Runrunes de Bocaranda: MEDIO - LA IGLESIA UNIDA - Runrun

LA IGLESIA UNIDA:

Quien es el Obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, emprendió un viaje a Europa para intercambiar opiniones con sus pares religiosos y alertar e insistir en que la crisis venezolana debe verse como emergencia humanitaria. En sus intervenciones ha hecho una semblanza del poder militar que controla Venezuela: “Se ha olvidado que con Chávez, quien llega al poder no es una clase política, sino la militar. Si bien hubo militares de corte institucionalista, se fue imponiendo el posicionamiento o empoderamiento de muchos militares en la dirección global del país. Un militar convertido en civil, pero con su mentalidad castrense fue penetrando las nuevas generaciones que se iban formando y se les ideologizó”. Poniendo énfasis en que “el militar manda y punto” explica algunas semblanzas de gobiernos militares latinoamericanos: “Destaca una constante en Latinoamérica, con militares que llegaron al poder de manera democrática.

“Estaban imbuidos de un nacionalismo de corte ‘nasseriano’ egipcio. El nacionalismo ha sido siempre la plataforma ideológica de los militares. Esto se sintió en los discursos del candidato y posterior presidente. Se abrió, entonces, una puerta que no se ha podido cerrar: con quien tiene mentalidad militar no es tan fácil negociar para un camino democrático. El militar manda y punto”. Con la ayuda de grupos radicales y de Cuba -dice- se instaura un modelo de socialismo de siglo XXI, que presentaba a la democracia como un espacio de protagonismo del pueblo y de los más pobres. “Se fue imponiendo un modelo y régimen hegemónico – militarista y totalitarista”. Y con ello llegaron a los privilegios. “Empezaron a ocupar los cargos claves de la conducción del Estado. Desde ministerios y gobernaciones hasta dirección de institutos claves, con el control de la vida ciudadana y social”.

En sus palabras retumba esta frase: Venezuela es una nación rica pero tremendamente empobrecida”. En un reporte de Sebastiana Barráez para INFOBAE el Obispo sostiene que “el bloqueo a quien mas golpea es a los pobres y la clase media” y enfatiza que “el régimen sobrevive por estar arraigado y sostenido por la clase militar y por el apoyo de algunos países como Rusia”. Una frase lapidaria: “Con quien tiene mentalidad militar no es tan fácil negociar un camino democrático”. Esta misma semana en Alemania, en otro de sus encuentros con organismos sociales de la iglesia alemana volvió a enfatizar: “El régimen destruyó la economía, los servicios y hasta el tejido social”…

MAS GUISOS DE ALTO NIVEL:

En El Pitazo, integrante de la alianza con Tal Cual y Runrun.es, resaltó un reportaje de Johana Osorio y Nadeska Noriega que lleva por nombre “ Los Gimnasios de Maduro que no trajeron paz sino negocios”. En este trabajo, nuevamente el nombre del empresario colombiano Alex Saab -sancionado por el gobierno de Estados Unidos y acusado de ser testaferro de Maduro-, se encuentra a la cabeza de una compañía que ganó un plan para construir gimnasios deportivos.

El equipo de El Pitazo logró visitar 50 espacios en 15 estados de Venezuela para percatarse del proyecto deportivo que nunca concretó sus objetivos. Se estima que dos empresas, una colombiana y otra panameña recibieron la bicoca de 420 millones de dólares para construir estos centros en 2013. En otra investigación determinaron que las plantas desalinizadoras para Paraguaná ofrecidas por Maduro -y a medio instalar y sin mantenimiento- no llegaron a un año de uso y hoy son monumentos a la corrupción y a la desidia. Otro caso mas de pura propaganda en cadena y sin seguimiento. Y por supuesto un negocio para los enchufados robolucionarios…

¿LO$ MEDICO$ CUBANO$?:

Desde fuentes muy diversas siguen saliendo datos sobre este gran negocio cubano. La investigación que adelantó para el portal AlNavio.com el periodista Caleb Zuleta trae mucha información para analizar el tema de los “médicos cubanos” y así unir eslabones entre diversas denuncias a través de estos 20 años de cubanización de Venezuela. Aborda varios puntos: “Ahora en Bolivia salen secretos. Y uno de ellos, el de los médicos cubanos. 700, para ser exactos que ya regresaron a Cuba. Entre los secretos que salen a flote, lo que ganaba cada médico, y en verdad lo que ganaban otros personajes que integraban la misión. Evo Morales ya no gobierna.

