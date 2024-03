Machado: "Aquí sí hay sustituto, yo que voy a sustituir a Maduro" - Runrun

Desde Barinitas, la dirigente de Vente Venezuela y candidata electa en las primarias opositoras, María Corina Machado, declaró que la única sustituta será ella, pero del gobernante Nicolás Maduro en Miraflores.

En una alocución pública, lamentó que algunos voceros «quieran hacerle el juego al régimen» y pretendan desconocer la voluntad de quienes votaron por ella como candidata opositora en las primarias.

«Entonces dicen, ‘la gente no importa’. Y como Maduro no quiere perder conmigo, quieren que Maduro ponga al que quieran que se mida contra él. ¿Ustedes se van a calar eso», preguntó a la multitud que le respondía: «No».

Acto seguido, reiteró su mensaje a quienes insisten en la propuesta de un candidato que la sustituya, en vista de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pasado mes de enero la inhabilitación administrativa que había emitido la Contraloría General de la República en su contra para impedirle participar en las presidenciales.

ÚLTIMA HORA | María Corina Machado desde Barinitas: “Aquí sí hay un sustituto. ¿Saben quién? El que va a sustituir a Maduro, que soy yo” https://t.co/GWYweZuIYt pic.twitter.com/wfIUnsTJTS — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 7, 2024

«A los que pretenden prestarse para eso, acá nadie come cuento, ni se engaña. Acá sabemos quién es quién. La gente habló, y habló duro el 22 de octubre. Y acá hay dos posiciones, o con la gente o con el régimen. Y la gente me dio un mandato a mí. (…) Cada obstáculo lo hemos superado con organización, inteligencia y disciplina. Ellos saben que este país decidió avanzar y no nos vamos a calar imposiciones, ni arbitrariedades, ni farsas. Defendemos nuestro derecho a elegir a la persona que el pueblo decidió que debía seguir liderando adelante este camino. Óiganme bien aquellos que están hablando de sustituto, les tengo una sorpresa: sí, aquí sí hay un sustituto, el que va a sustituir a Nicolás Maduro, que soy yo», expresó la exdiputada frente a decenas de simpatizantes en el estado Barinas.

¿Quién propone candidato sustituto en Venezuela?

Según el calendario establecido, por el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas deberán presentar a sus candidatos entre el 21 y el 25 de marzo.

Dirigentes políticos como el dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski han propuesto que se nombre un sustituto para no dejar a la oposición sin opciones.

Pocos minutos después de que el CNE anunciara la fecha de las elecciones, Capriles publicó un comunicado en su cuenta en X, en el que recordó que ante un escenario similar en las regionales de 2021, que se repitieron en enero de 2022, el pueblo de Barinas no se quedó sin opción de escoger a un opositor tras la inhabilitación de Freddy Superlano.

«Estando inhabilitado inconstitucionalmente por 15 años (algunos quisieron manipular con ello) pongo el ejemplo de Barinas. El pueblo de Barinas nunca se quedó sin opción frente a la arbitrariedad. Igual debe ser en este caso y más que estamos hablando del futuro de millones de venezolanos», escribió Capriles en su cuenta en x.