"Huellas" visibiliza la problemática de los derechos a la identidad de los venezolanos en el mundo - Runrun

Más de 7 millones de venezolanos en el exterior enfrentan limitaciones en su derecho a la identificación, lo que afecta su participación política y su acceso a servicios básicos. La campaña «Huellas» tiene como objetivo visibilizar esta situación y exigir que se garanticen los derechos de todas las personas venezolanas en el exterior.

Muchos venezolanos no tienen acceso a su derecho de identidad, es decir, obtener registro legal y sacar o renovar cédula de identidad y pasaporte, lo que les impide ejercer su voto, obtener servicios básicos y participar plenamente en la sociedad en la que se encuentran.

«Huellas» se refiere a todos los venezolanos establecidos en el extranjero que son ejemplo de impacto positivo en donde están, ya sea a nivel laboral, social o económico. A pesar de que su historia no está siendo reconocida debido a la falta de acceso a su derecho, estos venezolanos están dejando una huella permanente en el mundo.

El objetivo de la campaña es denunciar la violación de dos derechos humanos fundamentales por parte del estado venezolano: el derecho a la identidad y a la participación política. Busca visibilizar la cantidad de venezolanos en el extranjero que no pueden ejercer su derecho a la identidad y al voto, y dar a conocer historias reales de la existencia actual de venezolanos con derecho, cercenado a su identidad.

La campaña cuenta con el apoyo de grandes aliados a nivel global y local en varios países, incluyendo al Centro de Justicia y Paz – CEPAZ, Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, la Red Global Diáspora de Venezuela, Venezolanos Siempre y Un Mundo Sin Mordaza.

Todas las personas que deseen apoyar esta causa pueden hacerlo a través de las redes sociales: @huellas.venezolanas, compartiendo su historia y testimonio como #Valien, ingresando a la web www.huellasvenezolanas.com y haciendo llegar el mensaje publicando los carteles descargables de la campaña que ayuden a crear conciencia y sensibilidad sobre el tema.

El objetivo es multiplicar el mensaje a través de los distintos canales y medios de comunicación, que ayuden a llamar la atención en redes sociales y la prensa, para lograr el impacto local y conciencia universal necesarios para ayudar a los venezolanos que no pueden dejar rastro por su falta de identidad legal.

Es importante hablar por todas esas huellas que existen, que son valiosas, que importan y que están presentes. La campaña alza la voz por:

– La ejecutiva que no puede participar en el futuro de su país natal

– La nieta pequeña que nunca ha podido abrazar a su abuelo.

– La mamá que trabaja pero no puede abrir una cuenta en el banco.

– El mejor alumno de la clase que no puede inscribirse en la universidad.

– El señor, hijo único, que no pudo ir a despedirse de su papá.

– La paciente de cáncer que no puede tratarse en una clínica.