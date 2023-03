La inteligencia artificial se pone al servicio de la desinformación - Runrun

La cuenta de YouTube de “House Of News”, donde se publicaron los videos con avatares creados por inteligencia artificial fue suspendida de la plataforma, de acuerdo con Cazadores de Fake News

El observatorio digital ProBox, tras la publicación del reportaje de El País, informó que a través de Twitter el gobierno activó su tropa digital para posicionar la etiqueta #SomosInteligenciaSocial, la cual acumuló 366.048 tuits aproximadamente, de los cuales al menos el 96,35% fueron realizados de forma “coordinada no auténtica”

Adrián González, director de Cazadores de Fake News, indicó que este tipo de operaciones digitales, que son encubiertas, tratan de ser discretas con el fin de no demostrar que son propaganda o desinformación, puesto que podrían perder efectividad

La inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés), es un concepto que parece apoderarse de la opinión pública y las redes sociales desde que inició el 2023, especialmente con la popularización del ChatGPT, un sistema de IA diseñado para mantener conversaciones mediante un chat escrito.

En el caso de Venezuela, aunque pudiera pensarse que este concepto de inteligencia artificial no tendría mucha cabida, el gobierno de Nicolás Maduro, quien no solo recurre a bots pagados en las redes sociales para hacer propaganda política a su favor, también está empezando a utilizar la inteligencia artificial con el mismo fin.

La polémica sobre este tema se avivó hace unos días con un reportaje publicado por la periodista Florantonia Singer en el medio español El País, el cual reveló que el gobierno chavista utilizó dos avatares creados con IA para replicar noticias a favor de la administración de Maduro.

Los supuestos reporteros, Noah y Daren, aparecieron en dos videos: uno en el que aseguraban que la economía venezolana no está “tan destruida”, y donde se muestran las ganancias que generó la Serie del Caribe, cuya sede de este 2023 fue la ciudad capital de Venezuela.

Tras la publicación de este reportaje, figuras del oficialismo criticaron que se diga que el gobierno recurre al uso de la inteligencia artificial. Algunos, incluso, llegaron a insultar a la periodista Florantonia Singer, como fue el caso de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Ante la penitencia de aceptar sus desaciertos los enemigos de Venezuela prefieren delirar con teorías conspiracionistas. Teman al pueblo y a la realidad, señores y señoras de los bulos y las fake. Sólo al pueblo y a la realidad. https://t.co/CLZ0T9so0D — Alfred Nazareth (@luchaalmada) February 21, 2023

⚠️ #DesinformaciónVTV | anoche Mario Silva transmitió 4 videos (5 min 36 min) del canal de YouTube que usó avatares generados con IA. Los presentó "noticias que saca una agencia que creo que es gringa, a favor de Venezuela" y procedió a atacar a @fsingerf de @el_pais 1/3🧵 pic.twitter.com/cIw4oKxNrr — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) February 26, 2023

“Nos acusan de que somos robots, que no existimos… No, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia popular, es la inteligencia revolucionaria”, dijo Nicolás Maduro durante una declaración.

Una práctica de los aliados

El diario estadounidense The New York Post reveló que en China también se han utilizado avatares creados con IA que personifican supuestos presentadores de noticias.

Según el diario, las voces de estos supuestos presentadores eran «acartonadas y no se sincronizaban con el movimiento de sus bocas». Además, sus rostros parecían pixelados y los subtítulos tenían muchos errores gramaticales.

Los conductores, supuestamente presentadores de un medio llamado «Wolf News», son avatares generados por computadora y creados por programas de inteligencia artificial (IA).

Una fuente que no existe

De acuerdo con una publicación de CNN en Español, en el sitio web Synthesia se identificaron tres avatares llamados Andy, Thomas y Emma, disponibles para los usuarios que deseen utilizar el servicio y, casualmente, son los mismos que aparecen en los videos donde hablan de la recuperación económica en Venezuela y que supuestamente trabajan para una supuesta fuente llamada House of News en Español.

A propósito del presunto medio para el que trabajan estos falsos reporteros, desde Runrun.es se hizo una revisión en Internet para verificar la existencia del mismo, pero solo posee una cuenta en YouTube creada en enero de este 2023, la cual no estaba verificada.

También, se pudo comprobar que este medio no cuenta con ningún sitio web oficial, así como tampoco cuenta en Instagram, Twitter ni alguna reseña en Internet que demuestre que realmente está constituido como un medio de noticias estadounidense.

Haciendo el pago de una suscripción de 30 dólares mensuales, los usuarios pueden copiar un guión para que la plataforma Synthesia genere un video. Este software cuenta con 120 idiomas disponibles, con diferentes acentos y el programa logra que los labios de los avatares se sincronicen con el texto.

Cuentas suspendidas por desinformación

La cuenta de YouTube de “House Of News” fue suspendida de la plataforma, de acuerdo con Cazadores de Fake News.

Además de esa cuenta, la plataforma suspendió otros cuatro canales que se utilizaban para publicar videos con desinformación y propagandísticos favorables al oficialismo venezolano. Según Cazadores de Fake News, esta red de canales es conocida por “pagar publicidad para aumentar la visibilidad de su contenido”.

