Claves | Pase de movilidad de cartón para “controlar” la ciudadanía en Catia - Runrun

Este documento es promovido por la Alcaldía del municipio Libertador, liderado por la alcaldesa Érika Farías, quien milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

Una ciudadana de Catia consultada por Runrun.es manifestó que desde el Consejo Comunal al que pertenece, le informaron que, aunque el pase de movilidad es para los días de parada para todos los ejes, lo ideal es que lo lleve consigo cada vez que salga

¿Qué pasó?

Desde el lunes 13 de abril se reportó en redes sociales que comenzaría a regir un “pase de movilidad” en Catia, el cual funcionará como “salvoconducto” para las familias los días que salgan a las calles y que no estén autorizados.

Se trata de un documento, hecho de cartón, que es entregado por representantes de los distintos consejos comunales del sector y reduce a una persona por familia el tránsito por las calles de la zona del Municipio Libertador.

Fátima Soares, diputada de la Asamblea Nacional, denunció en Twitter que este pase de movilidad es una nueva estrategia de la administración de Nicolás Maduro para implementar un “control social”.

Vecinos de #Catia #caracas atónitos por el nuevo “salvoconducto” que Concejos Comunales están imponiendo a sus habitantes; un Carnet más para la movilidad dentro de la parroquia… terrible a lo que han llegado para el control social 😱 pic.twitter.com/J7FlDhgbG7 — Fátima Soares (@FatimaSoaresAN) April 13, 2020

Según las imágenes del pase, el mismo indica que forma parte de un Plan Especial de Control de la Movilidad en la parroquia Sucre, municipio Libertador. Asigna a cada zona un eje distinto y está sellado en la parte trasera por el respectivo consejo comunal de la zona.

El pasado 7 de abril, Érika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, visitó el mercado municipal de Catia, ubicado entre las calles Argentina y Colombia, epicentro de la aglomeración de trabajadores informales en la zona.

En ese momento, la alcaldesa señaló que harían un plan de desinfección de los tres mercados que hay en la zona, de los CDI y que ya estaban pensando en un plan para evitar la concentración de personas por la alta cantidad de locales comerciales.

Los ciudadanos

La zona popular del municipio Libertador está dividida en 10 ejes o circuitos y, según información compartida por Efecto Cocuyo, se distribuyen de la siguiente manera:

Eje 1

– Agua Salud

– Entrada de Alta Vista

– Subida de Gato Negro

– Salida de Ruperto Lugo

– Entrada de Los Frailes

– El Nacimiento

Eje 2

– Blandín

– El Limón, al lado de la estación policial

– Salida de Tacagua sentido Caracas

Eje 3

– Gramoven

– Vía principal de La Cubana

– Plaza La Cubana

– Entrada Núcleo de Desarrollo

– Endógeno

Eje 4

– Nuevo Horizonte

– Entrada El Manguito

Eje 5

– Entrada al kilómetro 4 de El Junquito

– Coco Frío

– Boquerón

– Cruce Propatria frente a la panadería

– Avenida Circunvalación 3 (entrada a las Lomas)

Eje 6

– Entrada a la urbanización Propatria

– Entrada Morochito

– Bloque 18 bajada Sagrada Familia

– Casa del Obrero

Eje 7

– Entrada 5 de Julio (La Silsa)

– Entrada urbanización Francisco de Miranda (Bloque 21)

– Entrada Casalta 1, entrada bloque Alma Llanera

– Escuela Básica Virgen Niña

– 5 de Julio subida y bajada de La Silsa

– Raúl Leoni Casalta 3

– Diego de Losada

Eje 8

– Los Luises

– Entrada calle Emiliano Hernández

– Entrada La Recta

– Entrada de la farmacia La Fe

Eje 9

– Avenida Sucre

– La Silsa

– La Morán

– Debajo del puente Los Flores

Eje 10

– Avenida Circunvalación vía El Cuartel

– Vía principal hacia El Parque

– Entrada principal de Bloques de las Lomas de Urdaneta

Una vecina perteneciente al Eje 9 de la parroquia Sucre, quien recibió el documento el lunes, 13 de abril, comentó que la persona encargada del Consejo Comunal no le ofreció información acerca del funcionamiento del mismo. Tuvo que preguntar posteriormente para poder aclarar sus dudas.

