistiendo con la información de hace diez años, 2009, y que apareció en Wikileaks en un correo del embajador gringo en Caracas donde copiaba una información publicada en mi columna Runrunes en el diario El Universal. Por supuesto que tanto el embajador del Reino Unido en 1982 como el de Estados Unidos en 2009 tenían que dar cuenta a sus superiores de sus gestiones en materia informativa, en programas o en mensajes. Ese es el trabajo de los diplomáticos serios y no esos fantoches rojos rojitos que lo que han dado es pena ajena ante los gobiernos que están acreditados. Son tan serviles al poder que gozan, pues nunca se lo pensaron, que aceptan que les propinen sendas patadas y los echen de sus cargos y luego -con el rabo entre las piernas- vuelvan a aceptar ministerios o cargos diplomáticos, o el mismo del que lo sacaron, sin mostrar vergüenza alguna. Todo es pura farsa para distraernos y tratar de desprestigiar mi acuciosa labor informativa cuyos runrunes nunca han podido desmentir. Aquí seguiremos informando. Gracias a todos los colegas y demócratas, de aquí y de afuera, por su solidaridad. Y hoy mucho mas agradecido a las fuentes internas del poder que cada día están mas activas…

¿NEGOCIADORES UNIFORMADOS?

El planteamiento ha comenzado a surgir desde diferentes sectores democráticos ante la necesidad de llegar cuanto antes a resultados, a compromisos, entre el criminal gobierno de Maduro y los partidos de la democracia venezolana. Una de las últimas referencias al tema la hizo la doctora Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, a comienzos de este mes y quien recomendaba que “en el marco de las sanciones estadounidenses, no hay que perder de vista el mensaje de Abrams a Padrino”.

El encargado de Trump para Venezuela, Elliott Abrams, señaló en una entrevista y luego en un tuit que “la FANB debería estar en la mesa de negociación. Tuvimos relaciones en el pasado con la FANB. Queremos restablecerlas en una Venezuela democrática”. Refiriéndose al general Padrino López fue mas allá: “Es la figura mas importante de las Fuerzas Armadas. No está en la mesa de negociaciones. Hemos sugerido que el ejército esté físicamente en la mesa”. En la entrevista que hice a Luis Vicente León en mi programa por @VivoPlay.net este fue enfático al recomendar su presencia en la mesa negociadora pues nada podrá hacerse en una transición sin el poder militar. Incluso fue mas atrevido en su planteamiento al sugerir que Estados Unidos también se siente en ese diálogo pues son también una parte muy interesada en que se encuentre una solución a la terrible crisis venezolana y tienen “la llave” de las sanciones que tanto temen los ya señalados y sancionados por distintos departamentos del gobierno estadounidense. Sería una enorme presión para acelerar un acuerdo.