Entre las cuentas suspendidas, además de la que utilizó avatares para emitir noticias que favorecían al oficialismo, se encuentran las siguientes:

Movimiento Rojo: comenzó a operar en septiembre del año 2020 y publicó videos a favor de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año, estimulando desconfianza en líderes opositores.

Nuevo Orden: Esta se creó luego del Movimiento Rojo, pasó a publicar contenido muy similar, pero que estaba orientado a público opositor desde octubre del año 2021.

Te Amo Venezuela: presentaba un contenido similar al de Movimiento Rojo, pero orientado a público opositor. Publicó 63 videos entre el 28 de septiembre de 2021 y el 5 de agosto de 2022.

Venezuela Se Arregló: En este canal se compartieron videos paródicos de la serie Friends con rostros superpuestos de líderes del oficialismo venezolano y Juan Guaidó.

Hoy confirmamos la suspensión de los cinco canales de #YouTubeGanda que hemos venido denunciando desde 2020: 1⃣ Movimiento Rojo

2⃣ Nuevo Orden

3⃣ Te Amo Venezuela

4⃣ Venezuela Se Arregló

5⃣ House of News Todos formaban parte de LA MISMA operación de influencia 2/6🧵 pic.twitter.com/PhvztJRh4D — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) March 7, 2023

¿Se seguirán haciendo este tipo de contenidos desinformativos?

Adrián González, director de Cazadores de Fake News, indicó que este tipo de operaciones digitale,s que son encubiertas, tratan de ser discretas con el fin de no demostrar que son propaganda o desinformación, puesto que podrían perder efectividad.

“Como se descubrió la intención del canal con los videos generados con IA, es probable que, por un tiempo, quien sea que creó ese contenido, no vaya a usar la misma técnica descubierta. Lo que no implica que no puedan generar contenido similar usando técnicas distintas”, declaró González en entrevista con Runrun.es.

Asimismo, añadió que algunos canales previos a House of News, pero de la misma red, también fueron “mutando en técnicas”. Por ejemplo, explicó, algunos publicaban videos «satíricos», parodias de canciones, entre otros, que “también fueron criticados en su momento por ser contenido propagandístico que pagaba publicidad en YouTube”.

Varios precedentes de desinformación

El uso de la inteligencia artificial no es la primera forma con la que el gobierno de Maduro se vale de recursos informáticos para hacer propaganda con el fin de desinformar sobre la situación de Venezuela.

De acuerdo con múltiples informes del observatorio digital ProBox, el gobierno oficialista activa sus bots o “tropas digitales” para hacer propaganda sobre diferentes temáticas políticas. Ha ocurrido con cuentas que piden la liberación del empresario colombiano Alex Saab, propaganda a favor de Rusia por la guerra con Ucrania, entre otro temas.

El riesgo de la propaganda desinformativa

Para Adrián González, director de Cazadores de Fake News, en Venezuela el principal riesgo es que este tipo de contenido “convenza a ciudadanos que no tuvieron exposición a la discusión pública sobre el uso indebido de tecnología IA en este caso de propaganda y desinformación encubierta”.

Al respecto, comentó que una gran parte de la población no tiene acceso a Internet y vio estos videos cuando fueron difundidos por Venezolana de Televisión (VTV), cuando este medio televisivo del Estado dio este contenido por cierto.

“Otros cibernautas venezolanos, que solamente se informan por YouTube, quizás vieron el contenido como publicidad y no tuvieron acceso a los desmentidos o a la discusión sobre el tema impulsada por verificadores y medios en Venezuela”, agregó González.

A juicio de González, en ambos casos “hay centenares de personas que quizás no sabrán nunca que ese contenido era engañoso, porque no tuvieron acceso a la contraparte, a los desmentidos e investigaciones”.

“En un país como Venezuela, con desiertos informativos, censura y persecución a periodistas y medios, este es un precedente peligroso (…) Imagina lo que ocurriría si ésta u otra técnica desinformativa es usada, por ejemplo, en época electoral”, alertó.

De la Inteligencia Artificial a la Inteligencia Social

El observatorio digital ProBox, tras la publicación del reportaje de El País, denunció que el gobierno activó en Twitter su tropa digital para posicionar la etiqueta #SomosInteligenciaSocial, la cual acumuló 366.048 tuits aproximadamente, de los cuales al menos el 96,35% fueron realizados de forma “coordinada no auténtica”.

Asimismo, ProBox identificó al menos 6.412 usuarios y 3.219 cuentas con comportamiento posiblemente automatizado. “Esto quiere decir que fue amplificada por la tropa tuitera, dejando muy en claro cómo funciona esa supuesta ‘inteligencia social’, que es más bien una forma adicional de manipulación digital”, informó la organización en un reciente informe.

Al rehacer una búsqueda en la nube, sigue el informe de ProBox, las palabras más utilizadas en los tuits que contenía #SomosInteligenciaSocial que se obtuvieron haciendo uso de una herramienta, destaca la palabra “etiqueta” como la que más acompañó los trinos.

De acuerdo con ProBox, la mayoría de los tuits que utilizaron la etiqueta no aportaban valor a la conversación, “sino que buscaban lograr el posicionamiento como tendencia con cualquier mensaje o imagen”.

A juicio de ProBox, el uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno fue otro recurso más “para intentar lavar la cara a un régimen con una investigación abierta” ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y “ocultar una realidad que es narrada por los ciudadanos de manera muy distinta”.