“El carnet de circulación es para usarlo el miércoles y el domingo, que son los días que no abren los negocios. Entonces, si yo voy a salir esos días, como todo está cerrado, debo salir con ese carnet”, explica la vecina, quien prefirió permanecer en el anonimato.

La información sobre los días de descanso obligatoria fue suministrada previamente en una cadena de WhatsApp enviada por los representantes de los Consejos Comunales a los habitantes del sector.

Por otra parte, explicó que el día de “parada” para su eje es el martes, es decir, los días martes, en caso de que salga a las calles, debe llevar consigo el pase de movilidad para tener un salvoconducto de que pertenece a la zona.

La mujer también señaló que le entregaron solo un documento, lo que quiere decir que, en caso de que haya más personas en una misma casa, solo funcionará para un ciudadano.

“Ella me dijo: de todas maneras, cada vez que salgas, llévate en tu bolsito el pase porque no se sabe cuando lo puedan pedir”, dijo la señora sobre la información que le suministró la encargada del Consejo Comunal Pérez Bonalde.

Esta vecina señala que no le pidieron el carnet de la patria como requisito para que le fuera entregado el documento, a pesar de que lo tiene. Asimismo, según el medio Crónica Uno, varios ciudadanos también manifestaron que no se les hizo exigencia de ese documento, promovido por la administración de Nicolás Maduro.

Cadena enviada a través de WhatsApp por representantes de Consejos Comunales

Antecedentes

Las medidas de control social también han sido aplicadas en otros países, tal es el caso de Panamá, donde el primer mandatario, Laurentino Cortizo, informó el pasado 30 de marzo vía Twitter que las salidas a las calles estarían regidas por un cronograma a seguir por género.

Según la información suministrada por Cortizo, en Panamá, los caballeros podrán a las calles salir martes, jueves y sábados, mientras que las mujeres están habilitadas a salir lunes, miércoles y viernes.

Además de Panamá, en Perú también se intentó aplicar esta medida de control social. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra, la suspendió tras comprobar su ineficacia en el distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.

“Esta disposición de días a las semana para hombres y mujeres se ha dejado sin efecto (…) Cuando tomamos una medida que no logre ese objetivo [de distanciamiento social] no tiene sentido mantenerla”, explicó Vizcarra en rueda de prensa.

En el caso de Perú, la medida había sido aplicada de la siguiente manera:

– Los hombres podían salir para adquirir enseres, medicinas e ir a bancos los días lunes, miércoles y viernes.

– Las mujeres podían salir los martes, jueves y sábado; mientras que el domingo la inmovilización era total.

No obstante, en los días en que se aplicó la medida se registraron aglomeraciones en los mercados, por lo cual se suspendió la medida.

– Confinamiento

En distintos países también se han aplicado medidas de control como el aislamiento, confinamiento o cuarentena, de manera que se pueda aplanar la curva de contagios y fallecidos.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, anunció que el país mantendría el confinamiento hasta el 3 de mayo, medida que ha considerado necesaria para seguir luchando contra el virus.

Sin embargo, señaló que la apertura de comercios y salidas a las calles deben darse de forma paulatina, con el objetivo de no abarrotar de gente los distintos sectores y así prevenir el contagio de coronavirus.

La intención del ejecutivo de Italia es dar vía libre a productores de maquinaria agrícola, las acerías que suministran piezas esenciales como equipos hospitalarios o latas para alimentos.

En el caso de Italia, se manifestó que los últimos comercios en abrir serán los bares, peluquerías, gimnasios, restaurantes o tiendas de ropa, pues son foco de aglomeraciones que podrían generar una segunda ola de contagio y las consecuencias serían devastadoras.

