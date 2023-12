Después de la tragedia en la Gran Mariscal de Ayacucho, ajustan horario al transporte de carga pesada - Runrun

Remigio Ceballos especificó que de lunes a viernes este tipo de vehículos no podrán transitar , desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m., y tampoco podrán transitar desde las 5 p.m. hasta las 7 p.m.

Este viernes, 15 de diciembre, tres días después de la tragedia en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho que dejó al menos 27 fallecidos, el ministro Remigio Ceballos informó sobre la regulación de velocidad para los vehículos de carga pesada.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Caballos explicó que todo transporte de carga tendrá un límite de velocidad de 45 km/h que debe ser cumplido estrictamente durante estos días de asueto, en especial. Igualmente, el uso estricto del canal derecho.

«Estamos previendo sendos operativos de seguridad y verificación para garantizar el cumplimiento de la ley. En las horas pico no puede circular transporte pesado», dijo.

Remigio Ceballos especificó que de lunes a viernes este tipo de vehículos no podrán transitar, desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m., y tampoco podrán transitar desde las 5 p.m. hasta las 7 p.m.

Además que todos los vehículos que transporten sustancias inflamables o peligrosas tienen que pasar por un procedimiento ajustado a la ley. «Todos los vehículos serán chequeados y verificados con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes.», finalizó.