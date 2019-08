Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 19.08.2019: BAJO: LA PROCESIÓN - Runrun

BAJO

LA PROCESIÓN

Transcribo aquí frases de una entrevista que el colega Vladimir Villegas concedió al portal La Patilla. Villegas no desestima que haya diferencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, pero está consciente de que a ellos los puede unificar la posibilidad o necesidad de salvarse políticamente, de conservar el poder. También mencionó que los quiebres grandes dentro de las filas del oficialismo están por verse. “Yo siempre he planteado [que] Nicolás Maduro negocia o pueden que terminen negociándolo, a él le puede pasar eso. Yo no sé si están totalmente dispuestos, pero yo sé que eso está en la mesa de todos y cada uno de ellos, la necesidad que se busque una solución política porque todos sabemos que el país no es gobernable como está”, dijo. El periodista expresó que nos hemos empobrecido como país, que la economía está quebrada, y que nos han sometido a los venezolanos con sanciones, represión, exclusión, profundización de la división, éxodo, fracturas familiares inseguridad etc. Lo dice quien tiene a dos hermanos como ministros del gabinete de Maduro.

EN PORTUGAL VIA SKYPE

La hegemonía comunicacional roja no permitió que se supiera. Lo obtengo del diario NP: Juan Guaidó, denunció que hay fondos retenidos de bancos en Portugal y España que el gobierno de su país utilizó para financiar grupos paramilitares y represión. Sin hacer referencia a las entidades bancarias involucradas, o los valores “protegidos” en la Península Ibérica, dijo que “con estos fondos, el régimen financió grupos paramilitares y colectivos (motociclistas armados vinculados al régimen) que perpetraron la represión”. Guaidó habló en el foro global de Conferencias de Estoril, que comenzó el pasado lunes en Cascais, comenzando la intervención de la videoconferencia con un “gracias” en portugués, por la “oportunidad de hablar sobre la crisis en Venezuela”, que en los últimos seis años ha visto la contracción del PIB en un 60%. Guaidó denunció la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en 11 de los 24 estados de Venezuela y miembros de Hezbollah (organización fundamentalista islámica chiita libanesa) y otros grupos paramilitares que, según dice, están relacionados con el tráfico de drogas y armas. Si continúa, advirtió, esta situación “podría acentuar una crisis sin precedentes en la región debido a la penetración de estos grupos irregulares”. Enfatizó que “siete millones de venezolanos están en crisis humanitaria”, que corresponde al 25% de la población, y que durante seis años consecutivos hubo una “emigración alarmante” que sacó a cuatro millones de venezolanos del país. Dijo que los venezolanos ganan seis dólares al mes y que si bien Venezuela es un país productor de petróleo, la gente hace cola durante dos y tres días para obtener combustible, y la producción local cae diariamente. De 3.5 millones de barriles de petróleo que se producían antes a los 500,000 actuales. Refirió que hay mas de 1,000 prisioneros políticos y 271 personas fueron asesinadas en protestas contra el gobierno de Maduro. Reiteró que “Venezuela está experimentando uno de los peores momentos de su historia, con Caracas registrando una de las tasas de asesinatos más altas. del mundo”. Punto aparte mereció el tema de la corrupción roja. Guaidó informó que existe un alto nivel de corrupción y que un solo empleado recibió $ 1200 millones (unos 1070 mil euros) de soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Agregó que los jueces son nombrados a mano y advirtió que el vicepresidente Edgar Zambrano ha sido secuestrado durante semanas sin ser presentado ante un juez. Insistió en que la oposición confía plenamente en una recuperación rápida después de un cambio de régimen y que un régimen de transición es importante para reformar las instituciones, tener elecciones libres y responder a la emergencia humanitaria. El foro es de suma importancia para la comunidad portuguesa en Venezuela, un ejemplo de laboriosidad y compromiso con el país desde hace mas de un siglo.

PROTEGIDA

Ricardo Hausmann, representante de Juan Guaidó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró que protección de la filial de PDVSA en EE. UU. como lo es CITGO, está garantizada por el reconocimiento de Donald Trump al Gobierno interino de Venezuela. Ricardo Hausmann sostuvo que reconocimiento del Gobierno estadounidense al presidente encargado Juan Guaidó, abre las posibilidades de proteger a CITGO de Cristallex, luego de que dicha empresa canadiense ganara una sentencia contra Pdvsa para cobrar una deuda de 1.400 millones de dólares con activos de la industria venezolana. Recordemos que también una empresa rusa ha estado al acecho para apropiarse de la empresa por otra millonaria deuda roja rojita.