El gobierno de Evo Morales se desplomó. Evo Morales se quiso robar unas elecciones y eso lo perdió. Ahora hay otro gobierno y ese gobierno ha descubierto algunos secretos. Ha escarbado en el convenio con Cuba. El de los médicos cubanos. Y allí, Aníbal Cruz, ministro de Salud del gobierno de Jeanine Añez ha encontrado que de los 702 supuestos médicos cubanos, solo 205 en realidad lo eran. Que los demás eran técnicos, choferes, cocineros. El ministro reveló, según el diario La Razón de La Paz, Bolivia, que: “Cada persona ganaba 1.032 dólares mensuales. Y además ganaban alrededor de 10 dólares diarios por concepto de viáticos. Que los gastos de traslado por avión y tierra los pagaba Bolivia. Que el dinero no lo recibía el personal sino 2 funcionarios en la embajada de Cuba en Bolivia”. Hay que ver lo que eso significa. Si se traduce a la realidad venezolana.

En Venezuela se supone que hay 20.000 médicos cubanos. Cifra reconocida por el propio jefe de la misión, Julio García. Si se aplica el mismo esquema del acuerdo con Bolivia, los 20.000 no son médicos, son personal de diversa especie. Y no está demás conjeturar que no solo son choferes, cocineros y técnicos. Hay otro tipo de personajes. Los de inteligencia. En el caso concreto de los médicos, los que prestan servicios para el Estado, no ganan más de 30 dólares al mes. Treinta dólares frente a los 1.000 de cada médico cubano. Los directores de hospitales en Venezuela reciben un bono adicional de entre 15 y 20 dólares. O sea, que a lo sumo llegarían a 50 dólares al mes. Cincuenta frente a 1.000. Pero además, se trata de un personal con todos los privilegios del mundo, en caso de que llegaran a quedarse con el sueldo asignado.

Si en Bolivia tenían un sueldo de 1.000 dólares mensuales, ¿por qué no en Venezuela? Venezuela ha sido más generosa con Cuba que cualquier país del mundo. De hecho, el propio Julio García reveló a mediados de abril de 2019, en un acto con Nicolás Maduro, que 225.000 cubanos han actuado en las misiones en Venezuela en 18 años y en la Misión Barrio Adentro, 145.000 en 16 años. De allí la astronómica cifra destinada a solo Barrio Adentro, de 120.000 millones de dólares en 16 años. O lo que es lo mismo: 8.000 millones de dólares por año.”

REPATRÍAN MEDICOS:

Por otro lado, hace una semana dieron cuenta medios internacionales que cuatro países repatriaron este año 9.000 médicos a Cuba desde Brasil, El Salvador, Ecuador y Bolivia. “Unos 9.000 médicos cubanos fueron repatriados en el 2019 tras la cancelación de sus contratos”, una decisión alentada por Washington, golpeando la economía de la isla. Para Cuba, Estados Unidos impulsa una campaña para desprestigiar un programa emblemático que data de 1963 y en el que han participado más de 400.000 personas en 164 países, informó la agencia AFP tras conversar con fuentes en La Habana. “La cruzada de los Estados Unidos contra la cooperación médica internacional es un acto infame y criminal”, tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez. Cuba es acusada por EEUU de “explotar mano de obra esclava”, pues el Estado se queda con elmayor porcentaje del dinero por esos servicios.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que el sistema fue aprovechado para infiltrar agentes de inteligencia. Para Bolivia y El Salvador, gobiernos que hasta hace poco eran aliados de Cuba, el envío de médicos era gratuito. En Ecuador, sin embargo, los 382 profesionales cuyos contratos fueron cancelados eran pagados por el gobierno local, al igual que los 8.000 médicos que abandonaron Brasil tras la elección de Bolsonaro a fines de 2018. La magnitud de estos golpes financieros no fue incluida en las estadísticas oficiales de Cuba, que dieron cuenta de 6.398 millones de dólares en 2018 por servicios de salud en el extranjero. Con ello el Estado cubano financia su sistema de salud. “Los servicios médicos son la principal fuente de ingresos externos para la economía, y son contratos de difícil relocalización porque depende de acuerdo con los gobiernos, sensibles a los ciclos políticos”, explica el economista Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Colombia.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, saludó a los países que renunciaron a esos servicios “por negarse a permitir que el régimen de Cuba se beneficie del tráfico de médicos”. Los cubanos hacen “largas colas para recibir atención médica en su país. Mientras, el régimen envía 50.000 médicos a trabajar en otros países y se queda con el 75% de sus salarios. El régimen de Castro se beneficia y el pueblo paga”, dijo el subsecretario interino de Estado, Michael Kozak. Recientemente publiqué en esta columna una nota sobre el número de los galenos cubanos contratados en Dubai y Corea del Norte…