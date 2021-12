Joan Manuel Serrat, el vicio de cantar, por Isaac López* - Runrun

Foto del audiovisual Los grandes éxitos de Serrat, en 5 minutos, del diario El País (Interven. por Runrunes).

Con 77 años a cuestas, ese querido muchacho llamado Serrat ha anunciado que en 2022 se despedirá de los escenarios

Cuando en el año 2000, en plena transmisión de televisión, César Miguel Rondón anunció que se había suspendido una de sus giras por una afección de cáncer, nos dolió el alma y sentimos como una puñalada trapera. Una noticia así no se suelta de sopetón, no se puede atentar así contra quienes queremos tanto a Joan Manuel Serrat.

Afortunadamente el cantautor superó o controló el padecimiento y siguió cantando. Para la libertad, De vez en cuando la vida, Penélope, Aquellas pequeñas cosas, Mediterráneo, Tu nombre me sabe a yerba, Lucía, Sinceramente tuyo, Señora, Fiesta, La saeta, Por las paredes (mil años hace), Romance del curro, Balada de otoño, De cartón piedra, Elegía, Decir amigo, Hoy puede ser un gran día, Princesa, Es caprichoso el azar, Cantares… Aunque para nosotros Palabras de amor sea para siempre aquella que versionó en 1970 Soledad Bravo y no la que él haría en español muchos años después con Amaya o Ana Belén.

Por él amamos a Antonio Machado y a Miguel Hernández, pero también versionó a Mario Benedetti, a Rafael Alberti, a Juan Goytisolo, a Ernesto Cardenal… Magnífica su versión de Sabana, de Simón Díaz.

Video: Sabana | Canal Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat fue el novio de nuestras primas mayores y sin duda sus temas fueron parte esencial de nuestra formación sensible. Su posición política que le valió el destierro franquista y la expulsión de territorio chileno por la dictadura de Pinochet, también nos hizo, nos formó. Su postura en defensa de la lengua catalana es la hidalguía de un pueblo, la dignidad de un sentir. Nunca huyó a polémicas, y ha dicho lo suyo a tiempo y sin medir pérdidas y ganancias. Lo cual alguna vez le valió en nuestro país llamados de atención y réplicas, algunas hirientes de Harry Almela y Laureano Márquez. Mery Sananes terció por el diálogo, la comprensión.

Sin embargo, su relación con Venezuela es un largo romance. En la década pródiga de los setenta se presentó muchas veces en el país solo o en compañía de Mercedes Sosa, Gloria Martín o Lilia Vera, patrocinados por entes privados como La Vivienda o Cigarrillos Belmont o por organismos culturales públicos como el CONAC y Fundarte. Lo mismo en De Fiesta con Venevisión, en el Poliedro de Caracas.

Con El Gusto es nuestro, en compañía de Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel fue su última visita al país. En el Teatro de la Opera de Maracay saludó al presidente Rafael Caldera, quien ostentaba el cargo por segunda vez, y le preguntó cuál de sus canciones quisiera le interpretara. El viejo dirigente le devolvió el saludo y solicitó cantara aquella canción de la muchacha de bolso de piel marrón y zapatos de tacón que espera años y años a que llegue su amante… Metáfora del país que ha visto inaugurar varias veces aquel espacio cultural.

La casa discográfica Sony Music ha anunciado el retiro del hombre que ha cantado en dos lenguas el sentir de todos los hombres del mundo. Con 77 años a cuestas, ese querido muchacho llamado Serrat ha anunciado que en 2022, comenzando en Nueva York y terminando en su Barcelona natal, se despedirá de los escenarios. Un carrera que comenzó en 1965.

Los serratianos estamos tristes, pero sabemos entender al antiídolo. Ese amigo que canta casi susurrando, pero con la firmeza que debe dársele a los sentimientos y a las ideas. Sus canciones siempre estarán en nosotros y junto a él seguiremos cantando.

30 discos, premios, doctorados, reconocimientos… Miles de elogios y valoraciones lo persiguen. Quisiera compartir con ustedes los comentarios debajo del video de su canción De vez en cuando la vida, en Youtube.

Video: Joan Manuel Serrat – De vez en cuando la vida (Actuación RTVE) | Canal de Joan Manuel Serrat

«¡¡¡Te limpia el alma!!!! A veces tengo ganas de llorar, a mis 67 años hay cosas que fallan y se te encogen las tripas, pero ya no puedo llorar… entonces cojo mis auriculares escucho una de sus canciones y lloro… para mí es una terapia… gracias Juan».

Otro dice: «Gracias mamá por hacerme escuchar a Serrat desde mi nacimiento. Cada momento de mi vida está musicalizado por él. Gracias mamá por compartirme tu amor por él, por dejarme acompañarte a sus recitales. Gracias Serrat, porque voy a recordar siempre a mi mamá a través de tus canciones».

Y otra: «Hoy hace un año que murió mi madre, y el mes pasado hizo cuatro años que mis hijas salieron de Venezuela y no las he vuelto a ver. Esta letra me llena en lo hondo de mi alma, porque en cada estrofa veo reflejada mi propia vida. No sé hasta cuándo va a durar todo esto en que nos encontramos los venezolanos; yo no escogí a este sistema político, y créanme que, a mis 64 años de vida, he tratado de hacer lo mejor como hija, madre, abogada y sobre todo como ser humano; sin embargo a pesar de esta tristeza que me acompaña, cada mañana la vida se sienta conmigo a tomar un café y a recordarme que ella es bonita y que vale la pena vivificarla hasta la última gota de aliento. Saludos.»

No hay gestos ni palabras para decir lo tanto que le debemos. No habrá despedidas ni lamentaciones. Todo lo que nos has dado te lo devolvemos con gratitud y alegría. Muchas gracias Joan Manuel Serrat.

4 de diciembre de 2021.

* Historiador. Profesor. Universidad de Los Andes. Mérida

