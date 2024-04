Denuncian la detención arbitraria de Óscar Alejandro Pérez Martínez - Runrun

Este 31 de marzo funcionario de seguridad del Estado venezolano detuvieron al creador de contenido Óscar Alejandro Pérez Martínez en el Aeropuerto de Maiquetía, en el estado La Guaria, denunciaron sus familiares a través de redes sociales.

El youtuber venezolano de 37 años de edad regresaba de un viaje desde Nicaragua, donde documentaba a través de sus videoblogs cómo era vivir en la dictadura del gobierno de Daniel Ortega. El pasado 12 de marzo, Pérez Martínez había denunciado al medio de comunicación Confidencial de Nicaragua que el gobierno de Ortega fue el responsable de eliminar sus videos en la red social Youtube.

Ni el Ministerio Público ni otros poderes del Estado Venezolano ha informado sobre el paradero de Pérez Martínez hasta el momento de redacción de esta nota. Los familiares advierten que se encuentra bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, que comenzará con una audiencia prevista para este primero de abril».

El medio de comunicación La Prensa de Nicaragua reseñó los videos de Pérez Martínez el pasado 4 de marzo. Desde allí el creador de contenido venezolano denunció que en el país de centroamericano no existía ningún canal de televisión que no fuera controlado por el Estado y en las calles existe una «especie de culto» al expresidente venezolano Hugo Chávez Frías.

«Pensé que todo estaba fluyendo bien (…) eso es lo que creía, al pedir el taxi y estar justamente montándome en el carro se me acercaron dos policías y me detuvieron, me preguntaron que si era extranjero y que por qué estaba grabando en el aeropuerto. Me pidieron que les mostrara mi canal de YouTube, se los mostré y le tomaron foto a la pantalla, les tomaron fotos a mis redes sociales», narró Óscar Alejandro en su vídeo borrado por el régimen de Ortega.