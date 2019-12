Runrunes de Bocaranda: BAJO - DENUNCIA GLOBAL - Runrun

DENUNCIA GLOBAL:

El diputado por el estado Bolívar, Américo de Grazia, que fue expatriado por el régimen de Maduro hacia Italia en compañía de la también diputada Mariela Magallanes, ha sido el mas feroz denunciante del ecocidio del Arco Minero y la matanza de indígenas por parte de funcionarios militares así como del saqueo gubernamental del oro de Guayana y su exportación ilegal. De la misma forma denunció a los grupos irregulares que como el ELN y las FARC actúan y transitan libremente por la zona con el visto bueno de Miraflores. Tales denuncias lo obligaron a refugiarse en la embajada de Italia en Caracas para luego partir a Roma acompañado del presidente de la Unión Interparlamentaria en Italia, Ferdinando Casini que vino a Caracas para asegurarse de su salida hacia Roma. De Grazia prometió -y lo está haciendo- presentar la denuncia del caso del Arco Minero en distintas instancias globales.

Ya estuvo en el evento organizado por la ONU a propósito del Cambio Climático. Hizo una exposición sobre el daño ecológico causado al pulmón vegetal del Macizo Guayanés con el Arco Minero del Orinoco. Luego viajará a Houston y a Washington para hablar en actividades relacionadas, una particular y otra ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, teniendo como punto central de la agenda el Arco Minero del Orinoco y sus crímenes, humanos y medioambientales. Luego viajará a Canadá para presentar la exposición sobre el Arco Minero y sus efectos sobre el clima de Venezuela, de América Latina y del mundo, por la tala indiscriminada, el uso del mercurio y la explotación indiscriminada no sólo de oro sino de metales como el Coltan y piedras preciosas.

A mediados de Enero y hasta la primera semana de febrero regresará a Europa para presentar en Berlín, Bruselas y en el Tribunal Internacional de La Haya, los crímenes cometidos en todo ese hermoso espacio que se encuentra enclavado en el Macizo Guayanés, la zona más antigua del planeta tierra. De Grazia aspira accionar -desde el punto de vista jurídico- ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la Haya donde denunciará el caos generado por el Arco Minero del Orinoco.

VARIOPINTAS:

Diplomáticos del régimen viajaron esta semana a Belgrado, Serbia, a recibir dinero en efectivo para llevarlos en valija diplomática sellada y con precinto a sus respectivos países en Europa y África. Se movilizarán más de 11.000.000 de Euros. ¿Viola esto las leyes sobre límites permitidos de efectivo y constituiría un abuso de la valija diplomática? Nadie responde. Por la cancillería habrían viajado la directora de administración Yeni Yamel Rivas y la tesorera Nelly Escalona para hacer las entregas del dinero en diferentes países donde las embajadas venezolanas no pueden tener cuentas bancarias…. SIENDO la Iglesia Católica una de las instituciones de mayor credibilidad en el país, preciso es para el gobierno blanquear la deteriorada imagen con ella.

Hace mes y medio que Nicolás Maduro anunció reparar y ayudar las iglesias. No solo los templos católicos sino también los evangélicos. Ya hay algunos alcaldes chavistas y otros voceros del gobierno que están ayudando a restaurar muchos templos en todo el país. Como el régimen no da puntada sin dedal ese acercamiento sería indicativo de querer aparecer al lado de la Iglesia Católica previendo que vengan noticias favorables en torno a la figura del Venerable Jose Gregorio Hernández Cisneros. Maduro quiere que ese hecho lo salpique y le sirva para decirle al mundo que aquí hay paz, respeto, tolerancia y religiosidad.

