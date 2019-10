Los Runrunes de Bocaranda: ALTO: Chávez + Evo: Bolivia - Runrun

CHÁVEZ+EVO: BOLIVIA

Por estos días que se consume el fraude a los bolivianos con la reelección de Evo, cuyo deseo de seguir mandando eternamente obligó al ente legislativo a violar su propia Constitución en vez de apartarse del poder por los votos y dejar de pie las buenas acciones de gobierno que en su primer período implantó. Como la memoria nuestra es muy corta refresco algunos hechos donde se comprobó, hace unos años, el reparto de dinero venezolano al líder boliviano antes y después de ser electo mandatario.

En julio de 2008 el Diario Crítico boliviano daba cuenta en este reporte: “Evo admite que dinero de la ayuda Venezolana no tiene control”. El presidente Evo Morales, reveló que recibe recursos “directamente” de la Embajada de Venezuela en La Paz, para eludir la burocracia del Tesoro General de la Nación o del Banco Central, ayer en un discurso ante cientos de mineros de cooperativas privadas de La Paz: “Cuando llega (el dinero) al Banco Central o al Tesoro General de la Nación (las entidades por donde habitualmente fluye la cooperación internacional) cuesta sacar la plata” debido a que debe cumplirse “trámite y más trámite”, explicó. “Por ésa y muchas razones yo dije al presidente (de Venezuela, Hugo) Chávez (que) en vez de que me mande plata al Tesoro General de la Nación -y después retirar (el dinero) va a costar (tiempo)- por qué (no) más bien, de la misma embajada, puede firmar la inversión directamente”, señaló.

Morales, que desde que asumió en enero de 2006 intensificó sus relaciones con Caracas, lleva adelante con recursos donados por Venezuela un programa denominado “Bolivia cambia, Evo cumple” de asistencia a diversos sectores por un monto de alrededor de $us 100 millones. El hecho fue calificado como “indignante y vergonzoso” por el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, al señalar que de esa manera no hay cómo ejercer ningún tipo de fiscalización sobre los recursos que ingresan. Sin embargo el control a las prefecturas opositoras es tenebroso pues la pasada semana porque no presentaron el original de los estados financieros quisieron congelarle las cuentas, recordó Paredes.

“Como no hay control, así financia a sus movimientos sociales para que bloqueen donde ellos quieren”, dijo el analista político Romano Paz. Asimismo el cívico cruceño Luis Núñez, dijo que “a Evo le tiemblan las choquizuelas porque sabe que si no compra conciencias se va del cargo”. De igual manera la presidenta de la Asociación de Municipios, María Elva Pinckert, recordó recientemente el caso del alcalde de Cabezas, procesado por malversación de fondos, y el otro caso del alcalde de Aucapata, Cochabamba, quien se fugó con 45 mil dólares. Romano Paz recordó que Venezuela aporta recursos para consolidar el proyecto totalitario y hegemónico del presidente Hugo Chávez, quien igualmente recibe duras críticas por el despilfarro de plata sin control”. Fin de la cita que esta en Internet.

¿LA MALETA DE ANTONINI?

Definitivamente sigue siendo una pesadilla para quien se adjudicó la propiedad de aquella valija en 2007. Pues bien, desde dos fuentes diferentes y cotejadas por los investigadores, una en España y otra en Argentina, se le da un nuevo giro al incidente en el aeropuerto de Buenos Aires, que conllevó presos en Estados Unidos, delatores en los tres países y hoy uno nuevo en España. Empato algunos tuits que coloque recientemente mientras cotejo nuevas informaciones sobre el desempolvado caso: “Mismas fuentes que en su momento me permitieron dar “el tubazo” con el caso de la valija que llevaba $800.000 el 4/8/2007 me amplían el tema con otro giro internacional sobre el caso. Esta vez aseguran que el origen del dinero venía de Cuba…

Era el vuelo #17 que transportaba $ a Buenos Aires. Siempre llegaba por la rampa especial de funcionarios y militares. Esta vez estaba ocupada y usaron la de los civiles. $200.000 adicionales pasaron desapercibidos en manos de otro de los viajeros. Siempre llevaban un millón de dólares…

Desde Argentina un informante y desde Venezuela otro, unen sus pistas para asegurar que el para entonces embajador cubano en Caracas, Germán Sánchez Otero, manejó desde su embajada la entrega de los dólares en valijas azules lacradas provenientes desde la isla cubana… Los funcionarios argentinos Claudio Uberti y José María Olazagasti sabían de la operación además de los directivos de PDVSA involucrados en la logística. Informes ofrecidos por un preso en EEUU ligado a la trama confirmó ese origen de los fondos… Era el vuelo #17 que transportaba $ a Buenos Aires. Siempre llegaba por la rampa especial de funcionarios y militares. Esta vez estaba ocupada y usaron la de los civiles. $200.000 adicionales pasaron desapercibidos en manos de otro de los viajeros. Siempre llevaban un millón de dólares…

La entrega se hacía en el Hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta a los contactos asignados por Uberti u Olazagasti, si no eran ellos mismos. Esta vez el avión no era de PDVSA sino un charter contratado por la empresa pública argentina ENARSA… Un testigo iba a bordo del vuelo. Otro habría sido un funcionario venezolano que recibía el dinero en la embajada de Cuba en Caracas. Decía que el dinero era para la campaña de Cristina Kirchner. Lo que ahora se desvela como información falsa… El origen de los $ sería a través del mecanismo de pago a los “médicos cubanos” en Venezuela para los que en 2007 Chávez asignaba por fondos de PDVSA $1000 para cada uno de ellos mientras que solo recibían $200 para llevar a la isla. Era el pago en efectivo que el BCV enviaba a la embajada cubana en Chuao.

Supuestamente Cuba usaba parte de ese efectivo para hacer estos envíos ilegales a Argentina. El destino al llegar los billetes lo sabían los involucrados sureños incluyendo, probablemente, al ministro de Planificación Julio de Vido (2003/2015) hombre de absoluta confianza de Cristina Kirchner, hoy preso. Era quein aparecía con frecuencia al lado de Rafael Ramírez en sus visitas a PDVSA La Campiña. De comprobarse en detalle estas operaciones, gracias al testigo gubernamental argentino y al venezolano retenido en EEUU. estaríamos frente a una trama de corrupción de gobiernos de la región estimulada por Chávez y Fidel.

Dos medios argentinos están profundizando las pesquisas. Averiguan la traza de los paquetes de billetes precintados para dos bancos, uno en el sur y otro en Panamá, para saber si iban a cuentas de miembros de la nomenclatura cubana o directamente a funcionarios de otros países bajo la corriente de la izquierda chavista latinoamericana”. El reparto sin control del “caudillo” sigue siendo comprobado en todos los órdenes por sus propias órdenes, valga la redundancia. Habrá mas en los días por venir…