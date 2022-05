EnPocasPalabras | Reemplazando a los rusos, por Tony Bianchi - Runrun

La invasión de Ucrania y la amenaza de dominación energética rusa ha causado una reacción en cadena desfavorable a Moscú

La suspensión de las entregas de gas y petróleo ruso a Polonia y Bulgaria por sus negativas de pagar en la moneda rusa del rublo, es una medida que no gusta al Viejo Continente. Hoy Europa amenaza cortar la exportación del 40 % de los hidrocarburos de Moscú.

Debido a esta restricción y a los sueños expansionistas de Vladimir Putin, la Unión Europea decidió reducir sus compras en dos tercios para fin de este año. Además prevé suprimir toda compra de combustibles fósiles rusos para el 2030.

La economista de energía Carole Nakhle advierte que es poco probable que las exportaciones combinadas de los grandes productores de la industria de África (Argelia, Egipto y Nigeria), que ascienden a menos de la mitad de lo que Rusia suministra a Europa, «puedan inicialmente reemplazar los suministros rusos.”

“La buena noticia es que ya existe un mayor interés por parte de los países que están reemplazando el gas ruso. Se están viendo muchas inversiones y, una vez superados algunos problemas logísticos, los países africanos estarán listos para ocupar su lugar”, afirma Naklhe.

Acuerdos europeos

Argelia, el país del norte de África mayor exportador de gas natural de la región y que actualmente disfruta de una buena infraestructura de conectividad con Europa, acaba de firmar un acuerdo con el primer ministro italiano, Mario Draghi, aumentando en 40 % sus exportaciones de gas. Ello sustituye el aprovisionamiento ruso luego de la invasión de Moscú a Ucrania.

Sin embargo, de acuerdo a Uwa Osadieye, vicepresidente senior de Equity Research en FBNQuest Merchant Bank, existen preocupaciones sobre la capacidad de Argelia para aumentar la capacidad exportadora. Ello, debido al aumento de su consumo interno, la falta de inversiones y la inestabilidad política.

La cantidad de gas exportado desde Argelia a Europa se ha reducido drásticamente debido a una disputa reciente con Marruecos que generó el cierre de un gasoducto vital a España. Por este llegaban 17 000 millones de pies cúbicos de gas al año.

Pier Paolo Raimondi, investigador en energía del Instituto Affari Internazionali de Roma, se hace eco de estas preocupaciones. Aunque el acuerdo no interrumpiría la capacidad de transporte por oleoducto existente y que este podría aumentar proporcionalmente sus crecientes volúmenes hasta alcanzar los nueve mil millones de metros cúbicos por año en 2023 y 2024.

Este ha sido aclamado como un sólido primer paso para Italia, que es el segundo mayor comprador de gas ruso en Europa, después de Alemania.

Pero esto no es todo. Varios ministros italianos también han viajado a Angola y Congo-Brazzaville, donde están preparando nuevos acuerdos de gas. Italia además busca oportunidades en Mozambique para poner fin a su dependencia de Rusia para mediados de 2023.

Mientras tanto, el productor de gas natural licuado de África Occidental, Nigeria LNG, se ha visto inundado con solicitudes de gas de países europeos desde el comienzo del conflicto en Ucrania.

En la actualidad, España, Portugal y Francia son los tres mercados principales del producto Nigeria LNG. Y de inmediato la empresa solo puede cumplir sus contratos existentes con los compradores, según una fuente que desea permanecer en el anonimato.

Sin embargo, existe la oportunidad de aumentar la producción en un próximo futuro porque Nigeria LNG tiene movilizada solamente el 72 % de su planta. Esta todavía tiene una capacidad de expansión del 28 % y los problemas que frenan a la capacidad de la empresa para aumentar su producción se pueden arreglar a corto plazo, entre seis y 18 meses». Según Andy Odeh, gerente general de Relaciones Externas y Desarrollo Sostenible de Nigeria LNG., se están manteniendo conversaciones con los proveedores de gas natural para resolver estos problemas y espera aumentar los niveles de producción de GNL.

A partir de finales de este año, dice, un nuevo proyecto de gas de Nigeria LNG, llamadoTrain 7, aumentará la capacidad de producción en 35 % desde los actuales 22 millones de toneladas por año para 2025.

El alivio del oleoducto Transsahariano

El estado de África Occidental también está destinado a jugar un papel clave con la reactivación del proyecto del Oleoducto Transsahariano. Es este un gasoducto de gas natural de 4400 km (2735 millas), que se extendería desde Nigeria, a través de Níger hasta Argelia, destinado a unir los países de África occidental con Europa.

Finalmente, Kayode Thomas, director de Bell Oil & Gas, dice que está ganando terreno otro proyecto, el gasoducto Nigeria-Marruecos; el mismo conectará la infraestructura en África occidental con Marruecos para llegar a Europa.

Tal como lo reporta The Financial Times, la Unión Europea, el Mediterráneo y todo el entorno de África del Norte no se han quedado con los brazos cruzados. Se reaccionó con mucha determinación, demostrando que la invasión de Ucrania y la amenaza de dominación energética rusa activó una reacción en cadena desfavorable a Moscú. Tanto desde el punto de vista político como para su futuro económico.

