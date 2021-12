Si el cantor se callara, si no hubiera melancolía, por Isaac López* - Runrun

Hay que aprender a leer el rayero de los tiempos de la inconsecuencia, incoherencia, desmemoria, trepadorismo, deslealtad, arribismo, guabinomanía

@YsaacLpez

1982, agosto, Alí Primera en concierto a favor de los presos políticos en Maturín, oriente venezolano, la voz desgañitada: «Venevisión −sépanlo bien− es punta de lanza de la agencia de inteligencia norteamericana. Vean lo que ellos pasan todos los días para que vean… Alguna vez Venevisión no dirá patrañas ni mentiras como las que dicen contra los sandinistas de que masacran los misquitos y se callan la boca cuando en el Amazonas el magnate Zingg Reverón manda a masacrar a nuestra sangre piaroa…».

Video: Ali Primera y Venevision | Canal en Youtube de 2003vtv

1987, diciembre, Gloria Martín y Pablo Manavelo ponen letra y música respectivamente al video de Los líderes, de SONORODVEN, plataforma del disco de Venevisión, para su tema promocional. «Hay una luz en el aire que nos mira con los brazos abiertos, luz de buena voluntad, sol nocturno que nos sale al encuentro. Paz se llama por fuera, amor se llama por dentro. Corre la voz de que existe, corre la voz. Este es el tiempo de que esa luz dé a luz al hombre nuevo que está en el aire, este es el tiempo, corre la voz. Arcoíris de todos los pueblos, rosa de los cuatro vientos, paz en la tierra, corre la voz…». Kiara, Karina, Ricardo Montaner, Paul Gillman, Melissa, Mirtha Pérez, Mirla Castellanos, Amílcar Boscán… todos unidos interpretan la canción de la Madre Cantora venezolana en «la televisión con clase».

Vídeo: Corre la Voz – 1987 – Disco Completo | Canal en Youtube de MrAvixxx

1995, Sábado sensacional, el programa insignia del canal televisivo de los Cisneros hace un homenaje a Simón Díaz. Reina Lucero, Jean Carlos Simancas, Cristóbal Jiménez, Viviana Gibelli, Guillermo Dávila, Carlos Baute, Natucha… El tema que todos corean es el de Alí Primera dedicado al autor de Caballo viejo. ¿Quién autorizaría para poder utilizar esa canción?

2008, Mercedes Sosa, asidua visitante a Venezuela en el tiempo del cambio a cuatro treinta, prepara para Sony su disco despedida, Cantora. Allí Shakira, Fito Páez, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Lila Downs, Teresa Parodi, Calle 13… El cantor por aquel país que la recibió lo mismo en la Monumental de Valencia que en la Plaza de Toros de Mérida, en el Ateneo de Caracas que en el aula magna de la Universidad Central no es Gloria Martín ni Cecilia Todd, Lilia Vera o José Montecano; es Franco De Vita, férreo crítico del régimen chavista, quien ha declarado que no volverá a cantar en la tierra de Bolívar mientras el proyecto liderado por militares y civiles, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la cabeza, gobierne al país. La Madre Cantora latinoamericana y el caraqueño hacen a dúo la tonada Cántame.

Video: Mercedes Sosa – Cantame (Con Franco De Vita) | loboesteparioenamora

El televisor se dañó. Solo un infernal ruido y un rayero en pantalla. De pronto la voz de Silvio Rodríguez diciendo que las protestas en Cuba son por culpa del bloqueo y que las academias cubanas se reúnen con el sucesor de los Castro para analizar lo que haya podido pasar para provocar algún descontento. Cuenta también uno de los trovadores más inteligentes y sensibles de nuestra contemporaneidad que hay que escuchar a su hijo Silvito, el libre; nada menciona de otros que junto con él estuvieron promoviendo la solidaridad con la Revolución cubana durante décadas. Otro corte lo interrumpe, más rayas… La española Ana Belén declara a favor de las Damas de Blanco y contra la represión en la isla…

El chillido oculta el rostro de la cantora de La muralla y aparece después Pablo Milanés en un documental de Juan Pin Vilar de 2017 contando su experiencia en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Milanés confiesa más de cincuenta años después sentirse engañado por haber sido recluido en uno de esos campos de trabajos forzados donde el régimen cubano encarceló a decenas de miles de personas entre 1965 y 1967, sobre todo homosexuales, religiosos y desafectos políticos.

Video: Pablo Milanés habla de su paso por Campos de Concentración en Cuba (UMAP) | Arthur Morgan

¿Pablito querido, querido Pablito por qué no nos dijiste eso cuando cantabas por el mundo: «Yo me quedo con todas estas cosas…»; «Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida…» o «La vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama…»?

Más ruido y más rayas, Carlos Varela ofrece una foto de familia pero el aparato pierde el sonido… Donato Poveda y Alvita Rodríguez bailan un guaguancó con Ricardo Arjona, quien comenzó como «cantante de protesta» y «renueva la antigua sed expresiva del juglar» (Pablo querido, Universal Music, 2001). Una explosión y aparece René Pérez con una franela negra, en el pecho estampado: «Chávez nominado a mejor artista pop» mientras interpreta junto con Dudamel y la Orquesta Sinfónica Venezuela en los Premios Grammy: «Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar el dolor…».

Definitivamente hay que aprender a leer el rayero de los tiempos de la inconsecuencia, incoherencia, desmemoria, trepadorismo, deslealtad, arribismo, guabinomanía.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía represora de barrios y pueblos enteros de Venezuela, canta las canciones de Alí Primera con su conjunto de gaitas. Será aquella que decía: «Si descansan las costillas mientras el palo va y viene, y si de cualquier astilla se puede sacar la cuña, vamos mi pueblo nofuña que el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con poca luz se encandila».

APAGÓN FINAL

El verano va para largo, y la lluvia parece alejada para siempre de estos parajes. El bajón de la electricidad acabó con el viejo televisor.

PD: Todos los vídeos nombrados los consigues en Youtube. Esas las fuentes del que escribe.

2 de diciembre de 2021.

* Historiador. Profesor. Universidad de Los Andes. Mérida

