Desinformación perjudica a migrantes en frontera sur de Estados Unidos - Runrun

Expertos sugieren a personas que usen los canales oficiales

A inicios de agosto, cientos de migrantes llegaron hasta uno de los cruces entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, EEUU, motivados por rumores en las redes sociales de que autoridades estadounidenses abrirían el paso a un numeroso grupo de migrantes para pedir asilo. La información errónea causó nuevas escenas de caos en el punto fronterizo.

Los falsos rumores que comienzan en las plataformas digitales, grupos de WhatsApp y otras redes de comunicación apelan a la “desesperanza” de quienes llevan meses esperando a cruzar o adquirir citas en los puertos migratorios a través de la aplicación CBP One, afirmaron expertos.

“La desinformación se da en redes sociales y se da de forma inmediata, y la desesperación hace que las personas respondan rápidamente a estos rumores”, dijo a la Voz de América Guadalupe Correa Cabrera, profesora de política y gobierno en George Mason University en Virginia.

Las autoridades fronterizas advierten que en su mayoría, los rumores son comenzados por bandas criminales que buscan obtener dinero de los cruces ilegales de migrantes, y los llevan a emitir declaraciones “enfatizando” a los migrantes “que nada ha cambiado”. La frontera de EEUU “no está abierta” a la migración irregular, insisten desde la Administración Biden.

“Las citas de CBP One cortaron el negocio de los contrabandistas, por lo que están tratando de asustar a la gente diciendo que está terminando, deberían rendirse. Incluso si va mal para la gente, pase lo que pase, es probable que los contrabandistas consigan más clientes”, dijo a la VOA Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Estafas a migrantes a la orden del día

La desesperación se extiende a migrantes en diferentes puntos de México como Yuly Martínez, una cubana de 30 años que aseguró estar esperando más de tres meses para sacar una cita de CBP One desde Ciudad de México. Acompañada de su hermano de 18 años y una amiga, Martínez dijo a la VOA que “este sufrimiento no es fácil sin ingresos, sin poder trabajar. Cuando llegue acá busqué trabajo limpiando en casas pero ya no aguanté tanto insulto, los señores me trataban muy mal”.

La migrante aseguró que en más de una ocasión se ha enfrentado a estafas, que se suman a la desinformación. Su primer día en México -contó- les pidieron 1.000 dólares para contratar a un supuesto hacker que les ayudaría a sacar una cita en la aplicación y “resulta que no fue así”.

Después del pago, Martínez y sus acompañantes nunca volvieron a escuchar del supuesto informático. “Esto es desesperante, doliente… tanto trabajo y en tanto tiempo no poder lograr nada”, apuntó.

“En algunas ocasiones los llamados coyotes, los traficantes de personas, esparcen [la desinformación] para luego ofrecer algún otro servicio cuando [los migrantes] ya se encuentran sin saber qué hacer”, agregó Correa Cabrera, al hacer un llamado a la prevención para que los migrantes eviten “caer” en los rumores.

A los migrantes que usan los medios digitales en busca de información, los expertos les recomiendan buscar fuentes oficiales cada vez que escuchen un rumor sobre la apertura de la frontera. Consultar cuentas oficiales de redes sociales de CBP, el Departamento de Seguridad Nacional o las embajadas, son otras de las estrategias detalladas. Además, de contactar con albergues en México que “sean de confianza”, según Isacson.

Durante el más reciente incidente de congregación de migrantes en Ciudad Juárez, que terminó con el uso de gas pimienta por parte de la patrulla fronteriza para dispersar a la multitud, la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas (RITA) puso en evidencia el impacto en menores de edad. “Al migrante se le está abusando por todos lados y creo que hay mucha necesidad a nivel local en términos de educar al migrante, de cuáles son los diferentes procesos que hay y más que nada mantener la esperanza”, dijo Bety Camargo, coordinadora estatal de RITA.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, en marzo de 2023, miles de personas llegaron hasta los puentes internacionales en la misma ciudad fronteriza tras un rumor que aseguraba que quienes hubiesen tenido problemas con la aplicación CBP One, podían acercarse al puente fronterizo porque les ayudarían a entrar. “Hay organizaciones como nosotros que están tratando de dar información, pero lo último que se le quita a un ser humano es la esperanza… Si es que sí o es que no, el migrante va a ir y se va a tratar de entregar”, dijo Camargo.

Una herramienta esencial, según Camargo, es construir confianza entre los migrantes para poder insertarse en canales de redes sociales donde comienzan los rumores y poder desmentirlos con rapidez. “Pues más que nada lo que siempre les digo a la comunidad migrante en México que está esperando la oportunidad es de que se sigan informando, pero que revisen de dónde viene esta información, porque nosotros creemos que es una manera de fabricar esta narrativa falsa y que caemos en eso”, apuntó.

Más allá de ser plataformas de comunicación con sus familias, los expertos explicaron que las redes sociales son la herramienta que más influencia la toma de decisiones entre migrantes.

“Así se convencen de pasar por el Darién, o se enteran de los últimos rumores sobre cuál es la mejor ruta o qué pueblo de Honduras es el mejor frente a Nicaragua”, dijo Isacson. “Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente ahora con suficiente plan de datos para que puedan usarlo como su principal forma de obtener información”.

Esto, según Isacson, de WOLA, hace que el gobierno y las fuentes oficiales “no puedan competir” con la velocidad en que se esparcen los rumores “con un tuit ocasional de CBP con un tipo en uniforme que te dice que no vengas”.

“La prevención es muy importante en esta campaña activa para evitar la desinformación, porque realmente los gobiernos no pueden tener acceso en tiempo real a algunos mensajes. Entonces el tema de la prevención es básico”, apuntó Correa Cabrera.

