Runrunes de Bocaranda: BAJO − LA RED DE LAVADO DE CAPITALES DE LOS 2 GOBIERNOS SOCIALISTAS DE VENEZUELA - Runrun

Con el chavismo, Néstor Ramos se integró como accionista y director la empresa Sarleaf Limited, de la familia Ceballos

LA RED DE LAVADO DE CAPITALES DE LOS 2 GOBIERNOS SOCIALISTAS DE VENEZUELA

Néstor Ramos el financista argentino deportado desde Suiza a su país de origen, acusado por la justicia de España de lavar activos para el chavismo y la Liga del Norte de Italia, según revelan medios de España, creó un fondo fiduciario llamado Helvetic Services Group. Desde esta empresa participó de la «Ruta del Dinero» de los Kirchner e hizo millonarias y sospechosas operaciones financieras a través de empresas de Nevada, Malta, la república Checa y las islas Seychelles, entre otros paraísos fiscales.

Con el chavismo, Ramos se integró como accionista y director la empresa Sarleaf Limited, de la familia Ceballos de Venezuela, la cual tuvo a su cargo la ejecución de varios planes de construcción de viviendas sociales del chavismo. Ya antes, a otro intermediario con la triangulación Buenos Aires-Caracas-Madrid-Suiza-Italia y Seychelles, le congelaron algunas cuentas provenientes de dinero que comenzaban en la capital venezolana, producto de operaciones con contratos del Metro de Caracas y negocios con Néstor y Cristina Kirchner…

LA OTAN PONE EL OJO

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este lunes que trató el apoyo de Rusia y China al “régimen represivo” de Venezuela durante la reunión que mantuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas.

Sus palabras: “Intercambiamos puntos de vista sobre la profundización en la cooperación entre Rusia y China, incluido su apoyo al régimen represivo en Venezuela. Estuvimos de acuerdo en que todas las partes deberían desempeñar un papel constructivo para la paz y estabilidad regional”, dijo el político noruego en una declaración a la prensa junto a Duque.

¿LO SAAB-IAN?

El abogado de Álex Saab radicado en Nueva York, David Rivkin, emitió un comunicado en el que afirmó que las reuniones secretas del empresario colombiano con funcionarios estadunidenses fueron aprobadas por el gobierno de Venezuela.

Dijo textualmente: “Alex Saab nunca hará nada para dañar los intereses del país y de la gente que tanto le ha dado”, explicó en un comunicado el jurista, quien no estuvo presente en la audiencia del 16 de febrero. Rivkin, según explica la agencia AP, es un representante legal de Álex Saab que lucha para que la Corte de Apelaciones de Atlanta reconozca el estatus como «diplomático venezolano» del empresario colombiano. La aclaratoria la hizo luego de que fuesen revelados documentos judiciales en los que se afirma que Saab era informante de la DEA desde 2018, que había pactado entregarse a EE. UU. en 2019 (cosa que incumplió) y que también contó a Estados Unidos detalles de sus sobornos a funcionarios venezolanos.

Rivkin recalcó que el único propósito de las reuniones de Saab con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos era «limpiar su nombre». Además, dice que estos encuentros se llevaron a cabo con el “pleno conocimiento y apoyo” del régimen de Maduro. También añadió que la divulgación del documento, a pedido del Departamento de Justicia, no es más que «un intento de dañar los intereses de Venezuela y su relación con Saab» e ilustra la «debilidad» del caso que mantiene EE. UU. contra el señalado como testaferro de Maduro.

“Alex Saab sigue siendo un ciudadano leal y diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del pueblo que tanto le ha dado”, remarca el texto. Las dudas y las contrarréplicas, apenas salió el informe de Joshua Goodman de AP, no han cesado. ¿Retirarán las vallas, pintas, escritos, cadenas de oración, brujerías, falacias y dogmatismos lanzados a los cuatro vientos tras su detención en Cabo Verde? El abogado acotó que “las reuniones se habían mantenido en secreto pues la familia de Saab está bajo el control del gobierno venezolano y no puede salir de Venezuela… podrían ser encarcelados o “dañados” (sic).

¿POR PIEDAD?

La Policía de Colombia informó que detuvo el pasado jueves en Medellín a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, en cumplimiento de un pedido de extradición de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde Cartagena, el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo a medios locales que la orden contra Córdoba Ruiz y otras dos personas provino de un juez federal del Distrito Sur de Nueva York. Vargas Valencia informó que a Córdoba Ruiz lo imputaron por “tráfico de cocaína por más de 5 kilos y uso de armas de fuego”; y confirmó que la Policía de Colombia no tenía ninguna investigación previa en contra de él. El operativo de captura se desarrolló en una zona del sur de la capital del departamento de Antioquia por orden de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

La excongresista y candidata al Congreso por el Pacto Histórico dijo en su cuenta de Twitter que hay una “persecución política” en contra de ella y su familia. “Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados”, escribió. El personaje se presentaba como “el asistente y asesor político de Piedad en Venezuela”. Vivió y permaneció en el Hotel Meliá Caracas, durante varios años estando o no estando ella en Caracas. En esa época, el hermano de Piedad también pasaba largas temporadas en el hotel. Mi fuente me dice que es cierto que todos los gastos, (que incluían alojamiento, comidas, gimnasio, masajes, lavandería, carros blindados, chóferes, guarda espaldas y otras menudencias) lo pagaban para ellos desde Miraflores. Me confirma que, actualmente, Piedad se aloja de manera más discreta en un apartamento en el este de Caracas.