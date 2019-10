Los Runrunes de Bocaranda: MEDIO: El oro que era nuestro - Runrun

EL ORO QUE ERA NUESTRO:

En un profundo trabajo de investigación entre nuestro portal www.Runrun.es y Connectas, Plataforma Periodística para las Américas, se pone al descubierto, con pruebas, el saqueo del oro venezolano de forma ilimitada y con descaro absoluto.

Bajo el título “BCV, la exprimidora oficial del oro venezolano” se puede hacer seguimiento a todas las aristas del expolio al país con tan valioso mineral que hoy sale apresuradamente a los mercados legales y, sobretodo, a los mercados ilegales donde la complicidad de saqueadores gubernamentales se une a otros gobiernos similares y a entes privados que lucran con desparpajo sin ningún temor a consecuencias futuras. (?).

En un segmento del trabajo titulado “Un directorio madurista para el oro” se detalla cómo “los nuevos miembros de la directiva del BCV tienen en común el haber dado un nuevo impulso a sus carreras en los últimos cuatro años. Aunque todos tuvieron cargos públicos durante la presidencia de Hugo Chávez, es con Maduro con quien afianzaron sus trayectorias en el sector. Una muestra de ello es Iliana Josefa Ruzza Terán, economista egresada de la Universidad de los Andes, quien coincidió en la casa de estudios con el hoy vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami. Fue él quien la designó en al menos dos de los seis despachos que ocupó durante 2018 en los ministerios de Energía y Petróleo, Industrias y Producción Nacional y la Vicepresidencia de la República.

Otro de los directores cuya carrera no para de ascender es la del ministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Zerpa Delgado, un licenciado en Estudios Internacionales que durante 2018 fue designado en cinco cargos distintos dentro de instituciones como Pdvsa, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, posiciones cuya nominación dependen de la Presidencia de la República

En el BCV también está a cargo de la Vicepresidencia de Operaciones Internacionales y la Gerencia de Administración de las Reservas Internacionales. Tanto Guerra como Alvarado señalan que es ella quien está al mando de todas las operaciones con el metal dorado. En abril de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Ante el BCV, el funcionario no es un director ordinario sino el que figura en representación del Ejecutivo, es decir, el que mantiene el enlace directo con Maduro. Su nombramiento, por tanto, no pasó por el comité de selección sino que aterrizó desde Miraflores. Su relación con el jefe de Estado data desde que este era canciller de Chávez, pues fue en esa cartera donde desempeñó su primer cargo público de relevancia. Su padre, el embajador de Venezuela ante China y ex secretario de la Asamblea Nacional, Iván Zerpa Guerrero, fue muy cercano a la primera dama, Cilia Flores, cuando era la presidenta del Parlamento, según reseña el sitio Poderopedia. Zerpa Delgado, a su vez, guarda estrecha relación con otros dos nuevos miembros del directorio que fueron sus subalternos en el ministerio de Economía y Finanzas: Yosmer Daniel Arellán Zurita, ex Superintendente Nacional de Valores, y Santiago Armando Lazo Ortega, quien pasó por cargos de suplente en Bandes, BID y el Consejo de Administración del Banco del Sur”.

Añado, por carambola, que en la isla de Margarita, en el sector de los llamados “Ranchos de Chana”, ubican varias propiedades de algunos miembros de esta directiva comprados por testaferros que, ya cansados y buchones, comienzan a alardear de $u$ nueva$ y rica$ ami$tade$…