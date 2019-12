Runrunes de Bocaranda: ALTO - LOS FAKE NEWS&BOTS DE MADURO - Runrun

LOS FAKE NEWS&BOTS DE MADURO:

Este mes de diciembre en la Alianza entre Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo destacaron dos grandes reportajes que dejan al descubierto tramas de corrupción y la desproporcionada actuación del gobierno en la emisión de mensajes a través de las redes sociales. En un reportaje elaborado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que lleva por título “Tropa Virtual de Maduro bombardea las redes para desinformar” firmado por las periodistas Sarai Coscojuela y Luisa Quintero, queda evidenciado que Venezuela es el primer país de la región que emplea estrategias de avanzada como bots para posicionar mensajes en las redes sociales, esto de acuerdo al Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council.

En el reportaje, las periodistas explicaron cómo la administración de Nicolás Maduro ha empleado twitter para posicionar sus etiquetas y ocupar los puestos de vanguardia entre las tendencias. Un estudio de la Universidad de Oxford reveló que Venezuela junto a China, India, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita es uno de los países que posee mayor número de ciber tropas para generar matrices de opinión. El interés primordial del régimen es procurar que las noticias ciertas, las verdades contundentes del fracaso y la corrupción de su ejercicio presidencial, no se conozcan y asi con la penetración pagada de “bots” y “falsas noticias” se vayan torpedeando los canales de información que son Twitter, Instagram y Facebook asi como los medios venezolanos e internacionales que no han podido obstaculizar. Por ejemplo en www.runrun.es hemos llegado a tener millones de intentos de ingreso a la página en solo unas horas.

QUÉ AMOROSO:

El Contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente tuvo el descaro de mentir sin pudor al acusar a Juan Guaidó y los representantes designados por la Asamblea Nacional en la junta Ad-hoc de Citgo -para defender los intereses de Venezuela y evitar así que los entes a los que la empresa le debe se apropien de la misma -pues está hipotecada desde la empresa canadiense Crystallex hasta por la rusa Rosneft- pues se corre ese riesgo de que pudieran apropiarse de la petrolera cuyos activos son necesarios para recuperar el flujo de dinero a PDVSA, cuyo deterioro en manos de la “robolución” esta mas que demostrado globalmente. Las acusaciones falsas y temerarias (por parte de quienes ni han presentado Declaración Jurada de Bienes en ninguno de los cargos públicos ejercidos en estos 20 años) se desmoronan solas.

Además las “fake news” del funcionario se caen por su propio peso al no aportar ni un documento que lo confirme: “El Contralor de la ANC también “acusó a Juan Guaidó de haber “rematado” Citgo en 1.500 millones de dólares a favor del gobierno que preside Donald Trump.” Por ello, buscan el bloqueo de cuentas de esas personas en Venezuela e “impedir cualquier tipo de negociación de Guaidó y su entorno de delincuentes a través del sistema financiero venezolano”. Siguió mintiendo al decir sin aportar pruebas esta otra “fake news”: “Entregó al entorno de Donald Trump el patrimonio de Venezuela a cambio de un depósito por 52.000.000 de dólares a la cuenta de Guaidó”. Recuerdo aquel refrán: “Quien tiene techo de vidrio no puede arrojar piedras a la casa del vecino”.

¡ARRASE!:

Sólo una tercera parte del oro que se produce en el Arco Minero del Orinoco es reportado ante el BCV. El resto sale del país por los caminos irregulares. En el reportaje de @RunrunesWeb en alianza con @ConnectasOrg titulado #BCVExprimeOro están todos los detalles. Tras salir a la luz pública tan completa, comprobada y detallada explicación los “bots” contratados por el régimen comenzaron a atacar los portales que dieron cuenta de tan grande robo a la nación con las complicidades del alto gobierno. Coincidencialmente, un general de División (que está suministrando información en los Estados Unidos como testigo protegido) llevó pruebas de que todo lo que acontece en el Arco Minero debe ser autorizado por el propio presidente Maduro. Hay detectadas desde los satélites que circunvalan nuestro territorio al menos 1.800 minas a cielo abierto.

OMRI:

Comparto con Ustedes, amigos lectores, la importante distinción con la que me honró el Señor Presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, al concederme la Orden al Mérito de la República Italiana. La razón que esbozó para otorgármela es “un reconocimiento que recompensa el trabajo periodístico que Usted ha realizado durante más de 60 años en Venezuela y América Latina”. En la comunicación que me llega hacen notar que el anterior embajador de Italia en Venezuela Silvio Mignano, quien la recomendó, quería testificar cómo “Usted siempre afirmó su nacionalidad italiana y siempre ha estado muy cerca de nuestro país, dando un enorme espacio y visibilidad a las iniciativas culturales, sociales y de promoción de la economía italiana y siempre ha participado activamente en eventos, reuniones y actividades ítalo-venezolanas.

El actual Jefe de la Misión de Italia en Venezuela, Placido Vigo, fue quien me comunicó tan honrosa distinción presidencial italiana. Para quien viene de abuelos italianos -(mi madre se llama Italia)- es un privilegio que agradezco de todo corazón. Mas cuando el gobierno actual de mi país me quitó mi pasaporte, hace año y medio, como mecanismo de presión contra la libertad de información, violando la propia Constitución de Venezuela al no permitirme el libre tránsito que es mi derecho como ciudadano. “Doppiamente grazie per una distinzione così onorevole”.

¡OJO CON LOS EUROS!:

Mucho se ha cuestionado la decisión por parte del Banco Central de forzar y obligar a la banca a recibir Euros en billetes. Un trabajo de José Manuel Rotondaro en KonZapata.com detalla las complicaciones y extravíos de las órdenes oficiales. La obligatoriedad impuesta a la banca para salir rápidamente de los Euros en su poder (si los devuelven les ponen una alta penalidad) se tropieza con la dura realidad que los clientes bancarios no estan arrebatando los billetes como sería de esperar. Hay falta de interés en adquirirlos pues “los vendedores de productos que han establecido precio en dólares, solo aceptan billetes de Euros a la par del Dólar.

“Como el cliente paga esos billetes al banco a la tasa de cambio ususal estaría pediendo entre 10% y 12% por usar Euros en vez de Dólares”. Otro alerta en referencia al uso de Euros es la posibilidad ser estafados con falsificaciones. Tampoco se ha hecho una campaña informativa sobre las características de seguridad de los Euros circulantes. El autor informa que “aunque el volúmen de Euros falsificados detectados por las autoridades es sustancialmente menor al de los dólares de los EE.UU. hay falsificadores activos particularmente en países con los que Venezuela tiene relaciones comerciales: Rusia, Bielorrusia y Turquía”. Es de notar que precisamente los grandes cargamentos de la moneda europea que han llegado a Caracas han venido de bancos turcos y rusos. Esta alerta es válida para todos quienes tranzan en esas. Monedas.