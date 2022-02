Detenido con fines de extradición a EEUU el hermano de Piedad Córdoba - Runrun

«Basta de persecución política contra mí y contra mi familia», expresó en Twitter la exsenadora colombiana, con amplios vínculos con el chavismo y a quien señalan de estar también vinculada con Alex Saab

Álvaro Córdoba Ruiz fue capturado con otras dos personas. A todos los acusan de apoyar logísticamente a las disidencias de «Gentil Duarte« en el sur del país, así como de tráfico de drogas Según medios colombianos, este jefe guerrillero tenía vínculos comprobados con el gobierno de Maduro

Foto: EFE

Las fuerzas de seguridad de Colombia detuvieron en Medellín a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, excongresista colombiana,después de que Estados Unidos solicitara su extradición por supuestos vínculos con actividades de narcotráfico, informó hoy la política.

La exsenadora pidió a través de sus redes sociales que se acabe con «la persecución política» contra ella y su familia tras conocer los hechos.

«Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados», se defendió.

El detenido fue candidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011.

Además, la exsenadora Córdoba retó a que «se muestren las pruebas que sustentan este nuevo montaje judicial», para después cuestionar por qué si su hermano fue capturado el miércoles «se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy».

«¿Por qué se guardó secreto sobre su retención? ¿Por qué sus captores le preguntan sobre mí? ¿Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?», agregó Córdoba.

Basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial. — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) February 4, 2022

Además, recordó que ya denunció «los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores», concluyó la política.

Piedad Córdoba regresó a la política y ahora es candidata al Congreso por el Pacto Histórico, del izquierdista Gustavo Petro.

La exsenadora es señalada de tener supuestos vínculos con el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el barranquillero Álex Saab.

Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado 16 de octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense.

Córdoba fue senadora entre 1994 y 2010 por el Partido Liberal, y en 2010 fue inhabilitada por 18 años por el entonces procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, por supuestos vínculos con la guerrilla de las FARC, hoy convertidas en partido político.

Una medida que fue anulada en octubre de 2016 por el Consejo de Estado y la exsenadora pudo retomar su actividad política.

Comienza el trámite para la extradición

El medio colombiano El Tiempo precisó que Córdoba Ruiz fue capturado con otras dos personas. A todos los acusan de apoyar logísticamente a las disidencias de «Gentil Duarte» en el sur del país, así como por tráfico de cocaína a los Estados Unidos.

En agosto de 2020, la revista Semana publicó un trabajo tras la muerte de Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte, en el que afirmaban haber tenido acceso a documentos de su computador.

En dichos documentos, el jefe disidente comprobaría la «estrecha relación de complicidad entre estos grupos narcotraficantes de las Farc y el régimen de Nicolás Maduro».

«Prácticamente, existe una “línea diplomática” en la que intervienen otros países con intereses comunes y en una especie de “toma y dame”. Las disidencias de las Farc serían un ejército irregular al servicio de Maduro, según se desprende de estos correos. Una comunicación del 3 de diciembre de 2020 informa que las disidencias han hecho un gran esfuerzo por mantenerse vigentes en el mundo, como lo hacían en tiempos de Tirofijo, Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timochenko. El documento se titula ‘Informe general, comisión internacional’. Allí las disidencias de las Farc confiesan que han establecido “relaciones diplomáticas con Venezuela, Corea del Norte, Irán y Bolivia”, se lee en el artículo de Semana.

La captura la practicaron miembros del grupo SIU de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Los detenidos son requeridos para ir a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de New York. Se conoció que se iniciará pronto el trámite de extradición

ante la Corte Suprema de Justicia.

Con información de EFE