Comisión Nacional de Primaria ratifica que no cederá el control de sus elecciones al CNE - Runrun

El proceso de postulaciones de candidatos para las primarias opositoras estará abierto hasta el 6 de junio

La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcátegui, declaró el 20 de febrero del 2023 a El Pitazo que la oposición no cederá el control de las elecciones primarias al Consejo Nacional Electoral (CNE) y enumeró una serie de condiciones que se establecieron para llevar a cabo el proceso.

En Venezuela, las elecciones primarias son un proceso interno que realizan los partidos políticos, con la finalidad de seleccionar a un candidato a la presidencia de la República.

El proceso del próximo 22 de octubre es organizado por la Comisión Nacional de Primaria, que es un órgano adscrito a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal coalición opositora del país.

Para las próximas elecciones primarias del año 2023, la Comisión Nacional de Primarias estableció un cronograma, el cual comienza el 28 de febrero con la designación y juramentación de las juntas regionales y que finalizará el 22 de octubre con la elección del nuevo presidente del país.

Además, dicho proceso incluye varias etapas, como la inscripción de los candidatos, la publicación de reglamentos e instructivos, la postulación de candidatos, la campaña electoral, entre otras.

La Comisión Nacional de Primaria ha solicitado el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la organización del proceso y, según afirma Uzcátegui, ya se ha designado una comisión técnica para trabajar en la discusión y revisión de los aspectos de las condiciones que habría que cumplir para poder realizar la elección con su apoyo.

Se conoció que hasta el viernes 24 de febrero aún el CNE no había convocado a la Comisión Nacional de Primaria para hablar sobre los temas de la apertura de centros electorales y del registro electoral, tanto para venezolanos dentro del país como en el exterior.

Los candidatos tendrán hasta junio para inscribirse, sin dejar de lado los debates que tendrán para mostrar sus propuestas y la acostumbrada campaña política, todo esto sobre la base del reglamento establecido.

“Vamos a hacer del 2023 la gran fiesta electoral de la oposición donde nosotros tengamos como resultado, no solamente importa el haber seleccionado entre todos los venezolanos a un candidato que nos represente en las elecciones presidenciales del 2024, sino que además volvamos a restituir la confianza en el voto como elemento de cambio. Volvamos a trabajar lo que es la movilización de todos los venezolanos” enfatizó.

La oposición también ha asegurado que para las inscripciones no tiene relevancia que sea una organización política reconocida o independiente.

Protección de la identidad del lector

En las primarias se permitirá la postulación de dirigentes políticos que hayan sido inhabilitados por la Contraloría General de la República y, en el hipotético caso de que alguno sea elegido, existirá una decisión netamente política, basada en negociaciones entre el gobierno y la oposición, según informó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria.

Por otra parte, Uzcátegui aseveró que la Comisión Nacional de Primaria ha dejado claro que no está dispuesta a ceder en la vulnerabilidad de la identidad del elector y que, para ellos, este es un principio innegociable.

También, destacó que han solicitado que se abran jornadas especiales de inscripción en el registro electoral para garantizar la participación de los venezolanos en el proceso electoral, para lo cual el gobierno está evaluando costos y presupuestos.

Comentó que el principal objetivo es recuperar la confianza de los venezolanos en su voto, es por ello que se han negado a escenarios en los que el CNE ofrezca el uso del captahuellas o la petición de controlar alguna etapa del proceso.

“Nosotros hemos trabajado en pos de ser transparentes, de trabajar esa confianza, de que nadie se sienta ni excluido ni no escuchado. Quienes no están es porque no quisieron estar, porque no se han querido acercar, porque no se han querido reunir. Nosotros tenemos las puertas abiertas”, enfatizó la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias para concluir la declaración.