Las empresas anteriormente mencionadas no operarán hasta que el índice de contagios sea de 0,5 al menos. En cuanto teatros, cines o estadios preocupan las colas y la interacción entre asistentes, así que el índice deberá ser próximo a cero.

Reacciones

Usuarios de Twitter dieron a conocer la noticia publicando los distintos ejemplares de este pase de movilidad, que recibieron en sus hogares, a lo que algunas personalidades de la política reaccionaron con rechazo.

“¡Esto lo que va a generar es más anarquía y corrupción! Siguen con lo mismo, pretender ocultar que la gran mayoría de nuestro pueblo no puede guardar la cuarentena porque no tiene qué comer. La gente quiere soluciones reales, no más caos y politiquería!”, escribió en Twitter Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda.

¡Esto lo que va a generar es más anarquía y corrupción! Siguen con lo mismo, pretender ocultar que la gran mayoría de nuestro pueblo NO PUEDE guardar la cuarentena porque NO tiene qué comer. La gente quiere soluciones reales, no más caos y politiquería! pic.twitter.com/Thpjsr3Nd3 — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 13, 2020

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, consideró que el gobierno de Maduro “implementa nuevos mecanismos de control social, para cercenar los derechos de los venezolanos”.

El régimen implementa nuevos mecanismos de control social, para cercenar los derechos de los venezolanos. Vean el “pase de movilidad” https://t.co/ZSfq37znWX — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) April 13, 2020

David Sosa, presidente de la Facultad de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), lamentó la implementación del documento.

“Como ciudadano residenciado en Catia no puedo sino rechazar y manifestar mi preocupación ante la medida de los “Pase de movilidad” que limitan la circulación dentro de los denominados “ejes” (que nadie conoce) y la prohíbe entre ellos”, expresó vía Twitter.

Como ciudadano residenciado en #Catia no puedo sino rechazar y manifestar mi preocupación ante la medida de los "Pase de movilidad" que limitan la circulación dentro de los denominados "ejes" (que nadie conoce) y la prohíbe entre ellos. pic.twitter.com/BPeMNk9LbM — David Sosa – Presidente FCU-UCV (@DavidGSosaE) April 14, 2020

A su vez, Stalin González, diputado de la Asamblea Nacional, compartió una imagen que explica el funcionamiento de esta tarjeta y señala que el objetivo también es “reducir la movilidad de vehículos y personas” dentro de todo el sector.

Más control por parte del régimen, pese a la pandemia y la crisis, quieren aislar zonas de la ciudad e implementar pase de movilidad para decidir quién puede o no circular por la zona. Fotos: Cortesía pic.twitter.com/7rr2atX3ax — Stalin González (@stalin_gonzalez) April 13, 2020

La ciudadanía también decidió opinar para rechazar la entrega de este documento y manifestar su opinión sobre su funcionamiento: “El pase de movilidad no servirá de nada cuando la gente no aguante más el hambre”, comentó una usuaria de las redes sociales.

Repercusiones / consecuencias

De acuerdo con la vecina previamente consultada, la implementación de este documento no funcionará para evitar las aglomeraciones en la calle, por el contrario, cree que los comerciantes seguirán saliendo y manteniéndose en sus puestos habituales, aun cuando existe el riesgo de contagio. “Yo no creo que funcione, pero eso es lo que pretenden hacer”, comenta.

Lo anterior fue comprobado cuando al día siguiente, martes 14 de marzo, salió a las calles y notó la misma cantidad de personas. No le solicitaron el pase de movilidad y no había comercios cerrados según corresponda a los distintos ejes. La situación continúa como si nada.

Manifestó además que solo queda esperar ver cómo actúan las autoridades frente a esta situación, pues comenta que diariamente se ve una alta cantidad de personas en las calles, a pesar que existe una orden de confinamiento, pero la misma no está siendo cumplida.

También indicó que probablemente esto genere más desorden y caos. “No sabemos si nos digan algo en la calle, si la gente de verdad lo acate y si ayude en algo a prevenir que todos nos contagiemos”.

Hasta los momentos ningún vocero ha emitido información sobre este documento.