Por ello la coincidencia de que que a quien encargaron de esa misión con las iglesias es al Capitán Jose Gregorio Vielma Mora. ¿Coincidencia en sus nombres o selección cuidadosa? Lo consideran un hombre de apertura, de diálogo, gerente y cordial. No nos extrañe ver acercamientos con la Iglesia si ese proceso avanza pues les conviene la vinculación con el mencionado caso…RECIENTEMENTE Maduro anunció la creación de la Universidad Teológica Evangélica de Venezuela rodeado de unos pastores del Movimiento Cristiano Evangélico. Allí Maduro instó a desarrollar “un poderoso movimiento evangélico unitario que incluya al pueblo y eleve la conciencia, los valores morales, la responsabilidad con la Patria, la comunidad y la familia” al reiterar que es “cristiano de Cristo”. Sin embargo al día siguiente dos líderes de la Iglesia Evangélica venezolana, que aglutina a la mayoría de las Pentecostales y Bautistas, aseguraron a la periodista Sebastiana Barráez que no conocen a las personas que integran el «Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela» que respaldó a Nicolás Maduro en cadena nacional.

El Pastor Manuel Sangronis, director General de la Convención Nacional Bautista Venezuela dijo que ni los conocen ni están vinculados ese movimiento…¿OTRA SORPRESA?: El informe de la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bom Bensouda sobre Venezuela parece que será tan impactante y contundente como el de la Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet. Su relatoría sobre las ejecuciones extrajudiciales, el uso de los colectivos armados por el gobierno, los disparos a quemarropa en asesinatos como el de Oscar Pérez, el armamento de los represores, las discrepancias con las actuaciones de la Fiscalía General y las cifras “absurdas” que entregaron, el accionar de las FAES y la no independencia del Poder Judicial son algunos de los puntos que molestarán al gobierno de Maduro…

“YO Y LOS OTROS”:

Utilizo, para cerrar esta doble entrega de la columna, con este segmento del artículo del Padre Luis Ugalde que bajo ese título colgó en las redes ,hace solo dos días, pues resume el momento difícil que vivimos y como podemos ir despejando el camino del encuentro entre todos: “Los venezolanos hoy estamos en la encrucijada entre matarnos buscando la realización a costa del otro, o reconocer y afirmar al otro en un camino de solidaridad donde vamos descubriendo que la llave de mi felicidad está escondida en el otro para juntos llegar al “nosotros”.

Como decía el gran filósofo Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia fuera. Este es el misterio humano, el misterio de la Navidad, el misterio del Niño “Dios con nosotros” que se nos da e invita a darnos. Los cristianos sabemos que nos encontramos con Dios y nos bendice cuando damos de comer al hambriento, salud y consuelo al enfermo, visitamos al preso y acogemos al exiliado. Y somos malditos cuando corrompemos las instituciones públicas convirtiéndolas en instrumentos de muerte, hambre, sed, cárcel, tortura, exilio, persecución… Esa negación del más pequeño y desamparado es negación de Dios, dice Jesús. Naturalmente los que se consideran ateos o agnósticos se sorprenden pero reciben de parte de Jesús una respuesta no menos sorprendente: creyentes o no todos los días se encuentran conmigo al encontrase con el más pequeño. “Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor”. “A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si se aman unos a otros ahí está Dios (1ª Carta de Juan 4, 8 y 12). Encuentro con Dios en el encuentro con nuestro yo transformado y afirmado en el “nos-otros”.

No podemos rescatar la República de 30 millones de venezolanos sin pacto social ni instituciones públicas, donde nos hacemos “nos-otros” y nos reforzamos mutuamente; distinto de 30 millones de yo devorándonos unos a otros. Navidad es nacer de nuevo al nos-otros, pensando qué puedo regalar yo a los demás venezolanos. Esta Navidad en pobreza nos invita a reconocemos en las necesidades compartidas. Hay millones en miseria y sufrimiento, pero también millones en solidaridad compartiendo las “ollas” en las iglesias, dando vida a las escuelas y hospitales, o venciendo las forzadas distancias de los familiares exiliados con la oración y abrazo espiritual. Encontrar la vida cuando damos amor no es exclusivo de los cristianos, sino es el corazón de todo ser humano. Einstein no se consideraba religioso, pero al final de su vida escribió lo siguiente a su hija: “El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor.”

En el reconocimiento obsequioso del Niño que nos nace nos encontramos con el Dios que nos anima a renacer en una nueva Venezuela de esperanza, con instituciones rescatadas y vida compartida… Renacer no solo en el corazón de cada uno, sino en la política renovada, con convivencia y economía que produce vida. ¡Felíz Navidad y que el próximo sea año realmente Nuevo!…